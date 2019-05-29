Ветряные мельницы чаще всего можно встретить в кантоне Вале. У них есть названия: вот эта носит имя "Адонис". (Keystone / Jean-christophe Bott)

В сфере производства солнечной и ветровой энергии Швейцария заметно отстает от всей Европы. В год на одного жителя Швейцарии здесь производится 250 киловатт-часов солнечной (236 кВт / ч) и ветровой (14 кВт / ч) энергии – то есть примерно столько, сколько нужно для питания одной посудомоечной машины!

Такой результат ставит ее на 25-е место в рейтинге с участием 28 странам Европейского Союза. Об этом говорится в исследованииВнешняя ссылка, опубликованному сегодня Швейцарским энергетическим фондом (SES).

Лидером стала Дания: в 2018 году здесь выработали в десять раз больше солнечной и ветровой энергии, чем в Швейцария. Впрочем, если всего на человека приходилось 2,568 кВт / ч, то солнечной энергии из этой цифры было всего 165 кВт / ч, что значительно меньше, чем в Швейцарии. Германия заняла второе место с 558 кВт-ч солнечной энергии и 1,348 кВт-ч ветровой энергии на человека.

В общем зачете только Венгрия, Словения, Словакия и Латвия оказались ниже Швейцарии. Это «настораживающий» результат для страны, которая «так охотно хвастается своей прогрессивной политикой и технологией в производстве электроэнергии», заявила руководитель проекта SES Тоня Итен (Tonja Iten).

Швейцарское федеральное ведомство энергетики (BFEВнешняя ссылка) недавно подсчитало, что в Швейцарии можно производить 67 тераватт-часов электроэнергии ежегодно только если расположить солнечные панели на крышах домов и на фасадах. Это явно превысило бы текущее потребление электроэнергии в стране, которое составляет58 ТВтч в год.

Швейцарцы ежегодно потребляют около 7000 кВтч электроэнергии на душу населения. Основным источником энергии здесь является гидроэнергетика – она покрывает 60% энергосистемы. Напомним, что в 2017 году швейцарцы проголосовалиВнешняя ссылка за постепенный отказ от атомной энергетики и запрет на строительство новых атомных электростанций. Около 32% электроэнергии в Швейцарии производится на АЭС.

Ветровая и солнечная энергия вместе представляют собой всего лишь 3,7-процентную долю. Впрочем, производство солнечной энергии выросло в прошлом году на 18%, в результате чего ее доля на общем энергетическом рынке достигла 3,5%. В отрасли ветровой энергетики, однако, царит штиль – в прошлом году новых турбин установлено не было.

АСТАНА ЭКСПО-2017 Казахстан в поисках энергии будущего Сегодня в Астане открывается 67-я международная выставка «ЭКСПО-2017», посвященная «зеленым» технологиям, а с ней и швейцарский павильон. Автор: Олег Болдырев, г. Астана, специально для SWI Swissinfo







Подготовила Людмила Клот.

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