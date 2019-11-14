Никлаус Вирт у себя дома. Легенда информатики сохраняет ясность ума и страсть ко всему новому и непознанному. (Keystone)

Никлаус Вирт (Niklaus Wirth), профессор информатики Швейцарской высшей технической школы (ЕТН), разработал несколько языков программирования. Создание языка Pascal принесло ему всемирную известность. Он был награжден премией Тьюринга (Turing Award), имеющей в сфере информационных технологий статус, эквивалентный Нобелевской премии.

Давно вышедший на пенсию профессор информатики Высшей технической школы Цюриха (ЕТН), по всей вероятности, один из немногих из поколения 85-летних, у кого есть свой собственный сайт. При этом адреса его электронной почты на сайте нет, хотя в традиционной телефонной книге есть даже номер его домашнего телефона. Он-то и помог мне связаться с ним. Профессор любезно приглашает меня на чашку кофе в свою уютную цюрихскую квартиру. Первое, что бросается в глаза — это его гостеприимство и большая модель самолета в гостиной.



Др. Сара Геннер (Sarah Genner) Эксперт в области цифровых коммуникационных и информационных технологий. В 2017 году в свет вышла ее монография «ON | OFF. Risks and Rewards of the Anytime-Anywhere InternetВнешняя ссылка» («ВКЛ / ВЫКЛ. Шансы и риски вездесущего и повсеместного интернета»). Конец инфобокса

Даже через 20 лет после выхода на пенсию Никлаус Вирт сохраняет ясный и пытливый ум, его по-прежнему вдохновляют и заряжают энергией новые и нестандартные задачи и проблемы. Переживать, что о нем когда-нибудь забудут и больше не станут вспоминать, он не склонен. Статус легенды он получил ведь уже при жизни, подтверждением чему является присуждённая ему в 1984 году «Премия ТьюрингаВнешняя ссылка». Никлаус Вирт остаётся первым и пока единственным в немецкоязычном пространстве ученым, получившим эту «Нобелевскую премию в области информатики».

Ну а сейчас молодых талантливых швейцарских компьютерщиков ежегодно награждают уже «Премией Никлауса Вирта для молодых талантов в сфере информатики» («Niklaus Wirth Young Talent Computer Science Award»). Список прочих его национальных и международных наградВнешняя ссылка велик. Степень почётного доктора присвоили ему Университеты Новосибирска, Санкт-Петербурга, Лозанны, Линца, Йорка и Претории.

Языки идеальной простоты

За свою карьеру Никлаус Вирт разработал несколько языков программирования, среди них Euler, Algol-W, Modula и в особенности Pascal. Его перу принадлежит ряд классических учебников и справочников по информатике. Его языки программирования отличались ясной концепцией и идеальной простотой, что особенно было ценно для целей преподавания. Преемник «Паскаля», информационный язык «Oberon», такого успеха уже, правда, не снискал, а разработанный им персональный компьютер «Lilith» хоть и имел все шансы превратить Никласа Вирта в Стива Джобса, но, увы, в науке, а особенно в бизнесе «шансы» — это еще далеко не всё.

Никлаус Вирт родился в 1934 году в городе Винтертур, крупном промышленном центре в кантоне Цюрих. В молодости у него была собственная мастерская-лаборатория, в которой он строил модели самолетов и проводил химические опыты. В Швейцарской Высшей Технической школе он получил образование по специальности инженер-электрик. «В то время в ЕТН существовали „партии“ приверженцев слабого тока и сильного тока», — рассказывает он. «Мне посоветовали сфокусировать все своё внимание на сильных токах, мол, за ними будущее, то есть электростанции и железные дороги. Но меня завораживали слабые токи. Электроника представлялась мне чем-то магическим и таинственным».

Никлаус Вирт в 1980-е годы с разработанным им персональным компьютером «Lilith». (zvg)

Его отец, гимназический преподаватель географии, настроил сына на необходимость для начала повидать свет. Через четыре дня после свадьбы Никлаус с женой едут в Париж, затем в Гавр, пересекают на корабле Атлантический океан и попадают в Нью-Йорк. Затем целый год они проводят в Канаде, а после Никлаус работает над докторской диссертацией в Калифорнийском университете в Беркли. Получив в 1963 году докторскую степень, он почти пять лет работает ассистентом профессора информатики в Стэнфорде.

После недолгих «гастролей» в Цюрихском университете он возвращается в лоно своей альма-матер, Высшей технической школы в Цюрихе. В 1968 году он становится профессором информатики и работает уже там без перерыва более 30-ти лет, вплоть до момента выхода на пенсию. Вместе с Густи Цендером (Carl August ZehnderВнешняя ссылка) он создает в ЕТН самую первую кафедру информатики. О длительном пути к созданию этой кафедры он рассказывает в этом англоязычном интервью Елене Трихиной, другому известному специалисту-эксперту в области информатики.

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Первый персональный компьютер

Во второй раз он пересекает Атлантику уже с тремя детьми, направляясь в творческий отпуск, годы которого он проводит в научном центре «PARC», исследовательской лаборатории концерна Xerox в Калифорнии. «В те времена город Пало Альто был средоточием всего нового и перспективного, идеальным местом для технологических опытов и исследований», — рассказывает Никлаус Вирт. Там ему пришлось поработать на самом первом в мире персональном компьютере «Xerox Alto». Это был первый в мире компьютер, использовавший понятие «рабочего стола» и графический пользовательский интерфейс. Все эти разработки и идеи в какой-то степени вдохновили потом Стива Джобса на создание его знаменитого «Макинтоша».

Вернувшись в 1980 году в Европу он одним из первых привез с собой компьютерных мышей, поставленных потом на поток швейцарской фирмой Logitech. Вместе со своим коллективом в 1980-е годы он создал в Высшей технической школе компьютерные системы «Lilith» и «Ceres», включая соответствующие операционные программы. Работать на огромном общем компьютере, занимающем целый этаж, он уже не хочет. Но персональных компьютеров в Швейцарии пока еще нет. Поэтому ему не остается ничего другого, как сделать себе такой компьютер самостоятельно. Персональный компьютер «Лилит» был создан за несколько лет до первого Макинтоша и стал настоящим супер-новаторским достижением.

У этого миниатюрного компьютера был уже современный пользовательский интерфейс с программными окнами, было современное меню, и к тому же он был оснащен мышкой. Аппаратное и программное обеспечение были точно согласованы и пригнаны друг к другу. Ассистенты Н. Вирта были в таком восторге от компьютера «Лилит», что даже приходили в институт по вечерам и в выходные, чтобы только поработать на нём. На базе одной из фирм в штате Юта в свет было выпущено несколько сотен компьютеров «Лилит».

Однако все попытки поставить их производство на коммерческую основу успехом не увенчались, хотя позже компания Apple, руководствуясь точно такими же принципами, сумела-таки осуществить свой революционный прорыв на мировой рынок. «Но я знал, что я никакой не бизнесмен. У меня ведь хватало дел в области преподавания и научных исследований», — говорит Никлаус Вирт. В настоящее время «Лилит» — ценный музейный экспонат. Кстати, операционные системы компьютеров от Apple вплоть до 1994 года писались на программном языке Pascal, придуманном Никлаусом Виртом: хоть и слабое, но утешение.

Почему язык «Паскаль» получил мировую известность?

Почему же именно язык «Паскаль» стал таким известным и востребованным? «Просто по сравнению с существовавшими ранее языками программирования, такими архаичными, как Fortran и Cobol, этот язык представлял собой качественный шаг вперёд». Распространению этого языка способствовало появление в середине 1970-х годов микрокомпьютеров с 8-битовыми процессорами, которые были достаточно дешевы, чтобы их могли купить школы и обычные семьи. Потом одному находчивому бизнесмену пришла в голову идея дополнить компьютер, работающий на языке «Паскаль», маленькой программой-редактором, продавая ее на гибком магнитном диске за 50 долларов.

«В конечном итоге это привело к коммерческому прорыву, тем более что в те времена остальные расхожие модели компьютеров стоили тысячи франков». Язык «Паскаль» быстро распространился в СССР, чему способствовала и холодная война, ведь «Паскаль» не был американским продуктом. Язык «Oberon», модернизированная его версия, хотя и был намного лучше старого «Паскаля», но он так и не смог справиться с конкуренцией на рынке.

«Победили языки американского производства, такие, как C, C++, Java. Правда, они переняли многие идеи от «Оберона». Но об этом сейчас практически никогда не упоминается», — говорит Н. Вирт. Его руководство по применению «Паскаля» было переведено на многие языки и до сих пор остается бестселлером, но денег за это Н. Вирт практически не получает. «У меня, собственно, никогда не было цели разбогатеть. Я просто получал удовольствие от исследовательской работы, кроме того, мне Высшей технической школе и так платили довольно хорошо», — говорит Н. Вирт и это звучит вполне искренне.

Китай идет на прорыв

В 1990-е годы, уже в конце профессиональной карьеры, Н. Вирту удается еще одно новаторское достижение. Как бы в продолжение своего юношеского хобби (помните его модель самолета?) он помогает четверым инженерам-механикам из Высшей технической школы создать самый первый экземпляр дрона или беспилотного летательного аппарата. Вкладом Вирта в проект стала разработка и программирование бортовой компьютера на базе микропроцессора семейства StrongARM, причем он сумел сделать все так, что процессор расходовал только одну десятую долю электроэнергии, обычно необходимой такого рода процессорам.

А как он оценивает соперничество в сфере искусственного интеллекта между Китаем и США? «Китай рванул невероятно. Для меня нет никакого сомнения в том, что Китай — это уже великая держава и что она будет еще более великой». Впервые он побывал в Китае в 1982 году. «Это был совершенно другой мир, люди носили униформу и ездили на велосипедах, машин почти не было. Мы читали доклады перед тысячей студентов. Только потом мы заметили, что они абсолютно ничего не понимают по-английски».

Но сейчас все изменилось. Китай прогрессирует очень быстро. Теперь он может не только копировать, но и сам проводить исследования. То, что по мнению профессора, отличает культуру как Китая, так и России — это стимулирование в этих странах духа коллективизма. А к культу западного индивидуализма он относится с некоторым недоверием.



Русскоязычную версию материала подготовила: Юлия Немченко, ред. Игорь Петров

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