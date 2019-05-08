Называть швейцарцев «народом горных стрелков» было бы, конечно, некоторым преувеличением. Однако факт остаётся фактом: спортивная стрельба здесь распространена как ни в одной другой стране мира, имея глубокие исторические, социальные, политические, ментальные корни. Накануне референдума 19-го мая (подробности ниже в инфобоксе) мы побывали в гостях у двух стрелковых клубов в Женеве.

Вход сюда найти непросто, пусть даже самый большой подземный тир Швейцарии находится в современном, хорошо заметном здании в Женеве. Но если яркие вывески фитнес-центра и магазина велосипедов бросаются в глаза сразу, то скромная табличка с надписью Swiss Gun CenterВнешняя ссылка («Швейцарский оружейный центр») невольно теряется на общем фоне, хотя, наверное, так изначально всё и было задумано.

Главный принцип, которым руководствуется «Швейцарский оружейный центр», можно сформулировать одним словом: безопасность! И это ощущается сразу, стоит только войти на его территорию. Попасть куда-либо без специального бейджа с предоставленной вам степенью допуска просто невозможно. Ни один из 2 тыс. квадратных метров центра не находится вне поля зрения круглосуточно работающей системы видеонаблюдения. Входные двери в стрелковый центр — бронированные, открываются они только есть у вас есть бейдж и закрываются они следом за вами автоматически.

Мишель Боном (Michel Bonhomme), владелец и управляющий стрелковым центром Swiss Gun Center в Женеве. (Thomas Kern/swissinfo.ch)

«Все это делается не ради установления тут какого-то полицейского режима, но для предотвращения любых несчастных случаев и для обеспечения почти абсолютной безопасности. Потому что с оружием шутить нельзя!», — объясняет создатель и хозяин центра Мишель Боном (Michel Bonhomme).



Своего рода 5-звездочный спа-центр для стрелков

Тот, кто хочет пострелять, должен быть членом клуба. А чтобы вступить в клуб, вы должны предоставить все требуемые в соответствии с законодательством документы, прочесть под роспись правила поведения и пройти 30-минутный психологический тренинг, по итогам которого станет известно, способен ли новичок без сопровождения инструкторов проводить стрельбы. «Если окажется, что вам пока еще это рановато, вам тогда придётся следует пройти курс повышения квалификации, который поможет выявить и закрыть лакуны в подготовке, ведь тот, что не умеет стрелять, как полагается, подвергает опасности и себя, и других», — говорит Мишель Боном.

Reportage from Swiss Gun Center in Geneva

В дополнение к возможности практиковаться в одиночку или в группах Центр также предлагает самые разные курсы, включая «вводный курс молодого стрелка» для тех, кто заинтересован углублённо изучить основы стрелкового искусства. Есть здесь зал, выдержанный в стиле «додзё» (место, где проходят тренировки, соревнования и аттестации в японских боевых искусствах) и предназначенный для отработки техники самообороны без оружия, традиционный фитнес-зал и бутик, где можно купить оружие и аксессуары к нему, либо взять оружие в прокат и отдать его в ремонт и на сервисное обслуживание. Наконец, в Центре есть возможность взять в аренду оружейные сейфы с кодовыми замками для хранения оружия, что позволяет стрелкам не носить его с собой. Примерно 80% членов клуба выбрали для себя именно эту опцию.

По данным швейцарского Олимпийского комитета (Swiss Olympic, по состоянию на 2016 год) среди всех спортивных федераций и объединений страны стрелковые клубы занимают второе место по численности собственно клубов (2 943) и пятое – по совокупному числу их членов (131 325 человек). Конец инфобокса

«Швейцарский оружейный центр» был открыт совсем недавно, 8 января 2019 года. На разработку проекта клуба, планирование, получение всех допусков и строительство ушло десять лет. Его помещения обладают абсолютной звукоизоляцией, отделаны с использованием новейших материалов, оснащены новейшими технологическими системами, а также специально спроектированными антирикошетными стенами, полами и потолками.

Во сколько обошлась вся эта роскошь? «В несколько миллионов франков», — скромно говорит владелец, который точную сумму раскрывать не хочет. Он убежден, что все эти инвестиции окупились уже сторицей, коль скоро теперь у всех любителей стрелкового спорта есть теперь место, где они с «энтузиазмом могут предаваться своему хобби. Сейчас в Швейцарии спрос на подобные инфраструктуры существует и он очень значительный, а вот адекватное предложение на рынке отсутствует».



Будущее за горожанами и женщинами

Что касается спроса на стрельбища и тиры, то, как говорит М. Боном, предъявляется он прежде всего населением городских агломераций, то есть тех мест, где и проживает большинство населения Швейцарии. «Сегодня люди хотят иметь возможность пострелять, не уезжая куда-то далеко, они заглядывают сюда как в спортзал, во время обеденного перерыва или после работы — обычная практика для тех, кто занимается спортом как хобби».

«Швейцарский оружейный центр» расположен недалеко от женевского квартала, на территории которой расположено большое количество международных организаций, буквально в пяти минутах ходьбы от ближайшей трамвайной остановки, что привлекает сюда самую разнообразную клиентуру всех возрастов — начиная от профессионалов-экспертов, продолжая опытными спортсменами-стрелками и заканчивая любителями, для которых стрельба есть лишь хобби.

Андре Мори (André Maury), президент женевского спортивного общества «Exercices de l’Arquebuse et de la Navigation».

(swissinfo.ch)

«Мы только-только открылись, но число членов клуба растет неуклонно, каждый месяц приходит около ста новых членов, среди них особенно заметно большое количество женщин», – говорит М. Боном. «Они приходят они, нередко услышав о клубе от других его членов: «сарафанное радио» работает очень эффективно, так теперь у нас женщины составляют почти 40% от числа тех, кто здесь регулярно занимается спортивной стрельбой».

«Стрельба все больше входит в моду среди женщин», — говорит и Андре Мори (André Maury), президент женевского клуба «Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation» — «EANВнешняя ссылка» («Упражнения в стрельбе и военно-спортивном ориентировании»), одного из старейших стрелковых сообществ в Швейцарии, история которого уходит в глубокое средневековье. Рост числа женщин в стрелковых объединениях наблюдается в стране повсеместно. И кстати, как отмечает Андре Мори, «женщины не только все активнее наращивают своё представительство в стрелковом спорте, у них еще и меткость выше!»



Более чем 500-летняя история

После визита в Swiss Gun Center мы договорились встретиться с Андре Мори в центре города, в отеле «Аркебуза» (Hôtel de l’Arquebuse). Здесь с 1900 года располагается штаб-квартира стрелкового объединения «стрелков из аркебузы», а до 1895 года на этом месте находилось стрельбище, которая позже было перенесено в квартал Пети-Ланси (Petit-Lancy) на окраине Женевы, сейчас это площадь Сан-Жорж (St. Georges). Объединяет эти два клуба искренняя приверженность швейцарским стрелковым традициям и убеждению в том, что каждый свободный гражданин должен иметь право на ношение оружия. Впрочем, на этом их сходство и кончается.

Женевское стрелковое объединение EAN это не просто коммерческий проект, как Swiss Gun Center. Это общественная институция, которая гордится своей патриотической историей, документально запротоколированной с 1474 года. Здесь и сегодня бережно сохраняется тот дух боевого братства, что был характерен для этого общества с самого его начала. Разумеется, стрельбище Сан-Жорж, как всегда в Швейцарии, является не только и даже не столько местом для обучения меткости и твёрдости руки, сколько центром налаживания и поддержания социальных контактов.

Отель «Аркебуза» в центре Женевы: стоит зайти внутрь, и убранство этой гостиницы, с ее старинными картинами и уникальными коллекциями оружия, словно возвращает нас в далёкое прошлое.

(notreHistoire.ch)

Что же касается отеля «Аркебуза», то это не только штаб-квартира объединения, где регулярно проходят заседания Попечительского Совета, но это еще настоящий гостеприимный дом для встреч с единомышленниками и отдыха в кругу семьи под звуки музыки духового оркестра Arquebuse Brass Band. Регистрационный взнос уплачивается только один раз: стать участником стрелкового объединения можно за 300 франков. Впрочем, данная вполне символическая сумма — это ещё далеко не всё. Кандидат в члены клуба должен соответствовать целому ряду отборочных критериев.

Так, ему необходимо предоставить подробное мотивационное письмо и дать обязательство пройти курсы по безопасности при обращении с короткоствольным и длинноствольным оружием. Кроме того, ему следует представить «справку от психиатра», которая доказывает, что вы как личность созрели настолько, что можете самостоятельно и без сопровождения со стороны инструктора обращаться с огнестрельным оружием. Наконец, нужны рекомендации от двух человек, которые уже являются членами EAN и тоже отвечают определённым критериям.

Так, необходимо представить мотивационное письмо и дать обязательство посещать курсы по безопасности для короткоствольного и длинноствольного оружия – в доказательство, что человек может стрелять автономно. Кроме того, нужны рекомендации двух человек, которые уже являются членами EAN и также отвечают определенным критериям.

Сопротивление сообщества

Несмотря на такие высокие барьеры это стрелковое объединение, по словам его президента, является «одним из крупнейших стрелковых клубов в Швейцарии», говорит его президент. В настоящее время в клубе около 2 500 членов, из которых около 750 имеют лицензию на право заниматься спортивной стрельбой, что даёт им право участвовать в турнирах и соревнованиях.

И если в последние годы небольшие стрелковые клубы сталкиваются с постоянным сокращением числа членов, то здесь ситуация выглядит иначе: число членов объединения EAN возрастает с каждым годом, из-за чего стрельбище в Сан-Жорж даже приходится сейчас расширять, чтобы дать место всем желающим. «Каждый год мы принимаем от 50 до 60 человек», — говорит президент клуба А. Мори.

Есть в EAN и молодежное отделение, куда входят около шести десятков молодых стрелков в возрасте от 15 до 21 года. Для вступления в клуб поручители им не нужны, но критерии отбора и для них очень строги. «Каждый год мы отклоняем около 250 молодых кандидатов», — рассказывает президент клуба. «Ну а если тот, кто уже вступил к нам, нарушает дисциплину, то его тогда просто могут исключить».

Как и Мишель Боном, Анри Мори убежден, что в наши дни страсть к спортивной стрельбе из Швейцарии никуда не исчезла. Оба объединения любителей спортивной стрельбы, разумеется, выступают против пересмотра швейцарского законодательства об оружии (именно об этом и пойдёт речь на очередном референдуме 19-го мая 2019 года). Данное голосование, напомним, состоится исключительно из-за сопротивления, оказанного соответствующим поправкам всем стрелковым сообществом Швейцарии.

Референдум На общенациональном референдуме 19 мая 2019 годаВнешняя ссылка швейцарцы выскажут свое мнение относительно необходимости национальной имплементации европейских норм, регулирующих оборот, хранение и торговлю легким стрелковым оружием, включая полуавтоматические виды оружия (штурмовые винтовки, находящиеся на вооружении швейцарской армии). Новые европейские нормы отличаются более строгим отношением именно к полуавтоматическим «стволам». Таким же образом были модернизированы и соответствующие положения Дублинского соглашения о стране первого убежища. Уже одобренные швейцарским парламентом новая редакция швейцарского оружейного законодательства была вынесена на референдум комитетом противников этих норм под названием Interessengemeinschaft SchiessenВнешняя ссылка. Они считают, что под угрозой оказались исконные швейцарские традиции владения оружием. Сторонники норм указывают, что Швейцария должна согласиться с ними, в противном случае она рискует быть исключенной из Шенгенского соглашения. Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот

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