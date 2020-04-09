Меньшее количество транспорта означает лучшее качество воздуха. На снимке: Цюрих, площадь Бухеггплац (Bucheggplatz) в воскресенье, 29 марта 2020 года.

(Keystone / Ennio Leanza)

Воздух над китайскими деловыми и промышленными центрами заметно улучшился, такая же ситуация наблюдается над севером Италии. Вода в каналах Венеции неожиданно приобрела свой естественный цвет, очистившись от загрязняющих ее веществ и субстанций. Даже в Швейцарии, никогда не жаловавшейся на качество воздуха, наблюдается заметное повышение его чистоты. Очевидно, что все это напрямую связано с антикризисными мерами, однако возникает вопрос: как все это следует оценивать в рамках общей климатической проблематики?

Швейцария находится на карантине, все предприятия, которые считаются «несущественными» для поддержания функционирования общества, закрыты, массовые мероприятия отменены, общественный транспорт работает по минимуму, все, кто могут, по возможности работают в уделённом режиме из дома. Коронавирусный кризис затормозил экономическую деятельность во многих странах, что автоматически привело к снижению антропогенной промышленной нагрузки на окружающую среду.

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«Карантин влияет на качество воздуха в городских агломерациях, в частности, степень содержания двуокиси азота (NO2) в атмосфере заметно снижается. В сельской местности чего-то сравнимого пока не видно, с другой стороны качество воздуха там и так было всегда хорошее», — говорит Кристоф Хюглин (Christoph Hüglin), эксперт «Швейцарской федеральной исследовательской Лаборатории материаловедения и технической сертификации» («Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EmpaВнешняя ссылка»).

Чтобы получить наглядное представление о том, как антикризисные и карантинные меры повлияли на степень концентрации NO2 атмосфере, эксперты Empa сравнили наблюдаемые уровни двуокиси азота с прогнозами, основанными на обычных показателях. Количественные данные поступали с пунктов осуществления метео-мониторинга со всей Швейцарии.

Оказалось, что в таких по швейцарским меркам крупных городах, как Берн и Лугано, содержание в воздухе двуокиси азота в самом деле было значительно меньше, чем можно было ожидать, исходя из нормальных условий. При этом в сельском регионе Беромюнстер близ Люцерна наблюдаемый уровень NO2 оказался намного выше, чем прогнозировалось.

(swissinfo.ch / Empa)

Почему? Эксперты объясняют этот относительно заметным расстоянием, на котором датчик мониторинговой станции расположен там от ближайшей автомагистрали, очень низкими общими показателями по концентрации двуокиси азота в этой сельской местности, а также резко возрастающей степенью неопределенности результатов в ходе применения действующей модели измерений в условиях сверхнизких цифр.

Так стоит ли оставаться дома?

«Даже если люди останутся дома, все равно уровень техногенного аэрозольного загрязнения воздуха может фактически увеличиться за счет, например, более активного использования людьми каминов или даже открытого огня (костров, грилей) на своих придомовых участках», — указывает Урс Балтенспергер (Urs Baltensperger), заведующий Лабораторией атмосферной химииВнешняя ссылка при Институте им. Пауля Шеррера (Paul Scherrer Institut), входящем в состав обоих швейцарских федеральных Высших технических школ в Цюрихе и Лозанне (ETH, EPFL).

Кроме того, в конце марта в Швейцарию пришло пылевое облако из Сахары. Эти частицы, наряду с низкими температурами воздуха и отсутствием ветра, тоже могут привести к загрязнению воздуха даже в ситуации экономики, введенной сейчас в искусственную антикризисную кому. В проекте доклада о влиянии пандемии Covid-19 на качество швейцарского воздуха эксперты Empa пришли к выводу, что концентрация оксидов азота «снизилась вокруг большинства объектов, связанных с дорожным движением, на показатель до 50%. Но при этом возросла концентрация озона, который находится с оксидами азота в обратнопропорциональной связи: чем меньше оксида азота в воздухе, тем больше озона».

По словам У. Бальтенспергера, в целом прогнозировать и анализировать влияние карантинных мер на загрязнение воздуха аэрозольными частицами гораздо сложнее, особенно если сравнивать эти наблюдения с наблюдениями за NO2. «Не имея больших объемов данных за длительный промежуток времени сказать ничего точно нельзя, в лучшем случае мы можем просто гадать на кофейной гуще»!

А что спутниковые снимки?

Если посмотреть на спутниковые снимки, иллюстрирующие динамику эволюции таких показателей, как степень чистоты воздуха в Швейцарии в течение последних двух месяцев, то мы увидим, что сейчас дышится в стране и в самом деле гораздо легче, нежели в период до начала действия антикризисных мер. «Однако по большей части это связано с особенностями погоды. У нас никогда еще не было такой теплой зимы», — говорит Лукас Эмменеггер (Lukas Emmenegger), заведующий в EMPA «Лабораторией экологических технологий и анализа проблем, связанных с загрязнением воздуха» («Abteilung Luftfremdstoffe / UmwelttechnikВнешняя ссылка»).

В ближайшие месяцы он и его команда будут внимательно изучать спутниковые снимки атмосферы Швейцарии по мере поступления новых данных, характеризующих ситуацию с качеством воздуха до начала действия антикризисных мер, во время их действия и после них. Понятно, что Швейцария при всем желании не смогла бы добиться таких впечатляющих результатов, каких добился Китай, где объемы выбросов парниковых газов и аэрозолей резко сократились в период действия карантинных мер, а сейчас снова растут по мере того, как экономика начинает возвращаться к привычному темпу.

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Но может быть это и хорошо: все-таки в Швейцарии никогда не было таких проблем с воздухом, как в Китае. Более того, его качество сейчас заметно выросло, в том числе в результате антикризисных мер, принятых на севере Италии. Особенно это касается южного кантона Тичино, о чем швейцарское Федеральное ведомство по охране окружающей среды BAFUВнешняя ссылка сообщило недавно швейцарскому общественному немецкоязычному негосударственному телеканалу SRFВнешняя ссылка.

Ковать политический капитал

Следует учитывать, что климатические процессы имеют временной горизонт в сотни, а то и тысячи лет. Поэтому-то так сложно делать тут какие-то прогнозы и потому так много копий ломается в дискуссиях ученых и представителей общественности. Но можно ли все-таки как-то оценить воздействие коронавирусного кризиса на климат, на то, каким он будет хотя бы к концу 21-го века?

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Спад темпов и объемов производства, а также сокращение интенсивности дорожного и воздушного сообщения породили у многих иллюзию, что нынешняя ситуация сможет позитивно повлиять на климат, точнее, чтобы быть как можно более конкретным, на цели Парижского соглашения по климату. Не удивительно также, что многие общественные организации стремятся тут же извлечь для себя дополнительный политический капитал.

Таково швейцарское отделение организации «Greenpeace», которое спешно запустило процесс сбора подписей под петициейВнешняя ссылка, призывающей власти к перезапуску экономического курса страны и к перенаправлению бюджетных средств, выделяемых сейчас на помощь экономике, на цели формирования своего рода швейцарского извода европейского «Green New Deal».

Климатическая дипломатия

«Вполне возможно, что ситуация, которая сложилась у нас сейчас, как раз и поможет нам ускорить реализацию мер, направленных на сокращение объёмов выбросов парниковых газов». Вполне возможно! С другой стороны, пандемия, которая совершается сейчас, отодвинула глобальное потепление, которое произойдет даже не завтра, на второй план в списке приоритетов тех лиц, от кого зависят конкретные политические решения.

По словам Мартина Грошжана (Martin Grosjean), директора «Центра климатических исследований» при Бернском университете («Oeschger-Zentrum für KlimaforschungВнешняя ссылка»), чем дольше длится кризис, тем хуже будет состояние окружающей среды. «Для климата было бы лучше, если бы пандемия не случилась, потому что тогда мы могли бы сконцентрироваться на достижении целей Парижского соглашения по климату», — сказал М. Грошжан в интервью швейцарскому новостному сайту WatsonВнешняя ссылка. Впрочем, это вопрос чисто организационно-политический.

В практической же плоскости вопросы климата решаются сначала на уровне экологии на пересечении федерализма, демократии, локального самоуправления и научных инноваций, а на уровне политическо-климатическом — путем усиления инструментов и форматов климатической дипломатии. Но здесь, увы, пока интересы разных стран являются уж слишком разными. Очередная Конференция ООН по изменению климата (COP26), запланированная на ноябрь 2020 года в Шотландии, сейчас отменена и перенесена на более поздний срок.



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