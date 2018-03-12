Этот контент был опубликован 12 марта 2018 г. 10:00 12.03.2018 - 10:00

Символы мировых религий на кладбище «Friedhof Gerliswil» в г. Эммен, кантон Люцерн.

(Keystone)

В Европе увеличилось количество актов насилия, организованных исламистами и неонацистами, и направленных на представителей еврейской диаспоры. В Швейцарии они пока что сами вынуждены заботиться о своей безопасности, не ожидая помощи от государства. С этой несправедливостью пора покончить.

Как и в Германии, Франции и других европейских странах, швейцарские евреи также опасаются за свою безопасность. Еврейские школы, синагоги и дома престарелых приходится оборудовать камерами видеонаблюдения, рамками металлоискателей, нанимать работников частных охранных предприятий — и все за свой счет, при том, что стоят такие меры безопасности многие миллионы! До сих пор еврейские общины Швейцарии сами оплачивали их.

Недавно депутат парламента Швейцарии от Социал-демократической партии (SP) Даниэль ЙосичВнешняя ссылка запустил парламентскую инициативу с требованием обеспечить более эффективную защиту еврейских религиозных общин от террористического и экстремистского насилия. В тексте инициативы он указывает, что экстремисты-исламисты являются для еврейских представителей швейцарского общества особым риском.

И хотя власти Конфедерации признают как наличие этой опасности, так и свои обязательства в плане защиты своих же собственных граждан, до сих пор они официально ничего не предпринимали, а главное, не считали необходимым выделять на это специальные финансовые ресурсы.

Никто не возражал

На парламентских дебатах на эту тему, которые имели место на прошлой неделе (сейчас в Швейцарии идет весенняя парламентская сессия, — прим. ред.) никто против этого предложения особенно и не выступал. Как указал, например, Эрих фон Зибенталь (Erich von SiebenthalВнешняя ссылка) от фракции Швейцарской народной партии (SVP/UDC), «опасения швейцарских евреев, которые не хотят стать жертвами насилия со стороны исламистов, вполне можно понять».

Лиза Маццоне (Lisa MazzoneВнешняя ссылка) от «Партии зеленых» подчеркнула, что федеральному правительству, кантонам и муниципальным властям следует просто напомнить об их прямых обязанностях — ведь то, чего требует парламентская инициатива, давно уже закреплено в Конституции. Она также напомнила парламенту, что необходимо защищать не только еврейскую общину, но и другие меньшинства, нынешних или будущие, которые могут попасть в уязвимую ситуацию — к примеру, также и самих мусульман.

В итоге и парламент, и правительство высказались за одобрение инициативы Д. Йосича. Министр юстиции Швейцарии Симонетта Соммаруга (Социал-демократическая партия) подчеркнула, что Федеральный совет (правительство) очень серьезно относится к этой проблематике. Уже в 2017 году при кабинете была создана специальную рабочая группа, в которой представители федерального центра, кантонов (субъектов федерации) и делегаты от еврейских и мусульманских общин совместно разработали концепцию обеспечения безопасности религиозно-культовых структур и учреждений. Заключительный доклад рабочая группа представит уже в первой половине 2018 года.

Некоторые первые меры, предусмотренные эти докладом, Симонетта Соммаруга презентовала уже сейчас. По ее мнению, в принципе, федеральное правительство вполне могло бы поучаствовать финансами в расходах еврейских, но не только, общин на обеспечение их безопасности, но пока, в частности, для оплаты услуг охранных предприятий, в кантонах не создано необходимой правовой основы. Рабочая группа могла бы такую основу разработать, но для этого требуется политическое решение. В итоге на прошлой неделе в среду в пользу предложения Д. Йосича проголосовала и малая палата парламента, Совет кантонов.

Сколько стоит обеспечение безопасности?

В Швейцарии сейчас проживает 18 000 граждан еврейской национальности. Расходы на обеспечение их безопасности, возмещенные за счет общественных бюджетов общин и муниципалитетов, особой проблемой не стали бы. А вот безопасность исламских структур может обойтись куда дороже: в Швейцарии насчитывается около 450 000 мусульман, которые также подвергаются особому риску из-за исламофобии и правого экстремизма. Так, в декабре 2016 года мужчина устроил беспорядочную стрельбу в помещении мусульманского молитвенного центра в Цюрихе.

С автором этой статьи @SibillaBondolfi можно связаться в социальных сетях FacebookВнешняя ссылка или TwitterВнешняя ссылка.



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