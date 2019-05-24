Петер Глоор работает не только в Бостоне, он также преподает в немецком Кельне, чилийском Сантьяго и китайском Чанчуне.

(zvg)

Швейцарский новатор в области цифровых технологий Петер Глоор - известный ученый, который занимается креативными и коллаборативными сетевыми технологиями. Его деятельность тесно связана с развитием "всемирной паутины". Он работал в одной команде с Тимом Бернерсом-Ли (Tim Berners-Lee), изобретателем интернета.

Родина Петера ГлоораВнешняя ссылка - швейцарский город Аарау. А его профессиональной родиной вот уже 30 лет является МТИ - Массачусетский Технологический институт в Бостоне, самый авторитетный технологический университет в мире. Как и многие успешные ученые, Петер Глоор - гражданин мира.

Впервые я встретилась с Петером Глоором шесть лет назад на берегу реки Чарльз в Кембридже (Бостон), на территории кампуса Массачусетского Технологического института. Прежде всего я обрадовалась, что наконец нашла в архитектурных джунглях кампуса его офис. К моему удивлению, этот очень занятый человек - ученый, доцент, предприниматель - отнесся к моему опозданию абсолютно невозмутимо. Лукавая улыбка придает 58-летнему ученому мальчишеский вид, и он выглядит моложе своих лет. Между нами сразу же начинается дискуссия о технологиях и об обществе, а также о том, что швейцарцы часто жалуются, несмотря на высокий уровень жизни.

Дигитализация - позитивный инструмент

В тот момент, когда наша дискуссия отклоняется от курса и подходит к опасным моментам, связанных с технологиями, проявляется его оптимистическая жилка. Мы говорим о профессоре Гарварда Стивене Пинкере (Steven PinkerВнешняя ссылка), который показал, что в целом человечеству живется сейчас так хорошо, как не жилось как никогда. Через несколько минут мне становится ясно: Глоор - это мыслитель-новатор. И технологию он рассматривает как позитивный инструмент, чтобы охватить весь мир сетью и тем самым сделать его лучше.

Youtube video Peter Moor im Youtube Video

Он объясняет мне, что означает его новая страсть, "COINs" - Collaboration Innovation Networks (сотрудничество - инновация - сеть). "COINs" - это связанные посредством цифровых технологий социальные сети для людей с одинаковым мировоззрением: участники должны сотрудничать, имея внутреннюю мотивацию, должны делиться идеями и информацией. Примером этого могут служить интернет-пространство (Web), Линукс (Linux) и Википедия (Wikipedia), а также COINs в борьбе с детской смертностью и хроническими болезнями.

Биты распределялись через кабель

А на этот раз мы встретились весенним днем в одном из кафе города Аарау. Он приехал в Швейцарию на очень короткое время. Из-за своих повзрослевших детей он часто бывает здесь, даже если большую часть своего времени работает в Массачусетсе, а заодно преподает в Кельне, Сантьяго де Чили и Чанчуньском университете в Китае. Исторический центр его родного города очень сильно отличается от атмосферы кампуса Массачусетского университета. Мне хотелось бы узнать подробнее, каким образом человек, выросший в этом спокойном городке, стал новатором в сфере дигитализации.

"Моя карьера - это интернет. То есть, собственно говоря, сеть. Что не одно и то же, но многие этого не знают". По окончании математического факультета Цюрихского университета Петер Глоор проходил практику в компании IBM и получил научную степень доктора в области информатики. Хотя интернет существовал уже с конца 1960-х годов, Всемирной Информационной Сети (WWW) тогда еще не было. Глоор был одним из первых в Швейцарии, кто рассылал сетевые пакеты данных через аппаратную часть ЭВМ (Hardware). Он рассказывает: "В те времена, чтобы передать данные с одного компьютера на другой через модем, мы писали программы. Это был первый шаг на пути к созданию социальных сетей. У нас был один старый телефон и гигантский ящик-компьютер, внутри которого находились чип-карты. Часть из них нам самим приходилось паять, а затем все шло через телефонную линию".

Изобретатель Интернета хотел переманить его к себе

В 1989 году Петер Глоор написал книгуВнешняя ссылка на тему гипертекста и гиперсреды. Гипертекст - это старая концепция внутренних ссылок (на источник), но с созданием персонального компьютера она получила новое измерение. Благодаря своим работам Глоор снискал международное признание в сообществе специалистов по информатике. А поскольку он выяснил, что Массачусетский технологический институт - это в известной степени колыбель интернета, он захотел туда попасть.

Глоор рассматривает новые технологии как позитивный инструмент для того, чтобы объединить мир.

(zvg)

В 1989 году Петер Глоор написал книгуВнешняя ссылка о гипертексте и гипермедиа. Гипертекст на тот момент был давно существовавшим концептом текстовых перекрестных ссылок, но с появлением персональных компьютеров он приобрел совершенно иные масштабы. Своими исследованиями швейцарский ученый привлёк внимание международного сетевого сообщества. Узнав, что МТИ являлся, по сути, колыбелью Интернета, он захотел работать там.

В 1991 году Петер Глоор произвел сенсацию: на знаменитой конференции Ассоциации по вычислительной технике, посвященной гипертексту, был представлен и отлично принят его доклад CybermapВнешняя ссылка о своего рода предшественнике веб-браузера. С другой стороны, докладВнешняя ссылка ныне всемирно известного Тима Бернерса-ЛиВнешняя ссылка о всемирной паутине был отклонен. "На конференции Тим Бернерс-Ли, который тогда работал в ЦЕРНе в Женеве, подошел к моему столу. Он читал мою статью и понял, что перед нами стоят одинаковые задачи", - рассказывает Глоор.

Тим Бернерс-Ли принес на конференцию копии своей статьи и раздавал их участникам. Петер Глоор продолжает: "Тим хотел завербовать меня, чтобы продолжать разрабатывать паутину вместе. Но я сказал 'нет', так как хотел заниматься своими делами".

Тим Бернерс-Ли затем перешел из ЦЕРНа в МИТ, в тот же отдел, где работал Петер Глоор - в лабораторию информатики. В то время Бернерс-Ли основал консорциум по всемирной паутине W3C и добился того, чтобы крупный банк UBS стал одним из его первых инвесторов. "Тим хотел нанять меня в качестве исполнительного директора в свой консорциум W3C, но я отклонил его предложение. Я не считаю создание бизнеса настолько захватывающим занятием. Вместо этого я предпочитаю проводить фундаментальные исследования, и поэтому сейчас я занимаюсь искусственным интеллектом.

Его настоящая родина - МТИ

Сначала он хотел сделать в США академическую карьеру. Однако после нескольких лет пребывания в Массачусетсе ему пришлось по семейным обстоятельствам вернуться в Швейцарию. Он пошел работать в коммерческий банк UBS. "Там я ввел интернет". Затем Глоор стал партнером PWC, а позднее главой сетевого бизнеса холдинга Делойт (Deloitte). "Там у меня была очень высокая зарплата, но отпуска никогда не было".

Когда же мир бизнес-консультирования стал занимать почти все его свободное время, он вернулся в 2002 году в лоно МТИ. "Там зарплата не такая большая, но попутно можно заниматься другими вещами", - говорит он. Наряду с лекциями в других университетах Глоор руководит своей собственной компьютерной фирмой, где работают несколько сотрудников. В МТИ ценят сотрудников, которые востребованы в других местах.

Социальные сети остались его страстью

Сейчас его интересует, каким образом технология может поддерживать инновационные соцсети: в глобальном масштабе, внутри организаций или от человека к человеку. Он интересуется инновационными соцсетями, коллективным разумом и психологией.

Петер Глор был близок к изобретению "всемирной паутины" и был одним из первых глобальных сетевых технологов в мире.

(zvg)

Он разработал некое подобие "умных часов", так называемый хэппиметрВнешняя ссылка ("измеритель счастья"), который измеряет состояние удовлетворенности человека или же в идеале целой группы лиц.

Для оценки берутся характеристики личностей, и для тренировки алгоритмов пользователи должны четыре раза в день давать сведения о том, как они себя в данный момент чувствуют. Затем на основании этих данных Глоор вычисляет "индекс счастья" (Happy-Index).

Так же, как и другие современные продукты цифровых технологий, измеритель счастья обещает, что технология знает нас лучше, чем мы сами. Цель Глоора - опираясь на данные, повысить удовлетворенность внутри групп и коллективов.

Казалось бы, в Европе, которая особо чувствительна к конфиденциальности, не так-то просто склонить людей к тому, чтобы они разрешили измерить свои эмоции. Но на самом деле Глоору удается пробиться со своим измерителем счастья к людям: в Кельне, в Базеле, в Индии, в Испании. "Но больше всего любят эксперименты в США", - говорит он с улыбкой.

Петер Глоор стоял у истоков создания Всемирной сети и был одним из первых технологов соцсетей. В МТИ он нашел идеальное место для своей деятельности: там он может осуществлять свои идеи как инновативный исследователь и предприниматель. Благодаря его социальным сетям удалось объединить в сеть (компьютеры) хронических больных по всему миру и даже снизить детскую смерностьВнешняя ссылка. В то время как многие видят в дигитализации прежде всего теневые стороны, Глоор с присущим ему оптимизмом концентрируется на ее возможностях.

В серии Швейцарские новаторы в сфере дигитализации swissinfo.chВнешняя ссылка представляет портреты интересных швейцарских личностей, живущих или временно работающих за границей, которые рано осознали потенциал интернета и успешно использовали его в своей работе.

Автор - доктор наук Сара Геннер (Dr. Sarah Genner) является экспертом в области СМИ и цифровых технологий. Конец инфобокса



Перевод Юлия Немченко, подготовка Надежда Капоне

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