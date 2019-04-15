



Швейцарским подросткам обычно приходится планировать свою профессиональную жизнь в 13-14 лет.

(Christian Beutler / Keystone)

В Швейцарии школьники принимают судьбоносные решения по поводу своей будущей карьеры очень рано. Слишком рано, или как раз вовремя? Мнения на этот счёт всё чаще расходятся.

Швейцарским подросткам обычно исполняется около 15-16 лет, когда они покидают школу, но начать планировать свою будущую профессиональную жизнь приходится по крайней мере за два года до этого момента. Окончательное решение, как ни странно, принимается как раз примерно в возрасте 14 лет, и этот процесс может быть довольно сложным.

Около 20% учеников пойдут в гимназию (или бакалавриат), которая открывает двери для обучения в университете в будущем. По крайней мере две трети школьников решат обучаться на производстве одной из более чем 250 профессий в рамках швейцарской системы, построенной на принципе дуализма, которая гармонично сочетает учёбу в профессионально-техническом учебном заведении с освоением премудростей профессии на рабочем месте, за которое студенты ещё и деньги могут получить.

Несколько юношей и девушек признались в интервью swissinfo.ch, что, когда тебе всего лишь 14 лет, сложно понять, чего ты на самом деле хочешь от жизни.

Российские экспаты в Швейцарии, говорят, что они привыкли менять работу чаще, чем швейцарцы, в связи с экономической нестабильностью в родной стране. Именно поэтому им свойственна определённая гибкость в выборе условий для своих детей, как рассказал один из таких родителей порталу swissinfo.ch.

В США и Великобритании в основном считают, что сначала нужно поступить в университет, а уж потом принимать решение относительно своей будущей карьеры, говорят родители из этих стран. Система профессионального ученичества там менее известна.

Некоторым швейцарцам тоже кажется, что подросткам ещё рано решать, чем они будут заниматься в будущем. В небольшом кантоне Нидвальден Внешняя ссылкав центральной Швейцарии предложили начинать школьное образование для некоторых детей на год позже (пока же малыши кантона идут первый раз в первый класс, если до 30 июня им исполнилось 6 лет). Те, кто заканчивает школу позже, по мнению представителей кантона, «принимают более зрелые решения относительно своей будущей профессии».

Это всегда непросто

Юрг ШвериВнешняя ссылка (Jürg Schweri), профессор Швейцарского государственного института государственного образования и обученияВнешняя ссылка, отмечает, что выбор профессионального пути - это всегда очень тяжёлая задача, и не важно, 15 тебе лет или 25. «Наши исследования показали, что молодёжь примерно представляет себе, что происходит на рынке труда, но совсем не уверена, что делать», - говорит он.

Юноши и девушке в возрасте 14-15 лет также активно занимаются поиском себя, что ещё больше усложняет принятие таких судьбоносных решений.

...Где работать мне тогда, чем заниматься? :)

(Валерий Курту)

В конце концов, у них есть два варианта, и оба они компромиссные, как считает Юрг Швери. Ученик может просто остаться в школе, но не получать при этом никакого жизненного опыта вне школьной системы. Или же – определиться с профессией пораньше, почувствовать на вкус реальную взрослую жизнь, и иметь возможность в будущем изменить свой жизненный путь, что вполне возможно в рамках швейцарской системы образования.

«Те, кто выбирают производственное обучение, взрослеют раньше, чем те их сверстники, которые просто продолжают учиться в школе, поскольку первые получают более широкий новый жизненный опыт, общаются с большим количеством разных людей, и это помогает им принять взвешенное решение относительно своей будущей карьеры», - отмечает Швери.

Давление родителей

«Очень часто родители точно знают, чем должны заняться в будущем их дети», - говорит Даниэль Рёмиллер (Daniel Reumiller), руководитель отдела профориентации в кантоне БернВнешняя ссылка, который помогает школам оказывать содействие ученикам в выборе профессии

Они могут заставлять своих детей идти в академический по духу бакалавриат (гимназию). В Цюрихе только что прошёл знаменитый своей строгостью вступительный экзаменВнешняя ссылка в гимназию с длительным сроком обучения, куда дети приходят в возрасте 12 лет В некоторых частях города, особенно в тех, где живёт много профессионалов и экспатов, возможно, примерно половина школьников, сдавала этот экзамен, как сказал один из родителей.

Предложение кантона Нидвальден Раньше в Нидвальдене детям должно было исполниться шесть лет к концу июня, чтобы в следующем учебном году они могли пойти в начальную школу. В январе 2019 года кантон заявил, что хочет перенести эту дату на февраль. Это будет означать, что около трети детей пойдут в школу на год позже, чем сейчас, и по умолчанию на год позже её закончат. В Нидвальдене считаютВнешняя ссылка, что к моменту окончания школы всё больше юношей и девушек «недостаточно зрелы, чтобы принять решение о своём дальнейшем образовании или начать профессиональное обучение на производстве». Чтобы сделать такой важный выбор, лучше бы им быть повзрослее, полагают в кантоне. Если эта инициатива будет принята, она вступит в силу самое раннее в 2020 году. Федерация швейцарских учителей, представляющая немецкоязычную Швейцарию, выступает противВнешняя ссылка этого шага, поскольку он идёт вразрез тем мерам, которые предпринимаются для гармонизации 26 кантональных систем образования страны. Конец инфобокса

За последние два десятилетия количество учениковВнешняя ссылка такого типа школ выросло с примерно с 86 000 в 2000-2001 гг. до 110 0000 в 2017-2019 годах.

«Мы пытаемся (особенно когда работаем с подростками 14-15 лет от роду) открыть детям глаза и показать, что у них есть выбор из более чем 250 профессий, а не только из тех, которые им навязывают родители, друзья или даже старшие братья и сёстры», - говорит Даниэль Рёмиллер, который также занимает пост президента Швейцарской конференции служб профориентацииВнешняя ссылка.

Обычно на её сессии приглашают и родителей, чтобы у консультантов была возможность ознакомиться с общей ситуацией в семье и обеспечить полноценное взаимодействие. По его словам, часто проблемой становятся гендерные стереотипы, поскольку многие школьники не решаются сделать выбор в пользу нетипичной для их пола профессии.

Проницаемая система

Даниэль Рёмиллер считает, что в целом выбор профессии в более раннем возрасте в Швейцарии работает неплохо, благодаря уникальной системе образования страны.

«Да, швейцарцы принимают важное решение о будущей профессии довольно рано, но не преждевременно, как я считаю. Если вы спросите молодых людей, довольны ли они своим выбором, на момент, когда они уже заканчивают профессиональное обучение, вы получите положительный ответ».

Он отмечает, что те, кому сложно принять решение относительно своей дальнейшей профессиональной карьеры, могут воспользоваться так называемыми «промежуточным вариантом», проучившись в школе или за границей дополнительный год, и, например, подучить какой-нибудь иностранный язык.

Юрг Швери также отмечает, что квалификация, полученная в процессе обучения на производстве, будет общепризнанной на рынке труда. В целом швейцарская система образования обеспечиваетВнешняя ссылка молодёжи возможность при желании пройти путь от профессионально-технического ученичества к учёбе в университете.

Швери отмечает, что страх перед слишком ранним выбором профессии часто связан с тем, что тот, кто выбрал для себя профессионально-техническое образование, опасается, что в будущем может захотеть поступить в университет.

По словам г-на Рёмиллера, немного сложнее маневрировать между различными программами профессионально-технического обучения. Он считает, что горизонтальная проницаемость между разными профессиями в Швейцарии могла бы быть выше, но считает, что в будущем сменить профессию станет легче, благодаря обсуждаемым сейчас инициативам.

Швейцарцы заканчивают школу рано Швейцарские школьники, как правило, заканчивают обязательное школьное образование раньше, чем в других странах; по статистике ОЭСРВнешняя ссылка - в 15 лет. Для сравнения: в Германии и Великобритании, например, - в 16 лет, В Бельгии - в 18 лет, а вот в Греции, Словении и Корее - в 14 лет. Конец инфобокса







Перевод русскоязычной версии: Нина Шулякова

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