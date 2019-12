Деревушка Воллерау в кантоне Швиц считается "налоговым раем". (Keystone / Martin Ruetschi)

В то время как во многих странах идут споры о растущей пропасти между богатыми и бедными, обозреватель газеты "Нью-Йорк Таймс" расхваливает Швейцарию, помимо всего прочего и за равномерное распределение капитала. Швейцария, по его мнению, менее социалистическая, но более успешная утопия, чем скандинавские страны. Что же в этом утверждении ближе к правде?



Вот уже несколько лет социальное неравенство является излюбленной темой для научных исследований, СМИ, политиков и завсегдатаев разных мероприятий. Это касается и Швейцарии.

Самый последний пример: выдвигая инициативу "99%" (99%-InitiativeВнешняя ссылка), молодые социалисты требуют, чтобы доходы с капитала, такие как проценты и дивиденды, облагались более высоким налогом, чем трудовые доходы. Тем самым, по их собственному высказыванию, они хотят "наконец-то установить справедливость и заморозить привилегии сверхбогатых людей".

Швейцария - это рай равенства?

В опубликованной в "Нью-Йорк Таймс" статье под названием "Счастливые, процветающие капиталисты Швейцарии" ("The Happy, Healthy Capitalists of Switzerland"Внешняя ссылка) ее автор и инвестор Ручир Шарма (Ruchir Sharma) превозносит Швейцарию как рай равенства. По мнению автора, Швейцария так же безупречна, как скандинавские страны, но – еще и богаче. Оригинальный текст: "Forget Scandinavia. Switzerland is richer and yet has a surprisingly equal wealth distribution."

Так, значит, в споре о социальном неравенстве речь идет в некотором роде об "импортируемых дебатах" из таких стран, как Франция или США? Является ли Швейцария на самом деле раем равенства? В зависимости от того, кому задают этот вопрос, появляются разные оценки.

"Швейцария находится на хорошем счету", - говорит Рето Фёлльми (Reto FöllmiВнешняя ссылка), профессор экономики Университета в Санкт-Галлене. "Когда заявляют, что якобы происходит обвал среднего класса, то речь идет об импортируемых дебатах из США". "У нас в Швейцарии положение стабильное", - говорит Марко Сальви (Marco SalviВнешняя ссылка), представитель либерального аналитического центра Avenir Suisse. "А если прибавить пенсионные вклады, то распределение капитала будет еще более равным". "В Швейцарии существует одно из самых неравных распределений капиталаВнешняя ссылка в мире", - говорит профессор Бернской высшей школы прикладных наук Роберт Флудер (Robert FluderВнешняя ссылка). "В отношении неравенства доходов она занимает место в середине рейтинга". Конец цитаты

Такие противоречивые заявления показывают, насколько данный вопрос политизирован и неоднозначен. Поэтому мы посвятим этой теме углубленную серию. На первом этапе в этом вводном тексте мы сделаем подборку некоторых данных и фактов о Швейцарии.

Распределение капиталов и доходов

Исследование на тему "Распределение доходов и капиталов в ШвейцарииВнешняя ссылка", проведенное Рето Фёлльми и Изабель Мартинес (Isabel Martinez), показывает, что неравенство между бедными и богатыми в Швейцарии выражено не столь ярко, а разрыв в доходах в течение последних ста лет держится в строгих рамках. За одним исключением: "В последнее время доходы и капиталы сверхбогатых снова возросли", - говорит Фёлльми.

Либеральный аналитический центр Avenir Suisse приходит в своем научном исследованииВнешняя ссылка к выводу, что в распределении доходов Швейцария демонстрирует достойную внимания стабильность и сбалансированность.

АнализВнешняя ссылка, проведенный Швейцарским налоговым ведомством, показывает, что в период с 2003 по 2005 год распределение капитала в Швейцарии стало более неравным. За это время самый богатый процент населения увеличил свои активы почти на 43%. Более слабые три четверти всех состояний выросли на 18,6%. Однако этот расчет не включает пенсионные активы, выплаченные работодателем.

"Эти результаты противоречат друг другу", - напоминает профессор Бернской высшей школы прикладных наук Роберт Флудер. "Они в немалой степени зависят от того, какие данные и определения берутся для анализа". Поэтому в своем исследовательском проектеВнешняя ссылка он планирует совместно с коллегами обработать новую базу данных, а также провести мониторинг бедности.

Но многое Флудер уже может сказать, например: "В Швейцарии тоже существует тенденция к растущему неравенству доходов, хотя и не в такой степени, как в Германии или США". Он добавляет: "Взносы в больничные кассы и плата за жилье растут, в то время как зарплаты повышаются ненамного. Поэтому более бедным представителям среднего класса в Швейцарии придется туговато".

Эти факторы - решающие

Налоговая система и социальное государство оказывают значительное влияние на перераспределение и в конечном счете на социальное равенство. В либеральной Швейцарии по сравнению с другими европейскими странами перераспределения меньше, налоги умеренные, и в сфере медицинского страхования, а также в пенсионном фонде перераспределения «от богатых - бедным» не происходит.

Есть и другие швейцарские особенности, которые скорее усиливают социальное неравенство:

В обеих мировых войнах богачи из воюющих стран потеряли значительную часть своих капиталов, что парадоксальным образом привело к большему равенству (хотя бедные из-за этого не обязательно стали жить лучше). Но не в Швейцарии, где война только усилила различия между бедными и богатыми.

Квота жилищной собственности в Швейцарии - примерно 40% - самая низкая в Европе. Постоянно растущие цены на недвижимость делают владельцев домов еще богаче. Но выгоду из этого в Швейцарии извлекают лишь немногие.

Низкими налогами Швейцария целенаправленно привлекает в страну богатых иностранцев - звезд и сверхбогатых людей, что тоже сказывается на статистике.

В Швейцарии были снижены налоги на наследство. Сейчас они ниже, чем в большинстве других стран. Эта мера призвана охранять богатство.

Прибыль на вложенный капитал в Швейцарии налогом не облагается. Тот, кто покупает акции и получает от этого прибыль, не платит как частное лицо налогов на эту прибыль. Владельцами акций обычно являются богатые.

Есть лишь один фактор, который служит скорее равенству: "Швейцария - одна из немногих стран с существенным налогом на имущество", - указывает Фёлльми.

Каков же тайный рецепт?

После всего сказанного остается только удивляться, что в отношении социального равенства Швейцария показывает такие хорошие результаты. В чем же секрет?

Аналитический центр Avenir Suisse называет в своем исследовании следующие элементы, которые для других стран могли бы послужить источником вдохновения в борьбе с неравенством: это гибкий рынок труда, дуальная система образования, (полу)прямая демократия и децентрализованное налогообложение.

Другую причину называет Флудер: "Минимальная зарплата снизилась в Швейцарии не так сильно, как в других странах. Это результат политики профсоюзов, проводимой ими в отношении минимальных зарплат".

Сальви считает, что у Швейцарии по сравнению с другими странами не так много проблем благодаря ее рынку труда. "Безусловно, решающим фактором является то, что у нас высокий уровень занятости." Наряду с этим уровень доходов в мировом масштабе очень высок, даже если вычесть расходы на жизнь. "Тому, кто у нас зарабатывает мало, по сравнению с людьми в других странах живется довольно неплохо ", - таково мнение Сальви.

Похожего мнения придерживается и Фёлльми: "В Швейцарии более 90% двадцатипятилетних молодых людей имеют законченное профессионально-техническое или высшее образование. В мировом масштабе это рекордный показатель. Те молодые люди, которые окончили в Швейцарии профессионально-технические учебные заведения, в зависимости от отрасли, где они работают, могут получать от 4500 до 5500 франков". "Это солидные зарплаты", - подчеркивает он. Если в стране у многих нет профессионального образования и они работают за небольшие деньги, то это, по мнению Фёлльми, ведет к совершенно другому распределению заработной платы.

Вывод: таким образом, Швейцарию нельзя назвать раем равенства, как это изображает обозреватель газеты "Нью-Йорк Таймс". Но если сравнивать ее с другими странами, то можно сказать, что бывает и хуже.







Русскоязычную версию подготовила Юлия Немченко

