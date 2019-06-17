В настоящее время в парламенте в очередной раз обсуждается целесообразность законодательного закрепления права отцов также брать оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным. (sda-ats)

Если оценивать страны по тому, насколько благоприятны в них для людей основы национальной семейной политики, то Швейцария окажется в Европе на последнем месте. Об этом говорится в новом исследовании Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. На вершине рейтинга находится Швеция, за ней следуют Норвегия и Исландия, страны, в которых социально-политические рамочные условия наиболее благоприятны для семей и семейной жизни.

Отчет Unicef, в котором Швейцарии поставлены столь низкие оценки, был опубликован на прошлой неделе в четверг в Нью-Йорке. В первую десятку стран из в общей сложности 31 охваченной исследованием страны, вошли Германия, Эстония, Португалия, Дания, Словения, Люксембург и Франция. Ниже, но все равно опережая Швейцарией, находятся Великобритания, Кипр и Греция. Почему же Швейцария получила такие плохие оценки?

Главным образом, на низкое место в рейтинге повлияло отсутствие в швейцарском законодательстве гарантированного отпуска по уходу за ребенком для отцов. Неудовлетворительна, по мнению Детского фонда, ситуация и с отпуском по уходу за новорожденным для женщин: на практике немало компаний и предприятий предоставляют им отпуск по уходу продолжительностью больше официально положенных 14-ти недель, но в законодательстве данная практика в качестве обязанности для работодателя действительно не закреплена.

Обсуждение в парламенте

В настоящее время в парламенте в очередной раз обсуждается целесообразность законодательного закрепления права отцов также брать оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным. Положительное решение этого вопроса было значительным шагом навстречу требованиям женщин, проводивших на прошлой неделе так называемую «забастовку». В обозримом будущем швейцарцев также ожидает референдум, на который будет выдвинута народная инициатива за предоставление отцам 4-недельного отпуска по уходу за ребенком. Парламент выдвинул контрпредложение — «отпускать» молодых отцов ухаживать за младенцами только на две недели.

Федеральный же совет, правительство страны, отклоняет оба этих требования, ссылаясь на то, что предприятия и фирмы должны и могут сами договариваться о таких мерах с профсоюзами и сотрудниками. А для правительства, считает Федсовет, приоритетом является расширение спектра возможностей для семейного и школьного дополнительного ухода за детьми, а также родительский отпуск по уходу за тяжелобольными детьми.

Впрочем, есть и показатель, по которому Швейцария оказалась в середине рейтинга Детского Фонда ООН: речь идет о доле детей младше трех лет, посещающих ясли или детский сад. Этот показатель составляет в Швейцарии 30%. Но вот среди детей от трех лет и до начала школы ходят в садик только 66%, что снова «отбрасывает» Швейцарию на второе с конца место в рейтинге.

Рекомендации от ЮНИСЕФ

Пользуясь случаем ЮНИСЕФ, в частности, снова напомнил о своей рекомендации от 2016 года о введении повсеместного оплачиваемого отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также о предоставлении отпуска для ухода за детьми в дошкольном возрасте.

Авторы доклада отметили, что каждое государство должно в идеале предоставлять как минимум шесть месяцев оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и обеспечивать родителям доступ к адекватным государственным и общественным учреждениям по внешкольной работе с детьми.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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