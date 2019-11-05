Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 16:00

Первые подземные толчки были зафиксированы вблизи пика Вильдхорн, примерно в 8 км к юго-востоку от перевала Санеч, между кантонами Берн и Вале.

(WIkimedia Commons)

Сегодня, во вторник, рано утром в Швейцарии произошло семь небольших землетрясений, все – в высокогорном регионе между кантонами Берн и Вале. О повреждениях при этом не сообщалось.

Первое землетрясение силой 3,3 балла произошло в 1,54 утра на глубине 5,3 километра, сообщает Швейцарская сейсмологическая служба (SED) Федеральной высшей технической школы (ETH) в Цюрихе.

Второе 3,3-балльное землетрясение было зарегистрировано в 4:36 утра на глубине 4,7 км. Эпицентр его был направлен к горной вершине Вильдхорн (Wildhorn), что примерно в 8 км к юго-востоку от перевала Санеч.

Еще два подземных сотрясения (2,5 и 2,9 баллов величиной) были зарегистрированы в 6:55 утра и в 7 часов утра около Арпелиштока (Arpelistock), еще одного горного пика на границе между кантонами Вале и Берн. Наконец, новое маленькое землетрясение произошел в 8:18 утра в районе Вильдхорна, а затем за ними последовала встряска в 2,7 балла по шкале Рихтера в 8:47 утра возле курортного городка Анзер и, наконец, такой же силы – около Арпелистока в 9:54 утра.

Сейсмолог SED Филипп Кештли (Philipp Kästli) сообщил агентству Keystone-ATS, что подобная последовательность толчков не является чем-то необычным. После первого землетрясения между подземными толчками было зафиксировано более пятидесяти небольших подземных толчков.

Полиция кантона Вале заявила, что об ущербе не сообщалось.

Кроме того, землетрясение магнитудой 3,9 баллов произошло в Альбштадте, в Германии, примерно в 50 км к северо-востоку от швейцарского города Шаффхаузена в ночь с воскресенья на понедельник.

По данным веб-сайта Швейцарской сейсмологической службы SED, с начала 2019 года в Швейцарии было зарегистрировано около 1200 землетрясений, большинство из которых достигали уровня меньше, чем в 2,5 балла.

Регионом с самым высоким уровнем сейсмической опасности остается кантон Вале – исторические данные указывают на то, что в Вале сильное землетрясение (магнитудой +6) происходит каждые 100 лет. За ним следуют Базель, Граубюнден, долина Рейна в Сен-Галлене и Центральная Швейцария.

Самое разрушительное землетрясение, зарегистрированное в Центральной Европе, произошло в Базеле в 1356 году, его магнитуда составила от 6,5 до 7,0 по шкале Рихтера. По мнению сейсмологов, землетрясение с аналогичной интенсивностью может повторяться примерно каждые 1000 лет.



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