В 2018 году правоохранительные органы зарегистрировали около 112 тыс. случаев домашних краж в Швейцарии, что на 7,9% меньше, чем в предыдущем 2017 году.

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

Швейцарцы активно «вооружаются» против «домушников»: системы сигнализации, домашней охраны, камеры слежения и прочее оборудование, помогающее снизить риск кражи со взломом, пользуются огромным спросом. Недавно опубликованные данные показывают, где в Швейцарии воры действуют особенно нагло.

По данным швейцарского онлайн-портала digitec, занимающегося торговлей электроникой и бытовой техникой, в последние месяцы резко вырос спрос на системы сигнализации, домашней охраны, на видеокамеры слежения и прочее оборудование, помогающее снизить риск кражи со взломом. В прошлом годы данный спрос на этом портале вырос на 170% по сравнению с 2017 годом. В текущем году данная тенденция и не думает идти на спад.

«Уже в марте 2019 года мы обеспечили себе 40% обычного среднего годового оборота в области техники обеспечения домашней безопасности и сигнализационного оборудования», — говорит в интервью газете SonntagsZeitung Алекс Хэммерли (Alex Hämmerli), официальный представитель портала digitec. При этом, как показывает новейшая статистика развития криминогенной ситуации в Швейцарии, риск стать жертвой воров-домушников в Швейцарии серьёзно варьируется в зависимости от места проживания (кантона, региона).

«Особенно высок риск пережить визит „нежданных гостей с фомкой“ в регионах, отличающихся высокой плотностью населения, там, где превалируют односемейные лома, а также в приграничных регионах», — говорит Патрик Дефлоран (Patric Deflorin), директор Отдела страхования швейцарской страховой компании Mobilliar, специализирующейся на страховании рисков, возникающих в домашнем хозяйстве, в том числе страхованием от краж со взломом и воровства. По его словам, очень «любимы» у воров дома, находящиеся рядом с крупными автомагистралями.

Воры любят регион Женевского озера

Недавно эта страховая компания впервые свела воедино все свои данные по случаям воровства со взломом, о которых официально сообщали клиенты Mobilliar за последние пять лет. В качестве «фильтра» при этом использовались указанные застрахованными почтовые индексы. Получившийся банка данный позволил проанализировать, как часто в каком регионе происходят случаи воровства и несанкционированного проникновения в жилые помещения с криминальным умыслом, в какое время дня и года воры проявляют особенную активность и какова средняя сумма нанесённого ворами ущерба.

Судя по этим данным, особенный риск стать жертвой воров существует в приграничных регионах. Так, например, Астано (Astano), небольшая община в кантоне Тичино, является едва ли не рекордсменом по количеству краж со взломом: здесь за последние пять лет жертвами воров стал каждый четвертый житель (25%), тогда как в среднем по Швейцарии этот показатель находится на уровне в 3,4%. Далеко выше среднего риск утратить имущество в результате посещения воров регистрируется по региону вокруг Женевского озера.



В некоторых районах таких городов, как Берн, Базель и Цюрих риск стать жертвой кражи со взломом превышает средний уровень риска по стране в два раза. «На территории плотно заселенных городских агломераций в распоряжении воров находится относительно больше возможностей совершить своё грязное дело, нежели в регионах сельских. Причем очень часто мы имеем дело с организованной преступностью, воры работают хорошо слаженными «коллективами», — говорит Бруно Люти (Bruno Lüthi) из кантональной полиции Берна.

Низкая раскрываемость

По его мнению, эффективным способом противодействия этому злу являются системы сигнализации, а также таймеры, регулярно, в отсутствие хозяев, включающие и выключающие свет в квартире, так что со стороны создаётся впечатление, что «все дома». Однако насколько оправдан страх швейцарцев перед взломами, столь радующий онлайн-торговцев? По официальным данным число краж со взломом в Швейцарии вот уже несколько лет неуклонно снижается.

По официальным данным число краж со взломом в Швейцарии вот уже несколько лет неуклонно снижается.

Конец цитаты

Если в 2013 году в стране было зарегистрировано 60 тыс. случаев совершения такого рода преступлений, то в 2017 году этот показатель упал до 32 500 случаев, что эквивалентно снижению риска стать жертвой воров на 40%. С другой стороны, воры очень редко попадаются в руки правоохранительных органов, раскрываемость таких случаев вот уже долгие годы находится на скромном уровне в 14%. Как можно сократить вероятность воровской напасти?

Полиция Швейцарии говорит, что зачастую тут хватает простых мер, например, не следует, уезжая, оставлять окна открытыми «по-зимнему», то есть когда фрамуга не открыта направо или налево, но откинута назад. Весьма рекомендуется поддерживать хорошие отношения с соседями, дабы они, если понадобится, смогли сообщить «куда надо» при появлении подозрительных признаков. Кстати, с этого ракурса миф о «стучащих» швейцарцах начинает выглядеть несколько иначе, не так ли? А как насчет купленных в интернете систем сигнализации?

Полиция кантона Цуг советует обязательно обратиться к специалистам за консультациями. Портал digitec не согласен. Он указывает, что новое поколение сигнализационной и мониторинговой техники весьма эффективно, недорого и несложно в эксплуатации. «Именно поэтому, собственно, и процветает торговля ими в интернете», — говорит Алекс Хэммерли. Но почему это происходит в ситуации заметного снижения числа взломов? «Не исключено, что свою роль здесь играет низкая раскрываемость, а потому швейцарцы, не надеясь на полицию, спешат сами снизить свой индивидуальный риск до приемлемого и разумного минимума», — резюмирует Алекс Хэммерли.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!