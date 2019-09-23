Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 7:00

Число обычных писем в конвертах, брошенных жителями Швейцарии в желтые почтовые ящики, сократилось, начиная с 2010 года, на 20%. (Keystone / Gaetan Bally)

Сбор старой одежды, макулатуры и ненужных предметов обихода: швейцарские почтовики берут на себя новые функции, а все потому, что число традиционных почтовых отправлений (писем) продолжает сокращаться.

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В то время как число рассылаемых ежегодно по Швейцарии посылок и бандеролей продолжает расти, прежде всего из-за роста объёмов Интернет-торговли, то число обычных писем в конвертах, брошенных жителями Швейцарии в желтые почтовые ящики, сократилось, начиная с 2010 года, на 20%.

С тем, чтобы как-то компенсировать этот процесс, почта Швейцарии начинает поручать своим сотрудникам выполнение ранее для них нетипичных функций, включая сбор вторсырья (капсулы от кофемашин, старая одежда, лом ценных металлов), доставка заказов из магазинов и даже взимание оплаты за пользование электроэнергией.

«Любая идея»

«В настоящее время мы хватаемся за любую идею, которая позволяет нам брать на себя какие-то дополнительные логистические задачи на так называемой „последней миле“ на пути к клиенту, потому что сейчас перед нами стоит задача компенсировать факт заметного сокращения количества пересылаемых писем и сохранить имеющиеся сейчас рабочие места».

(SRF-SWI)

Об этом глава отдела информации и связей с общественностью швейцарского национального концерна «Die Post» Натали Деробер (Nathalie DérobertВнешняя ссылка) заявила в интервью информационной передаче «EspressoВнешняя ссылка», выходящей на швейцарском общественном (негосударственном) радиоканале SRF 1Внешняя ссылка. Разумеется, говорит она, эти дополнительные задачи связаны с дополнительными расходами сил и средств.

Готовы к новому

«В связи с этими новыми функциональными обязанности сейчас существует множество мнений», — говорит Давид Рот (David RothВнешняя ссылка), глава отдела логистики (Sektion Logistik) профсоюзного объединения Syndicom. По его словам в целом почтовики готовы к реализации такой новой стратегии, особенно в связи с серьёзными изменениями в привычках граждан, которые теперь по почте пересылают скорее товары, чем личные письма.

Однако в качестве предпосылки для этого работникам почты требуется выделить дополнительное время и дополнительные возможности для переобучения и соответствующего повышения квалификации.

«Главное, чтобы дополнительные задачи не вели к увеличению стрессовой нагрузки», — добавляет Д. Рот, подчеркивая, что «если что для швейцарских почтовиков и исключается изначально, так это выполнение, по французскому образцу, задач по уходу за больными и одинокими».

В остальном и профсоюзы, и работодатели подчеркивают, что новые задачи, внесенные в список обязанностей почтовиков, помогут разгрузить экологию и стать значительным подспорьем для людей с ограниченной мобильностью.

Кроме того, все едины в том, что цифровая революция и дальнейшее сокращение объемов пересылаемой почты (письма и открытки) рано или поздно, но в полный рост поставят вопрос структурно-функциональной диверсификации работы почты, особенно в рамках «последней мили», то есть там, где клиент и работник почты соприкасаются непосредственно.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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