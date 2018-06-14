Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 12:01 14.06.2018 - 12:01

Швейцария постепенно втягивается в полноценный кризис пенсионного обеспечения, с учетом падения рождаемости и повышения средней продолжительности жизни в стране. (Keystone)

Пенсионная система в том виде, в котором она существует сейчас, заработала в Швейцарии по результатам федерального референдума, который прошел 3 декабря 1972 года. Данная система основана на трех «опорах» (Säulen), каждая из которых решает свои особые задачи.

(swissinfo.ch)

Первая «опора», упрощенно говоря, составляет базовую государственную пенсионную страховку и основана на «Законе о страховании по старости и потере кормильца» («AHV»). Фонд«первой опоры» формируется из солидарных выплат как застрахованного, так и государства. Жить только на одну эту пенсию в Швейцарии фактически невозможно. Если перечислять взносы в «первую опору» в течение максимально возможного срока (44 года для женщин, 45 лет для мужчин), то минимальная пенсионная выплата может составить 1 200 франков или около 70 тыс рублей в месяц, что для Швейцарии очень мало.

Вторая «опора» пенсионной системы складывается из выплат как застрахованного в качестве работника на производстве, так и работодателя. Регулируется эта процедура «Законом о профессиональном страховании» («Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen,- und Invalidenvorsorge»). Взносы по этому режиму платят практически все наемные работники, самозанятое население может делать это в добровольном порядке.

Главная цель второй «опоры» — обеспечить людям, выходящим на заслуженный отдых, в сочетании с «первой опорой», привычный достаток, минимально на уровне примерно 60% от последней зарплаты, максимально — до 80%. Рассчитывается пенсия в рамках «второй опоры» на основе «преобразовательного коэффициента».

Например, накопив на своем пенсионном счету 500 тыс. франков, человек может получить в месяц в 2,8 тыс. франков. Это, не забудем, в придачу к выплатам по «первой опоре». Получается примерная пенсия в 4 тыс. франков. Данная сумма находится на уровне фактически действующего в Швейцарии МРОТ, что по местным меркам все-таки весьма скромно.

Третья «опора» швейцарской пенсионной системы является добровольной. Инвестирование в свою пенсию в рамках этой «опоры» можно проводить на основе бесчисленного количества вариантов, предлагаемых своим клиентам ведущими банками страны. Вот это и есть та самая система самостоятельной заботы о собственной пенсии.

В Швейцарии активно используют систему добровольного страхования, поскольку — и это очень важно отметить — она подразумевает существенные налоговые льготы. Эти взносы вычитаются из налогооблагаемой базы, что делает такие вложения очень выгодными. Теоретически, используя все три «опоры», можно заработать себе на пенсию в размере 6 тыс. франков в месяц, что равно уже хорошему заработку на средней руководящей позиции.



Дебаты в парламенте

Напомним, что в настоящее время в парламенте Швейцарии началось обсуждение давно назревшей пенсионной реформы. Правительство предлагало повысить всем живущим и работающим в Швейцарии лицам пенсию по линии первой опоры на 70 франков в месяц, но парламент отверг такой вариант, предложив, вместо этого, укрепить позиции второй опоры, увеличив отчисления по этой линии, что пошло бы на пользу, прежде всего, людям с низкими доходами и работающим на неполную ставку.

Но пока все парламентарии едины только в одном, а именно, в необходимости повысить пенсионный возраст для женщин до 65 лет и снизить с нынешний 6,8% до примерно 5,3% уже упомянутый «преобразовательный коэффициент», на основе которого вычисляется конкретная сумма пенсионных выплат в пользу данного лица. Решение относительно предложенной пенсионной реформы должно быть принято в формате консенсуса обеими равноправными палатами парламента до 16 марта. Если этого не случится, то реформа потерпит поражение. Проведение референдума в данном случае не предусмотрено.

Neuer Inhalt Horizontal Line