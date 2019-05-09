Обработка пролежней специалистом по уходу за лежачими больными в доме престарелых Langgrüt в городе Цюрих. (© Keystone / Christian Beutler)

Через 20 лет демографическая ситуация в Швейцарии изменится кардинально: поколение, рождённое сразу после Второй мировой войны, войдет в возраст глубокой старости, многие из представителей этого поколения окажутся в числе тех, кто будет нуждаться в постоянном присмотре и уходе. Расходы на эти цели, как ожидается, вырастут в разы по сравнению с современной ситуацией, и это при том, что денег на уход за престарелыми и больными не хватает уже сейчас. Значит ли это, что в стране пора вводить обязательное страхование расходов по уходу за теми, кто не сможет по старости ухаживать за собой сам?

Вот типичная ситуация: 86-летняя фрау Мюллер ломает себе во время прогулки шейку бедра или тазовые кости. После необходимого пребывания в медицинском стационаре становится ясно, что фрау Мюллер больше не в состоянии ухаживать за собой самостоятельно, что она нуждается в ком-то, кто приглядывал бы за ней и помогал решать элементарные задачи повседневной жизни. Решение вроде бы ясное: госпоже Мюллер пора переезжать в «резиденцию для пенсионеров». Сама она в целом рада возможности вновь оказаться в обществе и наладить контакты с людьми общего с ней круга.

Однако тут есть одна проблема, а именно вопрос финансового свойства: кто будет оплачивать пребывание фрау Мюллер в уютном «доме с контролируемым проживанием и постоянным уходом». Ее совокупная пенсия по линии «первой» и «второй опор» системы швейцарского пенсионного обеспечения (какие еще бывают «опоры» см. пройдя по ссылкеВнешняя ссылка) составляет 4 800 франков в месяц. В Швейцарии на эти деньги давно уже овдовевшая госпожа Мюллер могла жить вполне себе хорошо. Однако стоимость пребывания в «доме престарелых» зашкаливает в Конфедерации далеко за 8 тыс. франков, приближаясь к 9 000 (если точно — 8 973 франка в месяц или 570 тыс. рублей или 250 тыс. гривенВнешняя ссылка). Кантон выплачивает из своего бюджета только 1 405 франков, компания обязательного медстрахования — 1 660. А кто оплатит остальную сумму?

(swissinfo.ch)

Разумеется, у нас еще вся пенсия госпожи Мюллер, но и ее не хватает, чтобы покрыть все расходы. Остаток в 1 108 франков в месяц она должна платить за счет свих накоплений. На данный момент у нее на счету лежат 107 тыс. франков. Кроме того, ей принадлежит недвижимость: односемейный дом, который она хотела бы передать по наследству своей дочери.

Но если — на что мы очень надеемся — впереди у фрау Мюллер находятся еще долгие годы жизни, то тогда рано или поздно настанет момент, когда ей придется просто продать этот дом. И вместо того, чтобы получить в наследство ценную недвижимость, госпожа Мюллер-младшая унаследует обязанность участвовать в покрытии расходов своей матери, возникающих в связи с ее пребыванием в «резиденции для пенсионеров», при условии, что она сама, Мюллер-младшая, зарабатывает более 120 тыс. франков в год.

Дополнительно питание в доме престарелых оплачивают сами постояльцы. (© Keystone / Christian Beutler)

Этот фиктивный пример — в рамках которого приведены вполне реальные цифры и расчеты — показывает, что траты на уход за престарелыми способны просто пожирать целые состояния. И в самом деле: 60% проживающих в таких «резиденциях» вынуждены тратить всю свою пенсию на покрытие текущих расходов — причем и этих денег для полной компенсации всех трат не хватает. «Проблема финансового обеспечения расходов на уход и присмотр за престарелыми и инвалидами в Швейцарии решена неудовлетворительно», — говорит Карло Кнёпфель (Carlo KnöpfelВнешняя ссылка), профессор кафедры социальной работы Высшей школы прикладных наук Северо-западной Швейцарии (Fachhochschule Nordwestschweiz). «Многие услуги, необходимые для достойной жизни в старости, приходится оплачивать за счет самих пациентов».

Примерно такого же мнения придерживается и Томас Гехтер (Thomas GächterВнешняя ссылка), профессор кафедры пенсионного и социального права (Sozialversicherungsrecht) Университета Цюриха. «Расходы на уход в старости лишают людей собственности. Все это похоже просто на насильственный отъём активов, на какую-то экспроприацию! Вы можете всю свою жизнь копить и экономитьВнешняя ссылка, а потом вы захотите передать своим детям свой капитал — и ничего у вас не выйдет, потому что все эти деньги окажутся в кармане дома престарелых. Сигнал получается весьма сомнительный — тот, кто копит, тот и оказывается в итоге в дураках. А когда у людей падает склонность к накоплению, то это негативно отражается на состоянии государственных финансов, ведь еще Бисмарк знал, что нам нужны граждане, которым есть что терять, потому что только такие люди становятся несущими опорами государства».

Расходы вырастут в разы

И в самом деле: расходы на уход и присмотр за стариками суть проблема не только отдельных граждан, но и государства в целомВнешняя ссылка. По имеющимся данным, в следующие 10-25 лет число лиц, нуждающихся в уходе по старости, и одновременно объемы соответствующих расходов государства (бюджеты всех уровней) вырастут в более чем два раза. Многие эксперты даже образно говорят о «седом цунами», которое вот-вот уже обрушится на страну.

Дополнительные услуги по уходу, не включенные в стандартный пакет, оплачиваются постояльцами дома престарелых отдельно. (© Keystone / Christian Beutler)

Вопрос остаётся: кто будет за всё это платить? Во многих странах ставка сделана на страховую модель: граждане заключают договоры страхования на случай, если им понадобится дорогостоящий уход и присмотр в старости. Япония, например, ввелаВнешняя ссылка в 2010 году такую страховку в обязательном порядке для всех, причем стандартный страховой план покрывает 90% расходов. Формирование бюджета этой страховой схемы происходит на 50% за счет взносов застрахованных и на 50% за счет налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Германия в 1995 году ввелаВнешняя ссылка в обязательном порядке нечто похожее, интегрировав страхование расходов на присмотр и уход по старости в общую систему ОМС. Такая страховка покрывает 50% реальных затрат в случае попадания застрахованного лица в стационар. Финансирование бюджета этой страховой схемы происходит за счет отчислений из зарплат работников и фондов заработной платы работодателя.

Богатая Швейцария ждёт

В Швейцарии обязательного страхования рисков, связанных с наступлением стойкой нетрудоспособности и необходимости переходить на режим стационарного ухода и присмотра, не существует. «Роль такой страховки в какой-то степени в Швейцарии играет так называемая „дополняющая социальная помощь“ или Ergänzungsleistungen», — говорит Карло Кнёпфель. Данный вид социальной поддержки (ELВнешняя ссылка) был введён в Швейцарии в 1966 году в качестве «пристяжного элемента» к «первой опоре» всей системы швейцарского пенсионного обеспечения (AHV).

Она потому и называется «дополняющей», что она как бы дополняет выплаты, которые человек получает по линии государственной пенсии, особенно если она совсем уже не способна покрыть все реально возникающие и объективно оправданные минимальные расходы пенсионера. В случае наступления стойкой длительной нетрудоспособности такие «дополняющие выплаты» быстро становятся неизбежным условием элементарного выживания. В 2017 году в Швейцарии «дополняющую социальную помощь» получали 322 800Внешняя ссылка человек, что составляет 16% от общего числа пенсионеров в стране. Среди тех, кто находится в «резиденциях для пенсионеров», доля получателей EL достигает 50%.

Как указывает Томас Гехтер, «швейцарский парламент сознательно решил несколько лет назад „разгрузить“ компании обязательного медицинского страхования и начать финансировать уход и присмотр по старости через систему „дополняющей социальной помощи“, отказавшись от введения обязательной страховки». Он опасается, что такое решение уже скоро перестанет быть адекватным ответом на вызов, с которым сталкивается Швейцария. «Стоит только многочисленному послевоенному поколению окончательно выйти на пенсию, как страну ожидает взрыв финансовой бомбы. Богатая Швейцария считает, что она может себе позволить чего-то ждать — это большая ошибка».

Можно ли найти идеальное решение?

Страховка — это неплохой вариант, считает Томас Гехтер, однако и тут возникает вопрос, кто будет платитьВнешняя ссылка и формировать её бюджет? Вариантов тьма, но у каждого есть своя «темная сторона». Взимаемая с каждого застрахованного лица страхования премия? Но адекватная страховка может оказаться просто неподъемной для нормального гражданина. «То есть ответа на вопрос „как“ у меня нет», — говорит Томас Гехтер, — «За то я точно знаю, что ответить на вопрос, „а надо ли“ вообще что-то делать в этой области? Конечно, надо!»

Карло Кнёпфель предлагает «двойное решение»: «Уход за лежачими больными и престарелыми можно и дальше финансировать за счет „дополняющей социальной помощи“, однако при условии предоставления в ее распоряжение более щедрых финансовых средств. А вот присмотр можно финансировать за счет уже существующего формата под названием «Возмещение расходов на присмотр за лицами в состоянии стойкой нетрудоспособности» (HilflosenentschädigungВнешняя ссылка), причем, так или иначе, государству придется брать на себя здесь значительную часть расходов и финансировать их за счет налоговых поступлений».

В области амбулаторного лечения и ухода многое, по его мнению, можно было бы взять из голландского опыта (Buurtzorg-ModellВнешняя ссылка). В рамках этого варианта решения проблемы уход за лежачими больными и престарелыми осуществляют небольшие самостоятельно организованные и автономно действующие группы специалистов из числа младшего и среднего медперсонала, в идеале же эти задачи должны брать на себя существующие сети социальных контактов, в рамках которых основная тяжесть ухода за престарелыми возлагается на соседей, друзей, родных и близких, включая детей и внуков.

В Швейцарии порой так уже и происходит, но, правда, еще не в достаточной степени. В отличие от многих европейских стран работа, которую делают родные и близкие в области ухода за престарелыми, в глазах государства не является деятельностью, достойной финансового вознаграждения или компенсации. Наверное, именно по этой причинеВнешняя ссылка старики часто из дома переселяются в «резиденции для пенсионеров». Тем самым частью решения этой проблемы могла бы стать финансовая поддержка детей и внуковВнешняя ссылка, осуществляющих систематический уход за своими престарелыми родителями, бабушками и дедушками. Такое решение было бы не только выгодным «по деньгам», оно бы еще соответствовало бы стремлению пожилых людей не покидать, по возможности, на старости лет родные домашние стены.



Абсурдная ситуация: по причине дороговизны — в дом престарелых Вообще-то большинство швейцарцев хотело бы провести остаток дней своих домаВнешняя ссылка, тем более, что в Швейцарии есть хорошо развитая система надомного патронажного ухода за лежачими больными Spitex, услугами которой пользуется все большее число граждан страны. Еще один вариант: переселение в специальные жилые дома, где пожилые люди живут, как обычно, имея в своем распоряжении тот или иной пакет услуг в соответствии с выбранным и оплаченным режимом проживания. Классических домов престарелых в обычном понимании этого словам в Швейцарии нет, есть только специальные «хосписы», на базе которых помощь предоставляется совсем тяжелым больным в последние месяцы их жизни (паллиативная медицина). Парадокс ситуации заключается в том, что пожилые люди, не располагающие под конец жизни такими уж значительными финансами активами, просто вынуждены переезжать в дома с «контролируемым проживанием» даже в ситуации, когда объективных показаний к такому шагу нет и не предвидится. «У кого нет родственников, которые могли бы помочь в повседневной жизни, и у кого в распоряжении находится слишком мало средств, которых не хватает на оплату услуг по закупке продуктов, уборке квартиры или приготовлению пищи, тот просто вынужден переезжать в такого рода „жилые стационары“, пусть даже сама по себе данная личность вовсе не принадлежит к классу пациентов, нуждающихся в постоянном присмотре и уходе», — говорит Юдит Бухер (Judith Bucher) из организации защиты интересов пожилых людей Pro SenectuteВнешняя ссылка. Свой интерес в этом имеют и организации ОМС, поскольку значительную часть расходовВнешняя ссылка на пребывание пожилых людей в стационарах оплачивают бюджеты кантонов (субъектов федерации). Такая ситуация не может быть удовлетворительной ни для пациентов, ни для федерального бюджета и государства в целом, потому что услуги системы Spitex и поддержка, оказываемая пожилым организациями волонтёров, обходятся в сумме куда дешевле даже самого скромного пребывания в домах с «контролируемым проживанием и уходом». Конец инфобокса

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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