Вот так скромно выглядел Женевский Аэропорт в 1937 году, и это уже после того, как взлетно-посадочную полосу забетонировали. (sda-ats)

Это было 11 октября 1919 года: Большой совет Женевы (кантональный парламент) проголосовал за закон, согласно которому территория площадью 137 гектаров должна была быть приобретена в общественную собственность и выделена под «авиационное поле». Сегодня, столетие спустя, на нем располагается Международный аэропорт Женева (Geneva International Airport), который играет огромную роль как в экономике кантона, так и в поддержании международных связей.

Находясь исключительно близко от центра города, примерно в четырех километрах, Женевский аэропорт очень удобен тем, что до него можно добраться прямым рейсом на автобусе, на такси, а путь от вокзала по железной дороге (SBB-CFF-FFSВнешняя ссылка) занимает меньше десяти минут. Как же выбирали взлетное поле? Депутаты решили выделить под него периметр, частично захватывающий общины Колле, Белвью, Женто и Версуа. Этот участок отвечал основным требованиям к созданию аэропорта: благоприятная ориентация по отношению к ветровым потокам, доступ к нему по суше и близкое к городу расположение.

Для покупки земли и ее освоения парламент выделил кредит на сумму 675 000 франков. Этот визионерский политический шаг и привел к рождению Международного аэропорта Женева, одного из старейших в Европе. На решение Большого совета, несомненно, повлиял и выбор Женевы штаб-квартирой Лиги Наций. Как заявил депутат Луи Виллемин (Louis Willemin): «Все высокие представители больше не станут пользоваться железной дорогой, водным или морским путем, чтобы добраться до своих постов; они прибудут по воздуху».

Конечно, на создание аэропорта потребовалось время. Так, взлетно-посадочная полоса была построена в 1920 году, и только в 1922 году были открыты первые коммерческие линии. Аэропорт Куантрен, как его тогда называли, обслуживал тогда Лозанну, Цюрих, Париж, Лион, Мюнхен и Нюрнберг. В 1937 году взлетно-посадочные полосы забетонировали. Спустя десять лет, в 1947 году, авиакомпания Swissair совершила первый перелет по маршруту Женева-Нью-Йорк.

По мере того, как все больше международных организаций открывали обосновывались в Женеве, рос и аэропорт. Новый терминал на 300 тысяч пассажиров был введен в эксплуатацию в 1949 году. А в 1984 году была выстроена новая диспетчерская вышка.

Конец 1990-х годов ознаменовался удешевлением полетов и прибытием в Женеву авиакомпании easyjet. В 2018 году аэропорт принял более 17,6 миллионов пассажиров! В настоящее время ведется масштабная работа по созданию нового крыла аэропорта и модернизации системы сортировки багажа.

Впрочем, у некоторых рост аэропорта вызывает озабоченности. Региональная координация создания городского и экологически чистого городского аэропорта в Женеве (CARPE) выступила с кантональной инициативой, которая требует ограничить дальнейшее развитие этой платформы. Женевцам предстоит 24 ноября проголосовать по ней на референдуме. У инициативы существует и контрпроект, в котором утверждается, что авиасообщение должно отвечать потребностям населения, компаний и международной Женевы.





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