В Швейцарии примерно 278 000 человек, получающих социальную помощь. Треть из этого числа - дети и несовершеннолетние.

(Keystone / Christof Schuerpf)

Среди тех, кто получает в Швейцарии социальное пособие, очень много матерей-одиночек. Нам удалось поговорить с одной из них, которая, несмотря на то что работает на полставки, получает алименты и надбавку к заработной плате за детей, тем не менее зависит от социальной помощи.

Бедность в Швейцарии упорно замалчивается. А зависимость от социальной помощи воспринимается многими из тех, кто ее получает, как некое клеймо.

Портал swissinfo все-таки нашел женщину, которая согласилась рассказать нам свою историю на условиях анонимности.

Мы встретились с этой 37-лентей матерью двух детей в одном из кафе, пока ее сын был в школе, а дочка в детском саду.

swissinfo.ch: Как так получилось, что Вы стали зависеть от социальной помощи?

-- Я не могу обойтись без социальной помощи, потому что воспитываю детей одна. В 2009 году у меня родился сын. Эта беременность была непредвиденной, потому что с отцом ребенка мы не жили вместе.

Социальная помощь в Швейцарии Если все сети социального страхования (страхование по безработице, страхование на случай инвалидности, страховка по оплате дней нетрудоспособности) рухнут, прожиточный минимум в Швейцарии будет обеспечен за счет социальной помощи. Деньги, полученные в Швейцарии в качестве социального пособия, надо будет вернуть, как только экономические условия получателя пособия существенно улучшатся или он разбогатеет. Условия возврата полученной суммы разнятся от кантона к кантонуВнешняя ссылка. Конец инфобокса

Три года я жила с ребенком у моего отца в деревне и обходилась без социальной помощи. Сначала я вообще не хотела подавать заявление на ее получение, мне было как-то неудобно.

Но через три года у меня возникла потребность жить отдельно, и прежде всего я хотела вернуться в город. Мои родители сказали мне, что теперь я должна подать заявление на получение социальной помощи, ведь для того она и существует. В результате я переехала в Люцерн, где я также и работала, там подала заявление.

swissinfo.ch: Так значит, у Вас всегда была работа?

-- Да, я все время работала. В основном на полставки или чуть меньше, а сейчас я работаю только один день в неделю. Как-то не получается обходиться без социальной помощи, потому что отдать детей в детсад - это очень дорого. Я не хочу работать на полную ставку, ведь у меня все-таки двое детей. Если бы я нашла хорошую работу, я могла бы работать с 60-70 процентной нагрузкой.

Но пока пребывание моей трехлетней дочери в детсаду обходится очень дорого, а именно 150 франков в день... Если бы я должна была оплачивать это сама, я не смогла бы отдать ребенка в садик. Сейчас услуги по уходу за ребенком оплачиваются за счет социальной помощи.

Когда я рассказываю зарубежным друзьям, что плачу 150 франков за детсад, они всегда спрашивают: «Это в месяц?», я отвечаю: «Нет, в день». Они впадают в шок и спрашивают, как такое вообще возможно. А я им объясняю, что это как раз и невозможно. Действительно невозможно. Даже для тех, кто работает. Большинство матерей в Швейцарии идут работать только для того, чтобы просто выйти из дома, ведь после оплаты расходов за пребывание ребенка в детсаду от зарплаты почти ничего не остается. Тут надо что-то менять на политическом уровне. Тогда получателей социальной помощи стало бы меньше.

swissinfo.ch: Существует такое понятие, как «пороговый эффект» (Schwelleneffekt): Если мать-одиночка будет работать большее количество часов в день, чтобы не зависеть от социальной помощи, то в итоге денег у нее в распоряжении будет меньше. Сколько должны зарабатывать Вы, чтобы не только отказаться от социальной помощи, но и чтобы вообще жить лучше?

-- Хмм.. (размышляет и подсчитывает) Я плачу 1700 франков за аренду четырехкомнатной квартиры, около 50 франков за телефон, а еще за свет и за интернет. Медицинская страховка тоже очень дорогая - за нас троих не меньше 500 франков в месяц. А так как я училась «только» на продавца, я зарабатываю 21-22 франка в час брутто. Я должна была бы зарабатывать примерно 5000 франков в месяц, чтобы на все хватало. Но с моим образованием я столько не заработаю, даже если буду работать на полную ставку.



«Пороговый эффект» По мнению Швейцарской конференции по вопросам социальной помощи (SKOS), взаимодействие социальных льгот, заработанного дохода и налогов может привести к так называемому «пороговому эффекту». Это означает, что получатели социального пособия, несмотря на выполнение ими большего объема работы, имеют меньший «доступный» (чистый) доход. «Доступный доход» - это сумма (денег), которая остается в распоряжении домохозяйства после вычета постоянных издержек и налогов. В SKOS считают, что «пороговый эффект» приводит к потере стимула зарабатывать деньги и противоречат принципу, что работа должна быть выгодной. Если бы этого эффекта удалось избежать, то преодолеть зависимость от социальной помощи было бы легче. Источник: SKOSВнешняя ссылка Конец инфобокса

Я думаю, что откажусь от социальной помощи только тогда, когда оба моих ребенка будут в школе и больше не будут нуждаться в дорогостоящих услугах по уходу за детьми. Или если я найду партнера, который оплачивал бы половину арендной платы за квартиру. А в настоящий момент все обстоит так: если я буду работать больше, это принесет выгоду только налогоплательщикам - потому что я стала бы получать меньше социальной помощи - но не мне лично, у меня не стало бы больше денег.

swissinfo.ch: Сколько денег у Вас остается после вычета постоянных издержек в месяц?

-- Я получаю в среднем 1400 франков в месяц на покрытие основных потребностей. Из них я оплачиваю питание, счета и покупку одежды для детей. Эти деньги расходуются очень быстро.

swissinfo.ch: С какими расходами у Вас постоянно возникают трудности?

-- Я бы сказала, что это еда и одежда. Дети растут так быстро. Два раза за сезон им надо покупать новую обувь. Правда, я хожу на блошиные рынки и распродажи, да и друзья иногда дарят что-нибудь. Но проблема остается: еда и одежда для детей.

swissinfo.ch: Как Вы считаете, в Швейцарии дети стали атрибутом роскоши? Не каждая женщина может позволить себе родить?

-- Ребенок стоит чрезвычайно дорого. Безусловно, надо хорошенько подумать, если хочешь завести ребенка, потому что дети - это дорогое удовольствие, но в то же время это и прекрасное удовольствие (смеется). Я всегда говорю: в принципе, мне живется неплохо, если сравнивать с другими странами. У меня есть квартира, есть еда, я могу оплачивать счета и даже провести где-нибудь отпуск, пусть даже и весьма скромно.

swissinfo.ch: В общем Вы не чувствуете себя брошенной на произвол судьбы?

-- У меня есть хорошая подруга из Германии, тоже мать-одиночка, которая рассказывала мне, что в Германии таким матерям действительно почти ничего не платят. В этом отношении нам здесь еще хорошо. Зато проблемы дошкольного воспитания в других странах решаются гораздо лучше. Я считаю, что в этом плане мы в Швейцарии действительно находимся в какой-то степени в каменном веке.

swissinfo.ch: В Швейцарии, кроме стоимости услуг по уходу за детьми, очень высокие цены на жилье.

-- Да. Я доплачиваю за квартиру 100 франков из денег на основные потребности, потому что собес оплачивает только 1600 франков. Я хотела жить в городе. В деревне квартплата обходится дешевле, но там я получала бы меньше денег в качестве социальной помощи.



Grundbedarf Grafik Минимального социального пособия должно хватать на еду, сигареты, одежду, обувь, свет, газ, чистящие средства, вывоз мусора, предметы домашнего обихода, транспорт, телефон, почту, сборы за радио и телевидение («медийный сбор» компании Serafe), школьные расходы, содержание домашних животных, образование, досуг, услуги парикмахера, туалетные принадлежности, взносы в объединения и так далее. Рекомендаций Швейцарской Конференции по вопросам социальной помощи (SKOS) придерживаются не все кантоны.

swissinfo.ch: Вам пришлось искать квартиру на общих условиях?



-- Да. Мне повезло. До этого я жила в пригороде. Я хотела тогда получить именно эту квартиру, но мне отказали. Я не хотела с этим мириться, пошла в управляющую компанию и спросила, почему мне не дали эту квартиру. Мне ответили, что домовладелица имеет печальный опыт с получателями социальной помощи. Я сказала, что этого так не оставлю: у меня есть работа, я надежный человек, у меня никогда не было проблем с оплатой квартиры, деньги приходят всегда вовремя, потому что их присылает социальная помощь. Я попросила работников домоуправления передать мои слова домовладелице. Сотрудница управляющей компании так вступилась за меня, что я все же получила эту квартиру. И в той же фирме я нашла затем квартиру в Люцерне, потому что у них уже был в отношении меня положительный опыт. А иначе было бы трудно.

swissinfo.ch: Как реагируют люди, если Вы рассказываете, что получаете социальную помощь?

-- В принципе нормально. Хотя есть и такие, которым кажется, что я сижу без дела и только получаю деньги. Но я всегда работала. И к тому же у меня дома двое детей, с ними тоже хватает работы.

swissinfo.ch: Вы не боитесь, что полученные деньги в один прекрасный день нужно будет вернуть?

-- Если я выиграю в лотерею (смеется). Возвращать надо, если выиграешь в лотерею или получишь наследство. А унаследую я немного. Нет, я не боюсь. А если бы я выиграла в лотерею, то ничего страшного, если бы деньги, полученные в качестве социальной помощи, пришлось вернуть.

swissinfo.ch: От чего Вы сознательно отказываетесь или чего не можете себе позволить, хотя считаете это важным?

-- Я отказываюсь от того, чтобы сделать что-нибудь для себя, например, от шопинга или похода в ресторан. Этого я почти никогда не делаю. Или нанести татуировку: это дорого, но отказываться от этого мне не хочется. Подарочные сертификаты на татуировку я получаю чаще всего от друзей.

От чего я не отказываюсь, так это поехать в отпуск. Недавно мы с подругой были в Хорватии. Это я себе позволяю, этой роскоши я хочу. Конечно, расходы на этот отпуск небольшие: частично мы провели его у моего отца и на несколько дней сняли недорогие апартаменты на море.

swissinfo.ch: А как обстоит дело с расходами на медицину?



Риск бедности В Швейцарии примерно 278 000 человек, или 3,3 % населения, получающих социальную помощь. Треть из этого числа - дети и несовершеннолетние. Но больше всего рискуют оказаться в зависимости от социальной помощи матери-одиночки. Источник: SKOSВнешняя ссылка

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-- Моя медстраховка включает различные дополнительные опции, которые я оплачиваю из собственных денег, потому что собес за них не платит. Каждый счет от врача я должна отсылать в страховую компанию или собес и ждать, оплатят ли его.

Недавно из-за травмы я вызвала скорую помощь, а потом скорая прислала мне счет на 900 франков. Сейчас я должна выяснить у моего работодателя, покроет ли эти расходы страховка от несчастных случаев.

swissinfo.ch: Что касается стоматолога, оплачиваются ли его услуги за счет социальной помощи?

-- Когда как. Мне нужно было подлечить корни двух зубов, но это безумно дорого. В собесе сказали, что платить за это не будут. Они оплачивают только удаление. Теперь у меня не хватает двух зубов. А у моего сына - задняя окклюзия челюстей (неправильный прикус) и ему нужны брекеты. Его отец тоже считает, что исправление зубов - важное дело, поэтому он готов оплатить половину. Брекеты стоят 5000 франков. Теперь мне надо выяснить, оплатит ли собес вторую половину.

swissinfo.ch: Всё это требует времени…

-- Да, заполнить все формуляры и направить их куда надо – на это уходит много времени. Собес понимает это в буквальном смысле: как-то я продала в интернете одежду на сумму 10 франков и забыла сообщить об этом, так они это сразу заметили.

swissinfo.ch: А как дети, они что-нибудь понимают?

-- Старший иногда понимает, когда говорит, что хотел бы поехать на каникулы в какое-то определенное место или пойти в кино, а я говорю: «У нас не так много денег». Но я всегда должна быть начеку, чтобы не сказать: «Мы бедные». Потому что я считаю, что мы не бедные. Я и ему говорю: «У нас есть все, что нам нужно». Дети не нуждаются ни в чем.

swissinfo.ch: У Вас нет ощущения, что в Швейцарии особенно тяжело быть бедным, потому что вокруг очень много богатых?

-- Пожалуй, нет. Если мои друзья говорят, что они едут в ресторан или в Цюрих, тогда я порой думаю, что тоже бы с удовольствием поехала с ними. Но я должна говорить себе: я не могу, бюджет не позволяет. Но я не чувствую себя бедной. В любом случае я позитивно настроенный человек.

swissinfo.ch: Чего Вы больше всего желаете себе в будущем?

-- Больше не зависеть от государства. Чтобы я могла работать и платить за все сама.



Перевод русскоязычной версии: Юлия Немченко

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