Лица особенно уязвимых категорий (страдающие хроническими заболеваниями или в возрасте от 65 и старше): именно они должны в первую очередь носить защитную маску, выходя на улицу. Но еще лучше: «Оставайтесь дома»!

(swissinfo.ch)

Почему здоровые люди в Швейцарии не должны носить защитные маски, тогда как в больницах, клиниках, домах престарелых и иных учреждениях, осуществляющих уход за людьми, они являются обязательными? Значит ли это, что власти просто хотят экономить этот ставший дефицитом товар для медперсонала?

Понять заявления и объяснения чиновников от швейцарского здравоохранения не всегда легко. Но обо всем по порядку.

Есть ли еще в стране защитные гигиенические маски для частных лиц? Конец цитаты

К середине недели у Марлен Эшлиманн (Marlen Aeschlimann), владелицы магазина сопутствующих медицинских товаров популярной сети NaturdrogerieВнешняя ссылка в одном из районов Берна, оставалось только две упаковки защитных масок по 10 штук в каждой стоимостью по 29 франков.

«Ожидаем поставки еще 1 000 упаковок», — рассказала SWI swissinfo эта молодая женщина, которая сама защитную маску не носит. Только за последние два дня у неё было продано 200 упаковок. На этикетке производитель указывает, что это «защитная маска, трехслойная, противовирусная, соответствует сертификационным требованиям ISO» (International Organization for Standardization — это своего рода международный ГОСТ).

Маски были поставлены компанией Victory Switzerland GmbHВнешняя ссылка, работающей в городе Кирхберг (кантон Берн). По словам управляющего директора компании Даниэля Гербера (Daniel Gerber) за последние 48 часов компания поставила в учреждения ухода за людьми, в аптеки и магазины парафармацевтических товаров (Drogerie) до 350 000 единиц этой продукции. Но количество заказов в эти дни также многократно возросло.

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В настоящее время Д. Гербер приобретает эти маски по цене, эквивалентной 1,20 франка у поставщика в Китае, где они производиться по цене 0,02 франка за штуку. Его клиенты платят за маску 1,57, а покупатели в аптеке — уже 2,90. Низкая стоимость труда в Китае: таков частично ответ на вопрос о том, почему в последние годы производство защитных масок в самой Швейцарии было практически полностью прекращено.

Но потом грянул гром, и только сейчас две или три швейцарские компании снова начали работать в этой сфере. По словам управляющего директора компании Victory, компании из Китая, где пандемия, по-видимому, в значительной степени уже прошла, предлагал его фирме приобрести несколько миллионов масок.

Но тот факт, что в итоге до Швейцарии добралась лишь небольшая часть от этого объема, связан с очень ограниченным и дорогостоящим транспортным сообщением: количество авиарейсов сейчас в мире заметно сократилось, на границах логистические компании сталкиваются со значительными проблемами, автомобильный и железнодорожный транспорт работает «на медленном огне».

В больницах и клиниках Швейцарии маски заканчиваются? Конец цитаты

Компания Victory также снабжает и больницы, но масками не этого типа, а версиями для профессионального использования, так называемыми масками типа «FFP-2». Их больше нельзя заказать онлайн, на сайте фирмы Victory говорится, что они распроданы.

Такие маски по-прежнему доступны на других онлайн-порталах, но стоят в десять раз дороже, чем до пандемии, когда, по словам Бернхарда Родера (Bernhard Roder), главы Отдела закупок и логистики Городской больницы города Биль, за них нужно было заплатить всего 0, 75 франков. Об этом он рассказывал швейцарскому немецкоязычному телеканалу SRFВнешняя ссылка еще в марте 2020 года.

И масок типа «FFP-2» (защита рта и носа), и масок типа «FFP-3» (защита рта, носа и глаз) становится всё меньше, их закупки затруднены. Об этом сообщают сразу несколько швейцарских больниц. У федерального правительства Швейцарии есть обязательный стратегический резерв в размере 180 000 штук, которого, разумеется, далеко не достаточно.

«Еще раз: маски действуют, когда их носят зараженные люди, потому что так они предотвращают распространение вирусов». Но тот, кто заражен, в любом случае не должен появляться на улице. Отсюда для здоровых людей носить их на улицах просто как украшение не имеет смысла. (swissinfo.ch)

Но федеральные власти «в настоящее время закупают все виды масок, какие только могут», — заверил в передаче «Панорама» на канале SRF Даниэль Кох (Daniel Koch), Глава Департамент инфекционных заболеваний Федерального ведомства здравоохранения (BAGВнешняя ссылка). «И этого будет достаточно. У нас в самой Швейцарии тоже уже началось производство защитных масок. Ежедневно в стране производится около 40 000 масок типа „FFP-2“ для медицинского персонала», — подчеркнул Даниэль Кох.

От чего защищают маски? Конец цитаты

«Для здоровых людей маски настоящей защитой от вируса Covid-19 не являются», — говорит далее Д. Кох. По его словам, такие меры, как соблюдение принципов социального дистанцирования и регулярное мытье рук, являются намного более эффективными. На этом веб-сайтеВнешняя ссылка в разделе «Гигиенические маски» BAG рекомендует населению сделать домашний запас масок в расчете 50 штук на человека.

А вот здесь (pdfВнешняя ссылка) — уже мы видим немного другую информацию. «BAG не рекомендует здоровым людям носить маски в общественных местах, потому что защищающая продукция должна в первую очередь использоваться для защиты медицинских работников, которые лечат пациентов, и для защиты особо уязвимых групп населения».

Но как же так? Неужели власти сами говорят, что здоровых людей маски действительно защитить от вируса не могут? И почему они так говорят? Чтобы сэкономить больше масок для медперсонала? Представитель BAG Даниэль Кох такое предположение считает не соответствующим действительности. «Еще раз: маски действуют, когда их носят зараженные люди, потому что так они предотвращают распространение вирусов».

Но тот, кто заражен, в любом случае не должен появляться на улице. Отсюда для здоровых людей носить их на улицах просто как украшение не имеет смысла. Маски надо носить там, где люди могут действительно находиться в опасности, а именно в больницах, домах престарелых и других учреждениях по уходу за людьми. По словам Д. Коха, «там есть реальная необходимость носить маску, потому что в противном случае существует риск заражения пациентов персоналом».

Но разве те, кто заражены, но не знают об этом, не подвергают намного меньшей опасности других людей, если носят защитные маски? Конец цитаты

«Вовсе необязательно», — указывает BAG. Во-первых, нося маску, человек может начать ложно считать, что находится в безопасности, и игнорировать принципы социального дистанцирования. Во-вторых, эти маски сами по себе так же представляют заметный риск, особенно если их используют не по назначению.

Почему в азиатских странах мы постоянно видим людей в защитных масках в общественных местах? Конец цитаты

Не исключено, что мы в Швейцарии скоро тоже доживем до обязательного ношения масок, или же эту обязанность могут ввести, по крайней мере, для работников сферы розничной торговли и общественного транспорта, которые сами подвергаются высокому риску быть зараженными. Но это только вариант, опция на будущее.

Пока BAG придерживается другой стратегии, во всяком случае на данный момент: в Швейцарии в первую очередь должны быть защищены две потенциально уязвимые категории граждан — хронически больные и пожилые люди. В идеале им нужно всё время оставаться дома, а родственники, друзья и знакомые должны — как бы больно и досадно это ни было — держаться от них на расстоянии.

Согласно BAG, такие меры помогут им куда больше, нежели просто ношение защитных масок. И население Швейцарии, похоже, всецело доверяет своему ведомству здравоохранения. Несмотря на то, что защитные маски раскупают мгновенно, в общественных местах их почти не носят.

Согласно данным BAG, в настоящее время известны следующие основные пути передачи вируса: — Контакт с инфицированным лицом в течение нескольких минут на расстоянии менее 2 метров; — Когда инфицированное лицо чихает или кашляет, вирус воздушно-капельным путем попадает не только в нос или ротовую полость, но и на слизистую глаз. Поэтому маска, закрывающая нос и рот, от вируса не защищает; — Даже маска типа «FFP-3», так называемая «маска противоаэрозольная», обеспечивает лишь ограниченную защиту, поскольку пользуясь воздушно-капельным путём вирусы и микробы чихающего или кашляющего оседают на руках и одежде другого человека, и оттуда они уже попадают на лицо и другие части тела. Источник: Федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии (BAG, подразделение МВД).

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