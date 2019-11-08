Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 14:30

Министр Федерального правительства Виола Амхерд выступает на открытии центра Cyber Defence Campus 7 ноября 2019 года в Цюрихе.

(Keystone / Ennio Leanza)

Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд открыла новый центр Cyber Defence Campus, направленный на развитие сотрудничества между армией, учеными и хакерами в области кибербезопасности.

Цель этого центра, расположенного в Высшей технической школе Цюриха (ETH), состоит в том, чтобы задействовать таланты и возможности таких учреждений, как Цюрихский центр информационной безопасности и конфиденциальности (Zurich Information Security & Privacy Center - ZISCВнешняя ссылка) и Швейцарский инновационный парк в Цюрихе (Switzerland Innovation Park ZurichВнешняя ссылка). Основным направлением партнерства является содействие обмену технологиями и инновациями с приоритетом технологий киберзащиты, информационной безопасности, научных данных и искусственного интеллекта.

Федеральный министр Виола Амхерд в своей приветственной речи в четверг, 7 ноября, указала на то, что «защита и безопасность киберпространства становятся все более и более важными вопросами в современном мире».

Одним из первых мероприятий, которые организует Cyber Defence CampusВнешняя ссылка, станет конференция по авиационной кибербезопасности, запланированная на 19 и 20 ноября. Мероприятие будет посвящено уязвимости авиационной инфраструктуры для злонамеренных, в том числе хакерских атак.

В январе 2019 года правительство Швейцарии одобрило новый закон о военной киберзащите (вступивший в силу с 1 марта), в соответствии с которым армия получит специальное подразделение по кибербезопасности. Оно будет состоять из 100-150 профессиональных ИТ-специалистов и 400-600 военнослужащих. Новые меры были приняты после того, как в 2017 году была проведена внутренняя ревизия, и министерство обороны заявило, что швейцарские военные плохо оснащены для борьбы с постоянными и длительными кибератаками.

Народ и армия Специалист по киберобороне возглавил Вооруженные силы Швейцарии В мирное время высшим военным чином в Конфедерации является «глава армии». На этой неделе был назначен новый «шеф Вооруженных сил» Швейцарии. Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 7:00 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Cyberdefence specialist to be new army chief







Подготовила Надежда Капоне

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