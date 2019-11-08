Этот контент был опубликован 8 ноября 2019 г. 6:00

Помимо предъявленных обвинений, несколько других "активистов" получили предупреждения и штрафы.

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Швейцарская полиция выдвинула уголовные обвинения против 117 так называемых климатических активистов из скандального движения Extinction Rebellion за блокировку дороги и моста во время протестов в сентябре этого года.

Прокурор города Лозанны, где проходили акции протеста, подтвердил информацию, опубликованную в СМИ в четверг, 7 ноября. 117 представителей движения обвиняются в том, что они препятствуют государственным службам и не позволяют чиновникам выполнять их обязанности.

Кроме того, несколько других активистов получили предупреждения и штрафы. Еще одному представителю Extinction Rebellion также было предъявлено обвинение в том, что он угрожал, а также нападал на сотрудников полиции.

В конце сентября в Лозанне (кантон Во) Extinction Rebellion провело две акции подряд. Протестующие перекрыли мост Бессьер 20 сентября, а затем, через неделю, дорогу вдоль озера - Авеню де Родани. В обоих случаях нескольких активистов приходилось разгонять полиции.

Группа Extinction Rebellion недавно объявила в сети Twitter о своих планах принять участие в очередной блокировке важного общественного места, на этот раз в Женеве 16 ноября. Их целью, скорее всего, будет Женевский аэропорт, намекает группа в твите, который с французского можно перевести так: "Всех сердечно приглашаем в Женеву в субботу, 16 ноября, на акцию по блокировке. Местоположение держится в секрете (но в изображении вы найдете подсказку)".





left tweet Vous êtes toutes et tous très cordialement invité-e-s à #Geneve samedi 16 pour une action de blocage. Lieu tenu secret (mais indices dans le visuel:) #ClimateAction #ClimateCrisis @xrSchweiz @XRZurich @XR_Bern pic.twitter.com/S8oRB717DA — Extinction Rebellion Lausanne (@xrlausanne) November 5, 2019

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