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Регионы Швейцарии Молодежь не хочет учить языки других регионов Швейцарии

the 100th anniversary of the Vaud Country Youth Federation in Savigny

На праздновании 100-летия с момента образования «Молодежной федерации кантона Во» (Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes – FVJC) в городе Савиньи (Savigny) под Лозанной, 14 июля 2019 г.

(Keystone / Jean-christophe Bott)

Молодые швейцарцы предпочитают культурные, образовательные или профессиональные поездки за границу, а не в другие языковые регионы собственной страны. Большинство из опрошенных, кроме того, заявило, что не собирается переезжать из той местности, где они выросли.

Как говорится в недавнем исследовании, проведенном по заказу Федерального ведомства социального страхования (Bundesamt für Sozialversicherungen – BSVВнешняя ссылка), две трети молодых людей в Швейцарии по крайней мере раз в жизни меняют место жительства. Как правило, они перемещаются в пределах своей общины / муниципалитета или кантона, при этом большинство уверено: вероятность того, что они переедут жить за границу или в другой языковой регион собственной страны, приближается почти к нулевой отметке.

Это особенно касается молодых людей из «французской» и «немецкой» Швейцарии. Интересно, что среди молодых людей, говорящих на итальянском языке, жить в другом языковом регионе этой небольшой альпийской страны планирует почти половина опрошенных.

Привязанность к родным краям у молодых людей оказалась настолько сильна, что лишь одна треть респондентов, опрошенных в рамках исследования ch-x studyВнешняя ссылка, указала, что была бы согласна рассмотреть вопрос о постоянном переезде на новую квартиру или в новый дом в случае, если им предложат работу на расстоянии от полутора часов пути транспортом от их нынешнего места проживания. Большинство заявили, что предпочтут ездить каждый день туда и обратно, либо готовы найти временное жилье на рабочую неделю. Но переезжать? Нет, лучше не надо!

Швейцарское многоязычие Школьные обмены как залог национального единства

Как укрепить национальное единство в стране с четырьмя языками? Один из возможных инструментов — межшкольные лингвистические обмены.

Без учета праздников, то есть коротких отпусков, которые многие в Швейцарии тратят на быстрые вылазки за рубеж, четверть опрошенных молодых людей уже провела 1-3 недели в другом языковом регионе или за границей, в то время как 14% провели более трех недель. Более 30% поделились планами совершить ближайшие три года длительную заграничную поездку — как правило, с целью улучшить свои знания иностранного языка.

Иностранные языки – бонус при поиске работы

Наиболее популярными направлениями становились англоязычные страны (Великобритания, США и Канада) и соседние страны (Франция, Германия, Италия и Австрия). И это понятно, потому что более половины опрошенных отнесли знания иностранных языков и возможность поездок в другие страны к важным преимуществам для получения в будущем хорошей работы. Почти три четверти респондентов считают при этом, что такие возможности следует предлагать молодежи еще в период учебы и/или производственной практики.

Исследование также показало, что наиболее мобильны те, кто получил высшее образование. Кроме того, весомую роль играют и такие факторы, как доход и благосостояние семьи, уровень образования родителей, опыт обучения и работы за границей. От этих факторов степень мобильности подрастающего поколения также зависит весьма заметно.

Всего в рамках подготовки исследования Федеральное ведомство социального страхования (Bundesamt für Sozialversicherungen – BSV) опросило 40 тыс. молодых мужчин во время армейских сборов, а также две тысячи молодых женщин. Около 80% опрошенных находились в возрасте 18-19 лет.


Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, Keystone-SDA

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