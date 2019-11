Никлаус Вирт (Niklaus Wirth), профессор информатики Швейцарской высшей технической школы (ЕТН), разработал несколько языков программирования. Создание языка Pascal принесло ему всемирную известность. Он был награжден премией Тьюринга (Turing Award), имеющей в сфере информационных технологий статус, эквивалентный Нобелевской премии.

Давно вышедший на пенсию профессор информатики Высшей технической школы Цюриха (ЕТН), по всей вероятности, один из немногих из поколения 85-летних, у кого есть свой собственный сайт. При этом адреса его электронной почты на сайте нет, хотя в традиционной телефонной книге есть даже номер его домашнего телефона. Он-то и помог мне связаться с ним. Профессор любезно приглашает меня на чашку кофе в свою уютную цюрихскую квартиру. Первое, что бросается в глаза — это его гостеприимство и большая модель самолета в гостиной.



