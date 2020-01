Мириам Данн Кэвелти - известная и общепризнанная фигура в сфере политики информационной безопасности. В Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich) она создала крупнейшую в мире исследовательскую группу в этой области. Мы посвящаем ей этот «портрет» в рамках серии статей о швейцарских новаторах в сфере цифровых технологий.

Большая часть Швейцарии в одночасье остается без электричества; поезда больше не ходят, Аэропорт Цюриха парализован: ходят слухи, что хакеры взломали сети гидро- и атомных гидроэлектростанций. Швейцария и Центральная Европа погружаются в хаос... Это один из сценариев катастрофы, которыми занимается эксперт по кибербезопасности Мириам Данн Кэвелти (Myriam Dunn Cavelty).



Др. Сара Геннер (Sarah GennerВнешняя ссылка)

Эксперт в области цифровых коммуникационных и информационных технологий.

В 2017 году в свет вышла ее монография ON | OFF. Risks and Rewards of the Anytime-Anywhere InternetВнешняя ссылка («ВКЛ / ВЫКЛ. Шансы и риски вездесущего и повсеместного интернета»).

Конец инфобокса