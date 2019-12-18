Бедность не всегда заметна, но в Швейцарии от нее страдает почти 100 000 детей.

(Keystone)

Несмотря на несколько лет стабильной экономической ситуации и рекордно низкого уровня безработицы, Швейцария все еще не в состоянии сократить масштабы бедности. В последние пять лет число людей, живущих в более чем скромных условиях, постоянно растет.

В недавно опубликованном Социальном альманахеВнешняя ссылка (на немецком языке) швейцарской неправительственной организации «КаритасВнешняя ссылка» известные эксперты показывают, как социальная помощь может быть лучше интегрирована в систему социального обеспечения.

Уровень бедности в Швейцарии неуклонно растет с 2014 года. В 2017 году в Швейцарии к малоимущим относились около 675 000 человек, в том числе более 100 000 детей. Это соответствует увеличению почти на 10% в течение одного года! И это в условиях рекордно низкой безработицы, которая в 2018 году составила 2,6%, что является самым низким показателем за последние десять лет.

Не все богаты в богатой стране

Тот факт, что не все люди получают выгоду от прочного экономического положения страны, подтверждается ростом нестабильности условий труда (прекариат). Лицам с низкими доходами все чаще приходится работать на нескольких работах, чтобы на нормальном уровне финансировать свою жизнь.

Кроме того, в последние годы возросло число людей, которые хотели бы работать больше, но не могут, так как их рабочая нагрузка была сокращена работодателем, — в 2018 году их было в Швейцарии 360 000 человек. Женщин эта ситуация затрагивает в три раза чаще, чем мужчин.

Вместе с тем женщины на условиях неполной занятости работают в три раза больше, чем мужчины. Последствия этого фатальны: в целом пенсия у женщин на 37 процентов ниже, чем у мужчин. Работа по дому или уходу за детьми все еще недостаточно учитывается в системе социального обеспечения, поэтому неудивительно, что риск бедности среди женщин в пожилом возрасте вдвое выше, чем среди мужчин.

Дорогая медстраховка

Взносы медицинского страхования также ложатся тяжелым бременем на домохозяйства — это отражено в ежегодном отчете «Барометр забот», который выпускает банк Credit Suisse. Медстраховка подорожала за последние 20 лет больше, чем в два раза, а реальная заработная плата за тот же период выросла лишь на 14%.

В большинстве кантонов граждане тратят в среднем от 15 до 18 процентов своего дохода на страховые взносы. Таким образом, бремя страховых взносов превышает 8% — уровень, изначально установленный правительством (Федеральным советом).

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