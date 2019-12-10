Преступники ограбили инкассаторский автомобиль в городке Дайан, расположенном к северу от Лозанны, около 19.40 в понедельник, 2 декабря 2019 года. Они угрожали водителю оружием, а потом подожгли три автомобиля перед тем, как скрыться с места преступления. (Keystone / Laurent Gillieron)

В Западной Швейцарии с 2006 года произошло около дюжины вооружённых нападений на инкассаторские машины, три – с начала этого года. Кто виноват в этом всплеске насилия и какие меры принимаются в ответ?

2 декабря 2019 года, примерно в 19.40, жители небольшого городка Дайан во франкоговорящей части Швейцарии, в 10 км к северу от Лозанны, стали свидетелями того, как два грузовика заблокировали дорогу автомобилю, перевозящему деньги. Из них вышли несколько человек и, угрожая водителю инкассаторской машины и его коллегам оружием, забрали ценный груз и подожгли все три автомобиля перед тем, как скрыться.

«Мы только сели ужинать, и вдруг услышали громкий взрыв и увидели вспышку», - рассказал телеканалу SRFВнешняя ссылка один из жителей Дайана. Они с сестрой подумали, что произошла какая-то авария и уже почти добежали до места, чтобы предложить свою помощь, когда поняли, что произошло ограбление, и вызвали полицию.

Это было последнее ограбление из длинной цепочки ночных нападений на инкассаторские машины в кантоне Во на западе Швейцарии. С 2006 года произошло уже 11 подобных инцидентов, и некоторые из них были связаны с применением насилия, когда нападавшие расстреливали и избивали водителей, перевозивших наличность.

Расследование инцидента в Дайане всё ещё продолжается, но полиция считает, что нападения в основном совершаются организованными бандами из соседней Франции.

«Обычно такие ограбления организуют преступники из французского Лиона или заезжие “гастролёры”», - сказал каналу SRF представитель полиции кантона Во Жан-Кристоф Сотерель (Jean-Christophe Sauterel).

Лёгкая добыча?

Депутат парламента кантона Во от правоцентристской Радикальной партии Оливье Феллер (Olivier Feller) полагает, что инкассаторские машины становятся лёгкой добычей для преступников, поскольку, как правило, для перевозки денег используют не бронированные грузовики, а обычные автофургоны. Деньги обычно перевозят ночью из соображений безопасности, а согласно швейцарскому законодательству, транспортные средства весом свыше 3,5 тонн (в том числе многие виды бронированных грузовиков) не могут передвигаться в ночное время или по воскресеньям в связи с жёсткими ограничениями уровня шума.

Феллер подал в парламент предложениеВнешняя ссылка в законодательном порядке освободить инкассаторский транспорт от запрета на передвижение в ночное время. Однако Федеральный совет Швейцарии (высший орган исполнительной власти) рекомендовал не принимать его на том основании, что «на рынке есть бронированные грузовики легче 3,5 тонн», и «поэтому нет необходимости вводить новое освобождение от запрета на перевозки в ночное или воскресное время, особенно потому, что это противоречит цели защиты жителей от вредного воздействия шума».

Не сидеть, сложа руки

Однако под давлением жителей кантона Во местные чиновники больше не могут ждать продолжения дискуссии по этому вопросу в Берне.

«Это шокирующие и драматичные инциденты. Они возмущают местное население и водителей грузовиков и подрывают общественную безопасность. Политикам необходимо принять срочные меры прямо сейчас», - сказала телеканалу RTSВнешняя ссылка Беатрис Метро (Béatrice Métraux), министр безопасности кантона Во.

В среду она представила на одобрение совету министров кантона Во план действий, содержащий меры, которые, как она считает, могут удержать преступников от совершения нападений. В частности, предлагается обязать охранные фирмы использовать для транспортировки денег и прочих ценных грузов только бронированные автомобили, ввести ограничения на стоимость перевозимого груза. План также предполагает автоматическое уничтожение всех ценностей внутри транспортного средства в случае его внезапной остановки.

Беатрис Метро сказала, что сейчас также проводится усиление полицейских патрулей и в самом кантоне Во, и на его границах. Запланированы совещания с охранными фирмами, работающими в этом регионе, чтобы обсудить её предложения.

Транспортный узел

Наблюдатели считают, что корень проблемы в том, что кантон Во стал транспортным узлом для инкассаторских компаний, но их деятельность в Швейцарии, в отличие от соседней Франции, должным образом не регулируется.

Беатрис Метро признаёт, что кантон стал пользоваться популярностью у охранных фирм и преступников, а поэтому действовать нужно незамедлительно.

«Во – самый большой кантон, и все дороги, пересекающие франкоговорящую Швейцарию, проходят через него. Поэтому он нравится компаниям, которые открывают здесь свои офисы», сказала она корреспонденту swissinfo.chВнешняя ссылка.

«Кроме того, очевидно, что Швейцария стала заманчивой целью для преступников, поскольку окружающие её страны уже применяют меры безопасности, которые в Конфедерации пока не приняты. Именно поэтому власти кантона Во считают необходимым срочно перейти к действиям по обеспечению общественной безопасности».

Ограбление в Тунштеттене Федеральный суд сообщилВнешняя ссылка в пятницу, 6 декабря, что 1 июля этого года воры похитили более 4,5 млн швейцарских франков из инкассаторского фургона в Тунштеттене (кантон Берн). Ограбление предположительно произошло при соучастии водителя фургона, который признался, что помог ворам перевезти деньги в другое транспортное средство. Водитель был арестован 14 августа и помещен в камеру предварительного заключения на три месяца, как того потребовала Генеральная прокуратура Золотурна. Федеральный суд подтвердил в пятницу, что мужчина должен оставаться в КПЗ до февраля 2020 года. Между тем, расследование кражи с участием шести человек продолжается. Деньги до сих пор не найдены. Но водитель и его предполагаемый сообщник, который находится под стражей в Чешской Республике, подозреваются в передаче денег третьему лицу. Ведется расследование и в отношении лиц, которые якобы скрывали украденные деньги. Конец инфобокса











Русскоязычную версию подготовили: Нина Шулякова, Надежда Капоне, SRF/RTS/swissinfo

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