Швейцарская семья за обедом, 1950 г. (Keystone / Str)

Раньше в Швейцарии было обычным делом иметь в семье только одного кормильца, то есть отца. Его зарплаты всегда, как правило, хватало на всех — и это служило для него причиной особой гордости. Сегодня в большинстве семей трудятся не только отцы, но и матери. Почему женщины здесь работают — потому что хотят или потому что семья не может обойтись без этого дополнительного заработка?

По данным Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik), с 1992 года число семей с одним кормильцем резко сократилось. В большинстве швейцарских семей сегодня, как правило, отец работает полный рабочий день, а мать — неполный рабочий день. Почему? Значит ли это, что сегодня прокормить семью в Швейцарии на одну зарплату уже невозможно?

Андреа Шмид-Фишер.

(Monique Wittwer)

Этот вопрос мы задали человеку, который лучше всех должен знать на него ответ, а именно, одному из главных специалистов по вопросам планирования бюджета Андрее Шмид-Фишер (Andrea Schmid-Fischer), которая возглавляет межрегиональную консалтинговую организацию «Планирование бюджета в Швейцарии» (Budgetberatung Schweiz). Кроме того, она председательствует в Консультационном центре по вопросам планирования бюджета при Женском центре города Люцерн.

swissinfo.ch: По моим подсчетам в Цюрихе возможно прокормить семью на медианную цюрихскую зарплату 7 820 франков брутто, но уже никак не на среднюю зарплату профессионала со стажем, но без диплома, которая составляет 4 600 франков брутто. Согласны ли Вы с такой оценкой?

Андреа Шмид-Фишер: Да, основываясь на моем опыте в области бюджетного консалтинга я бы дала точно такую же оценку. К сожалению, заработки многих людей в Швейцарии не достигают медианной цюрихской зарплаты, то есть уровня в 7 820 франков. Например, тому, кто зарабатывает 6 000 франков нетто и имеет двоих детей, свести концы с концами уже довольно трудно.

swissinfo.ch: То есть это значит, что для представителей низшего класса вплоть до большей части среднего класса жить всей семьей на одну зарплату довольно проблематично?

А.С.-Ф.: Для тех, кто относится к низшему классу и для родителей-одиночек один доход однозначно представляет собой риск бедности. Одна зарплата в семье так называемых «работающих бедняков» (working poor) значительно усугубляет материальное положение. Таким людям приходится серьезно пересматривать свои собственные ожидания в отношении уровня жизни и жизненных стандартов, им приходится учиться жить гораздо более скромно. Это может быть болезненно, но, скажем прямо, вовсе не смертельно.

Гораздо сильнее меня беспокоит тот факт, что мы живем в богатом обществе, где мы все подвергаемся воздействию невероятно мощного потока рекламы, и что кредитные учреждения имеют наглость навязывать молодой семье кредиты на покупку машины или мебели в детскую комнату, говоря, что вот только в этом случае вы станете настоящей семьёй.

Медианная зарплата в Швейцарии Медианная (не средняя!!) заработная плата в Швейцарии составляет 6 502 швейцарских франков брутто (416 тыс. рублей или 175 тыс. гривен). Здесь существует заметная гендерная разница: так, для мужчин этот показатель составляет 6 830 франков, а для женщин — 6 011 франк). Большую роль играет и место жительства: если медианная заработная плата в кантоне Юра составляет всего 5 397 франков брутто в месяц, то в городе Цюрихе — уже целых 7 820 франков брутто. Медианная зарплатаВнешняя ссылка— это, напомним, статистический показатель, черта, которая отделяет 50% населения, имеющих доходы ниже данной суммы, от тех 50%, у кого доход — выше ее. В городе Цюрих медианная заработная плата значительно выше, чем, скажем, в кантоне Юра, но и расходов здесь у людей больше. Например, в среднем за четырехкомнатную квартиру (без учета коммунальных услуг) здесь платят 2 000 франков, в то время как средняя арендная плата в кантоне Юра за квартиру такого размера составляет всего 1 036 франков. Доплаты на детей в Юре также выше, чем такие же социальные выплаты в Цюрихе. Конец инфобокса

Практически все швейцарцы, которым сегодня за 80, в молодости твердо знали: если я хочу создать семью, я должен постараться достичь максимального профессионального успеха и с самого начала добросовестно откладывать деньги в кубышку на «чёрный день», с тем что бы потом иметь возможность профинансировать крупные траты и непредвиденные расходы. Влезать с этой целью в долги во многих семьях считалось абсолютным табу!

Мой опыт показывает, что сегодня значительная часть населения полностью упускает из вида саму возможность откладывать деньги и накапливать сбережения на этапе жизни без детей. Это представляется им даже чем-то мелочно буржуазным или, ввиду отрицательных ставок по депозитам, даже бессмысленным. Молодые пары тратят весь свой доход на текущие расходы, возможно, покупают себе две машины и снимают хорошую квартиру. Такой стиль приводит к заметному падению уровня жизни при создании семьи и при появлении детей.

С другой стороны, если супружеская пара с самого начала живет с таким уровнем жизни, который позволяет откладывать фиксированную сумму про запас, то эти люди окажутся уже в совершенно другой стартовой позиции. Тогда у них уже будет денежный резерв на период воспитания маленьких детей, и они смогут позволить себе частично или полностью посвятить себя заботе о них не прибегая к услугам государства. В любом случае, на какой-то разумный промежуток времени.

swissinfo.ch: Значит, что сегодня нам уже нужно две работы и зарплаты, если мы хотим достичь того более высокого уровня жизни, чем в прошлом?

А.С.-Ф.: Это зависит от дохода и личных представлений в каждом отдельном случае. Однако следует исходить из того, что сегодня относительно высокий уровень благосостояния в Швейцарии доступен гораздо более широким слоям населения, чем раньше. Для моих родителей, например, которым сейчас за 80, главным событием недели была воскресная трапеза, когда на стол подавалось мясное жаркое, а в обычные дни они преимущественно обходились без мяса. Сегодня уже целое поколение родителей привыкло иметь все доступные пищевые и другие блага каждый день.

swissinfo.ch: То есть вопрос, на самом деле, состоит в том, какой уровень жизни признан сейчас в обществе в качестве «нормального», и когда, например, очень странно уже с точки зрения общества не быть в состоянии обеспечить своим детям занятия хобби или поездки на каникулы.

А.С.-Ф.: Тот, кто сравнивает себя с более состоятельными людьми, обычно живет менее счастливо по сравнению с теми, кто концентрируется на том, что правильно для него самого, что имеет смысл в долгосрочной перспективе для него лично и что соответствует конкретно его доходам. Вполне возможно, что скоро благодаря дебатам на тему устойчивого развития и разумного потребления более скромный образ жизни войдет в моду и даже станет своего рода шиком.

(Валерий Курту)

​​​​​​​swissinfo.ch: Можно ли говорить о существовании порогового эффекта? То есть я имею в виду наступление момента, когда доход обоих работающих родителей превышает определенный порог, из-за чего они, с одной стороны, теряют право пользоваться субсидиями на жилье и на детские дошкольные учреждения, а также претендовать на сниженные тарифы взносов в кассы медицинского страхования, а с другой стороны они попадают в повышенный налоговый класс, из-за чего начинает работать механизм прогрессивного налогообложения и им просто становится невыгодно работать обоим?

А.С.Ф.: Да, конечно, такой порог есть. Но где именно он находится — для каждой конкретной семьи этот показатель должен определяться индивидуально. Я считаю, что при этом важно учитывать не одну только краткосрочную материальную выгоду. В любом случае стоит иногда согласиться с нулевыми доходами или даже с дополнительными расходами, возникающими в рамках какого-то из этапов жизни, пересмотрев подход к параметрам трудовой деятельности с учетом каких-то других аспектов.

Речь идет о долгосрочных льготах с точки зрения индивидуальных планов пенсионного и социального страхования, о новых возможностях карьерного роста и о перенастройке баланса между работой и личной жизнью, в положительном смысле. Потому что после того, когда дети подрастут, родителям еще предстоит пережить довольно длительный период трудовой занятости. Тот, кто не полностью утратил связь с трудовым рынком, скорее всего, получит шанс найти новую работу, соответствующую его способностям и устремлениям и к тому же обеспечивающую общее удовлетворение от жизни.

swissinfo.ch: Семья в Женеве или Цюрихе вполне может быть вынуждена иметь больше одного дохода просто из-за того, что арендная плата там слишком высока. Какую роль играет место жительства для структуры доходов и расходов?

А.С.-Ф.: Место жительства, конечно же, играет определенную роль. Большие различия существуют как с точки зрения общей стоимости жизни и налоговой нагрузки, так и с позиций государственной финансовой поддержки семей. Существуют муниципалитеты, где предоставляются налоговые льготы для ухода за детьми, а в других таких выплат нет. Поэтому стоит хорошо поразмышлять над этим вопросом и собрать всю информацию. Решающими факторами при выборе места жительства являются арендная плата, налоги, кредиты по уходу за ребенком, расходы на обеды, профсоюзные взносы, расходы на дальнейшее образование, а также мобильность, то есть затраты на дорогу в офис и обратно.

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swissinfo.ch: В других странах ситуация, когда работают оба родителя, воспринимается в качестве совершенно нормальной практики. Почему же в Швейцарии до сих пор идеалом считается иметь возможность жить только на один доход?

А.С.-Ф.: Я думаю, что это идет от старого традиционного понимания гендерных ролей. До 1988 года в Швейцарии существовал закон, по которому мужчина был обязан приносить домой зарплату кормильца. Под это была «заточена» вся экономика страны. С учетом того, что брак иногда оканчивается смертью или разводом, а также с учетом массы других причин, сегодня в этой ролевой модели почти не осталось никакого смысла.

Но мне понятны и устремления родителей, желающих посвятить больше времени воспитанию детей и потому желающих с этой целью уменьшить свою трудовую нагрузку. В любом случае, на мой взгляд, классическое разделение гендерных ролей, вне зависимости от того, кто играет роль главного кормильца, мужчина или женщина, я рассматриваю в качестве не очень неразумного решения, прежде всего по чисто материальным соображениям.

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swissinfo.ch: Потому что это ведет к полной зависимости от партнера?

А.С.-Ф.: Независимости от партнера не существует ни в одной модели. Оба всегда зависят друг от друга. Однако каждодневная рабочая жизнь показывает, что время, в течение которого кто-то может полностью уйти с трудового рынка, а потом без потерь вернуться на него, становится все короче и короче. Бывали времена, когда женщина в 50 лет могла без проблем полностью вернуться на работу, даже если она не работала двадцать последних лет. Сегодня этот период становится все короче и короче: тот, кто позволяет себе четырехлетний перерыв, уже может попасть в очень сложную ситуацию.

swissinfo.ch: Получается, что финансовая необходимость быстро вернуться к работе не такое уж однозначное зло?

А.С.-Ф.: Работа может также стать прекрасной альтернативой родительству, обогатив партнерские отношения. Просто это требует понимания со стороны работодателей, которые должны представлять себе, что в реальном мире дети могут болеть, а ясли не открыты круглосуточно. Сочетать удовлетворение потребностей детей и требования трудовых отношений остается для современного жителя Швейцарии одной из самых сложных организационных задач.

Серия «Родительство в Швейцарии» Что значит брать на себя ответственность за детей? В чем трудность родительской доли в Швейцарии? И каково это, если желание иметь детей остается несбыточным? В этой серии публикаций мы рассматриваем различные аспекты родительства в современной Швейцарии. Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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