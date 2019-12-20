Высокочувствительные микрофоны записывают звуки, которые издает ледник на горе Айгер (кантон Берн). (swissinfo.ch)

Швейцарские Альпы издавна были для Конфедерации своего рода «фронтиром», рубежом, покорение и освоение которого вполне можно рассматривать в качестве иллюстрации к созданию современной Швейцарии. Сначала Альпы покоряли транспортники, потом военные, потом бизнесмены, но наряду с ними Альпийский массив всегда был объектом пристального внимания ученых, сначала геологов и гляциологов, а теперь и метеорологов.

И этом понятно: погода в Швейцарии во многом «делается» в горах. Точный прогноз погоды здесь невозможен без понимания процессов, происходящих высоко на вершинах. Кроме того, Альпы первыми принимают на себя удар глобальных климатических перемен. Все это делает их не только объектом исследований, но и настоящей лабораторией под открытым небом. Есть в горах и самые настоящие научно-исследовательские учреждения, целью которых является раскрытие тайн, которыми до сего дня полны Альпы. Одна их таких исследовательских станцийВнешняя ссылка расположена в горном регионе рядом с вершиной Юнгфрауйох.

Филип Самартцис — саунд-дизайнер, работающий на «пересечении искусства и науки». (swissinfo.ch)

Вершина популярна у туристов (на ней находится самый высокогорный полноценный железнодорожный вокзал Европы), но есть здесь что делать и ученымВнешняя ссылка. Холодные и тёплые воздушные массыВнешняя ссылка сталкиваются здесь, в результате чего возникает интересный эффект, названный одним из исследователей «странными танцами». Если знать, к чему прислушиваться, то можно уловить особую «музыку», которой сопровождаются эти «танцы». С непривычки у слушателя может возникнуть не очень приятные ощущения. И в самом деле: комбинация воя ветра, ритмичных ударов камней, срывающихся с гор, звона льда, раскалывающегося под давлением собственной массы, все это может напомнить саундтрек к фильму ужасов.

Филип Самартцис (Philip Samartzis), саунд-дизайнер и доцент Мельбурнского королевского технологического университета (RMITВнешняя ссылка), прибыл в Швейцарию с особой миссией, а именно, он был намерен составить карту влияния изменений климата на акустическую экологию (звуковую среду) швейцарских Альп. С этой целью он целых три недели провел в экстремальных климатических условиях швейцарского высокогорья, выбрав себе исследовательскую станцию у вершины Юнгфрауйох в качестве опорного пункта и одновременно научной лаборатории. Вооружившись десятками типов разнообразных микрофонов, гидрофонов и акселерометров Филипп Самартцис собрал и записал звуковых материалов общей длительностью в 150 часов.

Затем в специально оборудованной лаборатории Института компьютерной музыки и звуковых технологий (ICST) при Цюрихской высшей школе прикладного искусства (ZHdK) он смонтировал 45-минутную композицию, передающую вся разнообразие альпийских аудио-впечатлений. При этом он использовал буквально все звуки, включая самые обычные бытовые. «Во многих отношениях этот проект — это комбинация науки и искусства», — говорит он. «Я — не учёный, я использую формальные методы искусства для того, чтобы свести мои выводы, опасения и мысли, а также некоторые из своих наблюдений в некую форму, доступную для более широкой аудитории».

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Филипп Самартцис говорит, что это важно для тех, кто, как, например, его земляки-австралийцы, знал в целом что-то о таянии ледников и о том, как изменение климата влияет на альпийское высокогорье, но никогда в жизни не видел собственными глазами всех последствий этих процессов, и уж тем более не слышал их. «Сила искусства дает нам, однако, возможность, создать для таких людей «эффект погружения» в далёкую от них реальность», — говорит Ф. Самартцис.

Записывая звуки камнепадов и лесов

Кристоф Джованнини (Christophe Giovannini) — глава отдела коммуникаций и связей с общественностью Швейцарского национального научного фонда (SNSFВнешняя ссылка), помогающего финансировать проект Филиппа Самартциса. Он говорит, что, «безусловно, к проблемам изменения климата следует подходить с позиций науки. Но при этом климат и экология имеют еще и социальное измерение, поэтому методы искусства здесь легитимны в не меньшей степени».

С его точки зрения, «проект нашего австралийского коллеги является примером довольно-таки нетрадиционного подхода к проблемам климата и к изучению процессов, происходящих в горах, и такой необычный взгляд вполне способен открыть нам новые грани в осмыслении этого явления». Этот проект вовсе не единственный пример креативной комбинации научных и творческих методов.

Когда стало ясно, что глобальное потепление ведет к таянию вечной мерзлоты на склонах горы Маттерхорн, и что это, в свою очередь, ведет к росту рисков, связанных со сходом оползней и селевых потоков, швейцарские учёные создали научно-исследовательский консорциум PermaSenseВнешняя ссылка. Его цель: лучше «понимать» поведение горы, чей незабываемый контур давно стал визитной карточкой Швейцарии. А ведь не исключено, что новая климатическая ситуация может поставить на этой карточке большой крест.

Но тем большей является мотивация ученых и тем настойчивей их желание понимать динамику процессов, разворачивающихся на склонах этой горы. А динамика эта, как выяснилось, имеет еще и свой «акустический отпечаток». Смещение горных слоёв породы, возникновение внутреннего напряжения в тех или иных скальных горизонтах ведет к возникновению уникальной звуковой «картинки». Записать ее и проанализировать, попытавшись затем выстроить систему мониторинга и прогнозов ситуации в горах: вот задача, стоящая перед учеными. С этой целью они развернули сеть сейсмических и акустических датчиков, которые позволяют, прислушиваясь к «музыке гор», заранее обнаруживать потенциальную возможность схода оползня или селевого потока.

Данная методика подходит не только для гор. Ивон Фолькарт (Yvonne VolkartВнешняя ссылка), доцент Университета прикладных науки и искусства Северо-Западной Швейцарии (Fachhochschule Nordwestschweiz – FHNWВнешняя ссылка), также курирует проект на стыке искусства и экологии, финансируемый Швейцарским научным фондом (SNSF). Она и её коллега Маркус Мэдер (Marcus MaederВнешняя ссылка) записывают звуки лесов в регионе Нижний Пфюнвальд (Unterer Pfynwald) в кантоне Вале недалеко от перевала Зустен (Susten). Эти записи позволили, в частности, проследить зависимость «затихания» леса от периодов экстремальных засухи и жары, имевших место в Швейцарии в 2018 году.

Как звучит лес в условиях меняющегося климата?

И в самом деле: меняется климат, меняется и «звуковая картинка» окружающей среды. «Шум ближайшей речки, например, становится тише, поскольку в ней теперь меньше воды, а это есть прямое последствие пересыхания горных ручьев», — указывает М. Мэдер в своём блоге, который стал своего рода летописью проекта.

«Животный мир приспосабливается к новыми условиям, животные снижают степень своей активности, и поэтому вокруг становится тише. Снижается влажность воздуха, температура растёт. В результате более низкие звуки, производимые лесом, становятся еще ниже, более высокие звуки — ещё выше, а потом они просто выйдут за пределы различаемого на слух диапазона звуков, и вот тогда лес затихнет окончательно».

Ивонн Фолькарт считает, что наука и искусство не являются такими уж антиподами, искусство и его методы вполне позволяют проводить сложные научные изыскания, делая их результаты понятными для широкой аудитории. «Если у вас есть какие-то данные, и вы представите их в виде кривой или диаграммы, то для большинства людей это будет чистая абстракция. Но если художник заставит эти данные звучать, если вы создадите из них музыкальную композицию, то тогда мы получим не только научно-адекватный, но еще и эстетически притягательный результат научного исследования», — говорит она.

Горные композиции

Альпы для составления звуковой экологической карты Филипп Самартцис выбрал как по профессиональным, так и по личным причинам. В своё время он был просто поражён тем, как изменение климата влияет на регионы мира, для которых характерны экстремальные погодные условия. После нескольких своих экспедиций в Антарктику, где он также составлял карту звуковой среды, горы Швейцарии показались ему логичным следующим этапом своей научно-творческой деятельности.

«Научная станция на вершине Юнгфрауйох заинтересовала меня, прежде всего, возможностями в области изучения атмосферных явлений», — говорит он. Он напоминает, что данные, полученные в этой лаборатории, использовались учеными и экспертами рабочих групп, работавших над ключевыми международными документами в области экологии, например, над Киотским протоколом.

Записи, которые он потом смикшировал в Цюрихе, он делал в основном на вершине Юнгфрауйох, а также на поверхности Алечского глетчера. Итоговая запись стала впечатляющим акустическим погружением в неизвестный нам звуковой мир швейцарских Альп. Она стала отражением уникального эмоционального опыта. Особенно впечатляющими получились записанные результаты столкновения холодного ветра «бизе» с его тёплым брат-близнецом ветром «фён»: возникающий неистовый рёв похож на завывание полчища привидений.

Страховочные тросы, при помощи которых здание исследовательской станции крепится к горному склону, тоже, оказывается, имеют свою «акустическую визитку»: они вибрируют с жутким металлическим скрежетом. Фрагменты льда, откалывающиеся от массы горного глетчера, скатываются вниз и как таран бьют в стальную дверь станции. «Горный ландшафт становится с отступлением зон вечной мерзлоты нестабильным, оползни, камнепады и сходы лавин происходят все чаще, и это отражается на характере звуковой панорамы».

Однако звучат не только склоны гор. Филипп Самартцис предлагает также послушать, как происходит таяние реликтовых льдов, как талые воды сливаются в потоки, которые потому устремляются вниз к перевалу Кляйне-Шайдег, находящемуся прямо под исследовательской станцией. Ниже эти потоки превращаются в живописные водопады, завершая свое «путешествие воды» на низинных лугах в соседстве с коровами на пастбищах.

Самолёты, поезда и туристы

Филипп Самартцис говорит, что его альпийский опыт оказался своего рода парадоксом. «С одной стороны, это великолепный, просто потрясающий регион мира, при одном только взгляде на который у вас просто дух захватывает», — говорит он. «С другой стороны, мы имеем дело с критически высокой степенью антропогенного вмешательства в ход функционирования природных экосистем». Так, например, получить «чистые» записи природных звуков было ему экстремально сложно из-за постоянных шумов, создаваемых человеческой деятельностью.

Звуки, издаваемые автомобилями на дорогах, реактивными самолётами, вертолётами, туристами, было очень сложно отфильтровать потом из общей акустической картины. Кроме того, пока Ф. Самартцис работал на горной научной станции, регион горы Юнгфрауйох стал был местом проведения PR-мероприятия знаменитого производителя вездесущих пластиковых кирпичиков LEGO.

Огромная фигура из киноэпопеи «Звёздные войны» была сооружена из этих блоков прямо на поверхности горного ледника. «Глядя на все это со стороны, нетрудно прийти к выводу, что процесс взаимовлияния людей, живущих здесь, и этого горного региона приобрел какой-то в высшей степени странный, но при этом неимоверно интенсивный характер», — резюмирует Ф. Самартцис.



Перевод с английского: Нина Шулякова, ред. Игорь Петров.

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