Этот контент был опубликован 3 июня 2016 г. 12:00 03.06.2016 - 12:00

Последний раз Олимпийские игры в Швейцарии проводились в 1948-м году. (Keystone)

Швейцарские власти не оставляют надежды провести в Конфедерации Зимние Олимпийские игры. Swiss Olympic, национальный Олимпийский комитет Швейцарии, объявил, что на данный момент разработано и представлено на рассмотрение пять концептуальных проектов проведения Олимпийских игр в 2026 году. Заявку от данного города или региона надо было подать до 31 мая текущего года.

Спортивные чиновники задались целью все-таки вернуть зимние Игры в Швейцарию — впервые с 1948 года. Представитель Олимпийского комитета Швейцарии (Swiss OlympicВнешняя ссылка) рассказал в среду, что на данный момент разработано и представлено на рассмотрение пять концептуальных проектов проведения Олимпийских игр в 2026 году.



Среди них проекты «Сделано в Швейцарии: Зимние игры» (проводимый совместными усилиями западных франкоязычных кантонов), «Зимние Олимпийские игры 2026 года, Граубюнден и партнеры», «Центральная Швейцария-2026», «Швейцария-2026» и «2026 — Игры нашего будущего» (два последних проекта объединяют несколько регионов). Из них необходимо будет выбрать один и уже потом этот проект примет участие в международном конкурсе на право принять Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года.



Фотогалерея Зимние игры в Санкт-Морице в 1948 году Зимние олимпийские Игры 2022 года пройдут не в Давосе и Санкт-Морице. Так решил народ кантона Граубюнден. А между тем культовый швейцарский ...

«Мы с большим удовлетворением отмечаем, что уже сейчас видно, как процесс, который мы начали, привлекает проекты самого высокого качества», — заявил Йорг Шильд (Jörg Schild), президент Олимпийского комитета Швейцарии. «Сейчас мы будем работать вместе, чтобы усовершенствовать, чтобы в итоге получить нечто большее, чем просто выдвижение кандидатуры. Мы хотим, чтобы это был реальный национальный проект для будущего нашей страны».

Игры 2026 года могут стать первыми зимними Олимпийскими играми в Швейцарии со времен зимней Олимпиады, проведенной в 1948 году в Санкт-Морице. Предыдущие попытки мобилизовать интерес местного населения к проведению спортивного мероприятия такого уровня потерпели неудачу из-за опасений граждан по поводу финансовых издержек и экологических проблем.

Специальная рабочая группа комитета Swiss Olympic теперь будет оценивать кандидатов, прежде чем принять к сентябрю 2017 года окончательное решение о том, какой город или регион будет фигурировать в официальной заявке. Однако время уже поджимает: Швейцарии придётся поспешить, чтобы завершить подготовку своей заявки в 2017 году с тем, чтобы в 2019 году она смогла принять участие в конкурсе, по итогам которого и будет выбран город-хозяин Олимпиады 2026 года.

А как Вы считаете, стоит Швейцарии пытаться получить себе Олимпиаду или это все пустая трата времени и денег?

Зимние Олимпийские игры в Швейцарии Зимние игры проходили в Швейцарии дважды и оба раза в Санкт-Морице: в 1928 и в 1948 гг. В течение последних лет Швейцария несколько раз подавала заявки на проведение Олимпийских игр — но безуспешно. Например, в 2006 г. на проведение Зимних Игр претендовал швейцарский город Сьон (Sion) в кантоне Вале, однако члены МОК отдали тогда Игры итальянскому городу Турин. Другие проекты по проведению Игр в Граубюнден, Берне, Цюрихе, Лозанне и Женеве провалились из-за сопротивления местного населения или потому, что Швейцарский олимпийский комитет отказался их поддержать. Конец инфобокса

Русская редакция swissinfo.ch

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