Швейцарская полиция выдвинула уголовные обвинения против 117 так называемых климатических активистов из скандального движения Extinction Rebellion за блокировку дороги и моста во время протестов в сентябре этого года.
Прокурор города Лозанны, где проходили акции протеста, подтвердил информацию, опубликованную в СМИ в четверг, 7 ноября. 117 представителей движения обвиняются в том, что они препятствуют государственным службам и не позволяют чиновникам выполнять их обязанности.
Кроме того, несколько других активистов получили предупреждения и штрафы. Еще одному представителю Extinction Rebellion также было предъявлено обвинение в том, что он угрожал, а также нападал на сотрудников полиции.
В конце сентября в Лозанне (кантон Во) Extinction Rebellion провело две акции подряд. Протестующие перекрыли мост Бессьер 20 сентября, а затем, через неделю, дорогу вдоль озера - Авеню де Родани. В обоих случаях нескольких активистов приходилось разгонять полиции.
Группа Extinction Rebellion недавно объявила в сети Twitter о своих планах принять участие в очередной блокировке важного общественного места, на этот раз в Женеве 16 ноября. Их целью, скорее всего, будет Женевский аэропорт, намекает группа в твите, который с французского можно перевести так: "Всех сердечно приглашаем в Женеву в субботу, 16 ноября, на акцию по блокировке. Местоположение держится в секрете (но в изображении вы найдете подсказку)".