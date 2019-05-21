Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 14:15

Правозащитники говорят, что консультаций женщинам-мигрантам выросло с 299 в 2017 году до 348 в прошлом. (Keystone / Andreas Arnold)

Правозащитная группа, которая поддерживает женщин-мигрантов, в пошлом году была вынуждена вмешаться в связи с 108 новыми случаями торговли людьми в Швейцарии.

Служба «Защита и поддержка женщин-мигрантов и жертв торговли людьми» (FIZ)Внешняя ссылка заявила, что в 2018 году оказала помощь в 108 случаях торговли людьми. В 34 из них жертвы были просителями убежища.

С учетом 113 текущих консультаций за предыдущие годы в FIZ говорят, что число случаев торговли женщинами в стране (многие из них вовлекаются в проституцию) остается высоким. В 2017 году FIZ оказал поддержку 228 женщинам. Чтобы бороться с этой проблемой и лучше оказывать помощь жертвам, служба FIZ объединила усилия с группами, которые поддерживает Церковь.

Цюрихская организация получит финансирование от католических и евангельских реформированных церквей региона для создания нового проекта под названием «Всеобъемлющая защита жертв торговли людьми среди беженцев и мигрантов».

FIZ говорит, что необходимо использовать церковные средства, поскольку государство не будет предоставлять финансирование, если не может быть установлено, что преступление было совершено в Швейцарии. Жертвами торговли людьми стали граждане 42 стран. Большинство (14%) были родом из Венгрии, 8% из Нигерии и Румынии, 7% из Болгарии.

FIZ также предоставляет коллективные консультации женщинам-мигрантам и указывает, что количество таких сессий выросло с 299 в 2017 году до 348 в прошлом году.





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