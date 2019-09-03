



В обороте новая банкнота окажется с 12 сентября 2019 года. (Swiss National Bank 2018)

В Швейцарии представили новую банкноту достоинством в 100 швейцарских франков, последнюю в новой серии наличных платёжных средств, выпуск которых начался в 2016 году с опозданием в шесть лет. Многие эксперты задаются вопросом, а не будет ли эта серия банковских билетов вообще последней, ведь швейцарцы во все большей степени теряют интерес к наличности, что, с одной стороны, соответствует мировым трендам, с другой — чревато рисками!

Новая банкнота достоинством в 100 швейцарских франков была представлена в Швейцарии 3 сентября, в оборот она поступит 12-го числа. Эта будет последняя банкнота в новой серии наличных платёжных средств, выпуск которых начался в 2016 году с опозданием в шесть лет: сначала были технические проблемы с печатанием новых банковских билетов, потом пришлось дорабатывать бумагу, затем начались проблемы с водяными знаками и прочими мерами безопасности.

Тем не менее, швейцарцы давно простили все эти накладки, потому что к своим наличным деньгам они питают особенную любовь, причиной которой являются не столько романтические, сколько прагматические факторы: наличные деньги все еще являются выражением личной свободы, они обеспечивают наибольшую степень безопасности, в банкнотах никогда не садится батарея, они не оставляют следов, для того, чтобы пользоваться ими, не нужно посредничество разных сложных мобильных программ-приложений.

Как показывали все последние опросы, люди, проживающие на всём пространстве от далекой Женевы на западе до не менее далёкого Санкт-Морица на востоке очень медленно меняют свои привычки в части, касающейся осуществления платежей. Тем удивительнее было прочитать на этих выходных в газете «ЗоннтагсЦайтунг» сообщение о зарегистрированном последовательном сокращении числа находящихся в обороте банкнот достоинством в 1000 франков. Однако факт остаётся фактом — прощание с наличными деньгами становится все более реалистичным сценарием. Но что происходит? Кроется ли за всем этим злая воля банков или государства? Не все так просто!

Карточки становятся все популярней

По данным последнего Swiss Payment Monitor самым распространённым средством платежей в Швейцарии является на данный момент обычная дебетовая карта, которая опережает банкноты и монеты. Эти данные были получены на основании информации от банков, проанализировавших степень востребованности банкоматов и частоту снятия с их помощью наличных средств. Никто к этому швейцарцев не принуждает, они сами, как указывает, например, банк UBS, в среднем стали за последние пять лет обращаться к банкоматам за снятием наличных на 30% реже. У других банков этот показатель выглядит менее драматичным.

Банкноты в 100 франков второй, шестой и восьмой серий. (© Keystone / Gaetan Bally)

Однако банки приходят к выводу об отсутствии спроса — и медленно, но верно сокращают число стоящих на улицах и в магазинах банкоматов, ведь вместо этого швейцарцы действительно все чаще платят либо дебетовыми, либо кредитными картами. Интересно, при этом, что число трансакций, совершенных такими картами растет, а средняя сумма одной трансакции падает. Это означает, что жители Конфедерации предпочитают даже при совершении самых мелких покупок не рыться в поисках мелочи, а сразу заплатить картой.

Наличные в кино «Хватай деньги и беги» Ни один гангстерский фильм не обходится без него - чемодана, полного денег. Но если это швейцарские франки, то хватит и коробки из-под обуви:

Значит ли это, что Швейцария скоро пойдет по пути Швеции в плане возможного окончательного прощания с наличностью? И что эта серия банкнот — последняя? Швейцарский ЦБ такую перспективу исключает. «Мы продолжаем придерживаться наших стандартов безопасности, в соответствии с которыми каждые 15 лет мы выпускаем в оборот совершенно новую серию банковских билетов». С этим заявлением коррелирует и опрос 2017-го года, по итогам которого стало ясно, что швейцарцы не готовы пока абсолютно отказаться от наличности, которая важна для них и как статусный символ, и как форма хранения и сбережения личных активов.

Риски и побочные негативные явления

«ЦБ Швейцарии, поэтому, не опасается, что в краткосрочной перспективе спрос на наличность упадет до критически низкого уровня. Пока есть сколько-нибудь заметный спрос на наличные деньги, Центральный банк страны будет продолжать выпускать их». Такого же курса придерживается и Федеральный совет, правительство страны. Но есть и другие голоса. Недавно Джон Крайан (John Cryan), тогда шеф «Дойче Банка», уверенно указал, что в ближайшие 10 лет наличность исчезнет, мол, «кэш ужасно дорого обходится, к тому же он неэффективен и помогает преступникам отмывать деньги».

Глава группы «Райфайзен» Хайнц Хубер (Heinz Huber) готов отложить смертный приговор «налику» на более долгий срок, указав, что он исчезнет, но только к 2050 году. И в самом деле, если посмотреть на Швецию, то там народное хозяйство на всех порах двигается к отмене наличности. Объемы наличных платежей в этой скандинавской стране за последние 10 лет сократились практически вдвое. Однако тотальная зависимость от электронных платежных систем чревата рисками. Что делать при массовом отключении электричества?

И как поступить с новыми электронными системами, например, биткойнами и другими платежными инструментами на основе технологии распределённого реестра? Очевидно, что, как всегда в истории, новейшие системы и на этот раз будут играть роль не замены, но дополнения. И в любом случае имеет смысл всегда иметь дома неприкосновенный запас наличных средств на случай непредвиденных обстоятельств. А вы готовы полностью отказаться от наличности? И каково ваше мнение на предмет нового дизайна швейцарских банкнот?

swissinfo.ch/ac

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