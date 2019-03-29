Швейцарская классика: автомобильный затор перед Сен-Готардским тоннелем. (© Keystone / Alexandra Wey)

Уменьшение площадей, отданных под парковку, удорожание времени, проводимого автомашиной в паркинге, зоны, свободные от автомобилей, введение скоростных ограничений, повышение стоимости бензина.

Таковы предложения, сделанные по итогам аналитического доклада, подготовленного по заказу Швейцарского федерального ведомства земельного кадастра, пространственного развития и благоустройства (Bundesamt für Raumentwicklung – AREВнешняя ссылка), «Ассоциации предприятий общественного транспорта» (Verband öffentlicher VerkehrВнешняя ссылка) и «Информационной службы отрасли общественного транспорта» (ÖV-Informationsdienst LitraВнешняя ссылка).

Цель: разработать перспективный пакет мер, который мотивировал бы граждан страны чаще пользоваться общественным транспортом, отказываясь от личного автотранспорта. Причина: несмотря на то, что в последние годы в Швейцарии были инвестированы астрономические средства в развитие и совершенствование сети общественного транспорта, его доля в общей структуре транспортной мобильности в стране упорно остаётся на одном и том же, по мнению властей неудовлетворительном, уровне.

Дорожная сеть Улицы Швейцарии узки для внедорожников? Федеральные власти при поддержке экспертов предлагают расширить улицы и автострады страны, слишком узкие для внедорожников. Конфликт запрограммирован. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета «SonntagsZeitung»

Таков вывод, который содержится в упомянутом докладе. И именно поэтому федеральные власти теперь вплотную задумались, как все-таки радикально повысить привлекательность общественного транспорта и снизить степень мотивации, принуждающей швейцарцев предпочитать личный автотранспорт. В докладе, поэтому, делается вывод о том, что «сделать использование общественного транспорта более эффективным можно было бы за счет усложнения порядка и условий использования конкурирующих форматов транспортной мобильности».

«Послание не дошло»

Швейцарская газета «20 минут» цитирует депутата швейцарского федерального парламента от партии «Зелёных» Михаэля Тоньи (Michael TöngiВнешняя ссылка), который вполне даже приветствует намеченный в докладе каталог мер. «Сокращая площади парковок и забирая у автомашин «лишние» полосы движения, мы создадим больше возможностей для развития общественного транспорта», - убежден этот политик.

Он считает, также что до сферы политики «все еще не дошло послание, которое посылает ему общество в плане необходимости в особой степени учитывать экологические вопросы. Парламент буквально недавно принял решение о выделении средства на увеличение пропускной способности сети национальных скоростных автодорог. Это неправильный путь, использование частного автотранспорта не должно делаться еще более привлекательным».

Вместо этого федеральные органы власти должны, наконец, «поставить перед собой четкие цели в плане последовательного повышения доли общественного транспорта в структуре национальной транспортной мобильности», — указывает М. Тоньи. Эту же цель преследует и депутат федерального парламента Швейцарии от партии демохристиан (CVP) и председатель информационной службы Litra Мартин Кандинас (Martin CandinasВнешняя ссылка).

Общественный транспорт в центре Берна. Тоже тесновато! (© Keystone / Alessandro Della Valle)

«Федеральный совет должен включить в свои приоритетные цели на данный и следующий легислатурные периоды вопросы последовательного повышения удельного веса общественного транспорта в соответствии со степенью общей транспортной интенсивности в стране», — говорит М. Кандинас. В качестве позитивного примера он приводит франкоязычный кантон Во, который поставил перед собой официальную цель снизить долю личной автотранспортной мобильности на 8%.

Привлекательные предложения

При этом М. Кандинас подчеркивает, что в центре должно находиться не усложнение жизни автомобилистам, но повышение степени привлекательности общественного транспорта. «Мы вовсе не хотим сталкивать лбами разные форматы транспортной мобильности», — говорит он, подчеркивая, что удорожание парковок может рассматриваться в качестве только самой последней меры, когда становится ясно, что другими методами поставленных целей не достичь.

С его точки зрения особенно важную, если не центральную роль должно играть разумное пространственное планирование. Прежде, чем застраивать новые пространства торговыми центрами, деловыми комплексами, школами, парками развлечений и жильём, необходимо продумать систему общественного транспорта, то есть следует подумать, как люди будут приезжать и уезжать из соответствующих районов, не создавая на дорогах ад.

Городская среда И снова о реновации по-швейцарски! Давайте прогуляемся по бернскому спальному району Бюмплиц и посмотрим на простые вещи, которые и складываются в комфортную городскую среду. Автор: Игорь Петров

«Не следует дожидаться момента, когда население привыкнет обходиться личным транспортом — и только тогда предлагать им пересаживаться на общественный транспорт», — указывает М. Кандинас, призывая застройщиков, устроителей парков развлечений и предприятия общественного транспорта тесно сотрудничать в решении всех связанных с данной проблематикой вопросов.

«Удорожание пользования личным автотранспортом – это абсурд»

Кристиан Лэссер (Christian LaesserВнешняя ссылка), профессор Кафедры менеджмента сферы услуг Университета Санкт-Галлена указывает, что вопрос увеличения степени востребованности общественного транспорта ставится обосновано, однако нужно учитывать, что для многих «граждан машина является безальтернативным транспортом, ведь многим не по карману жильё в урбанных центрах, а потому они ищут и находят себе жильё, которое они могут оплатить, на отшибе, там, где порой вообще нет никакого общественного транспорта».

По мнению Мартина Кандинаса многие городские центры и агломерации в Швейцарии, которые будут активно расти и развиваться в ближайшем будущем, не до конца используют имеющийся у них потенциал развития и расширения сети общественного транспорта. Нередко там его доля в общей структуре транспортной мобильности (Modalsplit) не отличается от показателей, характерных для сельских регионов. Депутат от Швейцарской народной партии (SVP) Вальтер Вобман (Walter WobmannВнешняя ссылка) подвергает выводы и предложения, содержащиеся в докладе, резкой критике.

«Абсурдно было бы удорожать пользование личным автотранспортом. Автомобилисты в Швейцарии уже сегодня платят очень много. Развивать следует параллельно и личную автотранспортную мобильность, и общественный транспорт, прежде всего железнодорожный. Федеральный центр должен планировать не увеличение доли использования общественного транспорта, но в целом развитие и совершенствования всей транспортной инфраструктуры в комплексе, с учетом того, что население растёт и этот факт оказывает влияние на все виды транспортной мобильности».

А каково Ваше мнение? Вы готовы отказаться от машины и пересесть на общественный транспорт? Нам интересно Ваше мнение! Следуйте за нами в соцсетях ФейсбукВнешняя ссылка и ТвиттерВнешняя ссылка.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!