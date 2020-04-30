Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 9:00

Плюсы и минусы самоизоляции: молодежь стала меньше напиваться «в лоскуты» во время вечеринок, зато группы риска стали пить больше!

(© Keystone / Christian Beutler)

Плюсы и минусы самоизоляции в Швейцарии: потребление алкоголя, вероятно, в целом заметно снизится среди значительной части населения. Тем не менее, по итогам пандемии следует ожидать роста потребления спиртного среди тех, кто уже имел ранее проблемы с алкоголем. Больше стали пить, вероятно, члены медицинского персонала. Об этом сообщаетВнешняя ссылка швейцарская национальная организация по борьбе с вредными зависимостями «Sucht Schweiz».

Ранее проведенные исследования динамики и масштабов потребления алкоголя в кризисных ситуациях показывали, что в такие времена наблюдается одновременно как снижение склонности населения в целом употреблять алкоголь, так и, наоборот, резкое увеличение этой склонности у отдельных социальных групп.

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Это касается, например, людей, которые уже в прошлом имели проблемы с алкоголем, сообщает «Sucht Schweiz» в своём пресс-релизе. Поэтому вполне можно по итогам кризиса ожидать «в краткосрочной перспективе снижения объёмов употребления алкоголя значительной частью умеренно пьющего населения, прежде всего, из-за закрытия увеселительных заведений и сокращения интенсивности социальных контактов.

Также в краткосрочной перспективе следует ожидать снижения количества случаев алкогольной интоксикации среди молодежи, вероятно, как раз благодаря мерам, принятым для противодействия вирусу. В долгосрочной же перспективе компании, производящие и торгующие алкоголем, должны будут настроиться на сокращение у потребителей доли средств, идущих на закупку спиртного, например, в результате потери работы.

Нехватка социальных контактов и «отдушина» в ситуации стресса

В настоящее время рискуют начать чаще «закладывать за воротник» люди, которые уже ранее употребляли алкоголя больше, чем того допускают и требуют принятые социальные нормы, используя алкоголь, кроме того, для «регулирования стресса». К числу таких людей относятся, прежде всего, лица с ограниченными социальными и финансовыми ресурсами, повседневная жизнь которых теперь в меньшей степени «структурирована» из-за работы на дому или в результате потери работы, то есть в результате наступления ситуации, характеризующейся снижением степени социального контроля.

В группу риска также входят люди, наиболее плотно контактирующие с источниками и очагами заражения, включая медицинский персонал, торговый персонал и работников транспортных кампаний. Труженики сферы здравоохранения особенно склонны к потреблению алкоголя с целью «снятия напряжения» из-за постоянного наблюдения за страданиями людей и за смертями, вызванными коронавирусом.

Организация «Sucht Schweiz» таже напоминает, что проблемы, связанные с алкоголем, затрагивают не только самих пьющих, но и их родственников, последствием чего являются рост числа случаев домашнего насилия и проявлений посттравматического синдрома. Все это в целом увеличивает риск того, что дети в таких семьях тоже будут испытывать проблемы с алкоголем в будущем.

Меньше консультаций и экспертной помощи

В кризисной ситуации сокращается и объем лечебно-консультационных услуг, например, связанных с проблемами алкогольной зависимости. «С одной стороны, может наблюдаться увеличение числа дистанционных консультаций (например, по телефону), но они в целом могут оказаться менее эффективными», — указывает организация «Sucht Schweiz».

Согласно её данным, нынешний вирусный кризис, как и другие кризисы в области общественного здравоохранения, вызванные событиями катастрофического характера, с большой вероятностью приведет у многих людей к появлению многолетних устойчивых психологических проблем, включая проблемы со сном, тревожные расстройства, посттравматический стресс и депрессию.

«Крайне важно будет помочь таким людям путем расширения для них палитры возможностей трудоустройства, а также средствами пропаганды здорового образа жизни. Методики профилактики и раннего выявления проблем, связанных с алкоголем, особенно среди членов групп риска, срочно нуждаются в дальнейшем совершенствовании и в учете нового опыта, собранного в период пандемии», — резюмирует организация «Sucht Schweiz».





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, SDA-Keystone

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