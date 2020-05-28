Гениальный гол игрока «Баварии» Йозуа Киммиха в ворота Романа Бюрки из дортмундской «Боруссии», увы, состоялся 26 мая 2020 года в полной тишине. (Keystone / Federico Gambarini)

Немецкая футбольная Бундеслига снова возобновила сезон, хотя и проходят игры на стадионах без зрителей, но в остальных странах Европы футбольные поля пустуют. В Швейцарии сейчас ведутся дебаты о том, следует ли в будущем ввести порядок рассадки на стадионах по местам с заранее определенными номерами, «привязанными» к тому же к личным данным зрителей. Швейцарский спортивный эксперт сомневается, что такая система сработает. «Поданная под соусом борьбы с коронавирусом система идентификации футбольных фанатов не будет воспринята положительно — это точно».

Швейцария предпринимает дальнейшие и ускоренные шаги по ослаблению карантинного режима. На вчерашней большой пресс-конференции правительство сообщило, что все массовые мероприятия с числом участников до 300 человек будут вновь разрешены уже с 6 июня. А вот такие мероприятия с участием более 1000 человек останутся под запретом, по крайней мере, до конца августа, что напрямую касается и футбольных стадионов.

Завтра в пятницу 29 мая Общее собрание Швейцарской футбольной ассоциации (Generalversammlung des Schweizer Fussballverbands) примет кардинальное решение о судьбе нынешнего футбольного сезона: следует ли окончательно прервать матчи профессиональных лиг или же их можно будет продолжить, начиная с 20 июня, но перед пустыми трибунами?

Таким образом, уже сейчас почти наверняка можно сказать, что оставшиеся матчи в швейцарских профессиональных лигах (Super- League и Challenge-League) текущего сезона будут проводиться в формате «призрачных игр», т. е. перед фактически пустыми трибунами, начиная с выходных 20 июня.

Роланд Зайлер (Roland Seiler). (zVg.)

Некоторая путаница и недопонимание возникли в связи с высказываниями представителя Федерального Ведомства здравоохранения Даниэля Коха. В спортивной программе швейцарского общественного негосударственного телеканала SRF он сказал, что игры «профессиональных лиг со зрителями на трибунах могут быть возможны уже в июле, при условии принятия мер безопасности». Позже Д. Кох подчеркнул, что будущее спорта он связывает с пронумерованными местами и персонифицированными билетами.

Спортивный эксперт Р. Зайлер с трудом представляет себе швейцарских спортивных фанатов, чинно сидящих на своих местах словно в концертном зале. Профессор Зайлер является руководителем рабочей группы Бернского университета, исследующей насилие на спортивных мероприятиях (Forschungsstelle Gewalt bei SportveranstaltungenВнешняя ссылка). В его активе целый ряд проектов в области изучения феномена насилия с социально-психологической точки зрения.



Граждане такого либерального государства, как наше, не горят желанием каждый раз рассказывать властям, где и с кем они были.

Конец цитаты

swissinfo.ch: Как Вы относитесь к предложению правительства о возвращении к играм в присутствии зрителей на определенных условиях, связанных с обеспечением безопасности?

Роланд Зайлер: Никто пока не может с уверенностью предсказать, что может произойти и будет ли вторая волна пандемии. Поэтому с моей точки зрения самым продуманным является именно постепенное, а не слишком поспешное, возвращение к нормальной ситуации, что и было предложено Федеральным советом. В сфере профессионального футбола есть три варианта действий: полный отказ от сезона, к чему призывают некоторые клубные менеджеры, проведение матчей без зрителей, как в Германии, или средний путь, игры в присутствии фанатов.

swissinfo.ch: Какой вариант для швейцарского профессионального футбола является предпочтительным?

Роланд Зайлер: Спорт — это эмоции и страсти. Футбольные матчи в высших лигах без зрителей были бы каким-то недоразумением. Опыт «призрачных игр» у нас уже есть, когда командам приходилось играть перед пустыми трибунами по дисциплинарным соображениям, а в настоящее время так организованы матчи немецкой Бундеслиги.

swissinfo.ch: То есть такой вариант все-таки возможен?

Роланд Зайлер: Когда команда показывает сильную игру, забивает красивый гол — помните, какой гол-красавец Йозуа Киммиха из «Баварии» забил в ворота швейцарского голкипера из «Дортмунда» Романа Бюрки в эти выходные, — а на это нет никакой реакции, потому что трибуны пусты, то это просто печально. Футболу нужно эхо, игроки на поле полностью зависят от обратной связи со зрителями.



swissinfo.ch: Можете ли вы представить себе, что в будущем публике на футбольных стадионах будет разрешено сидеть только на пронумерованных местах?

Роланд Зайлер: На стадионах есть различные типы зрителей: от так называемых «мажоров», которые пьют игристое вино в удобных ложах с видом на поле, до истовых «ультрас» на стоячих местах, реагирующих громче всех. Как раз для последних перспектива присутствовать на матче только в привязке к пронумерованным местам, скорее всего, реально станет красной тряпкой.

swissinfo.ch: Может быть следует решать эту проблему через фан-клубы, потребовав от них провести, так сказать, среди своих членов соответствующую разъяснительную работу?

Роланд Зайлер: Фан-клубы в самом деле поддерживают, как правило, активную связь со своими клубами. Они занимаются волонтёрством, работают с молодежью, занимаются постановкой хореографии на трибунах, создают эскизы клубных флагов и они убеждены, без их песен и «кричалок» команда просто никак обойтись не сможет. Пронумерованные фиксированные места, наверное, не дадут всей этой системе работать столь же хорошо. Нереально ведь ожидать, что футбольные болельщики будут чинно сидеть на своих местах, не забывая при каждом забитом голе «соблюдать социальную дистанцию».

swissinfo.ch: Но ведь широко известен факт, что вирус особенно активно и быстро распространяется именно на стадионах, вспомним только тот печально знаменитый матч между «Аталантой» из Бергамо и «Валенсией».

Роланд Зайлер: Согласен! Ответственные лица очень не хотели бы опять быть ответственными за ситуацию, когда два человека заражают сотни остальных.



swissinfo.ch. Среди болельщиков есть также люди, готовые применять насилие, нарушая тем самым права других людей.

Роланд Зайлер: Это правда, но тут нужно учитывать роль фанатских организаций, которые в значительной степени работают в Швейцарии в режиме саморегулирования и которые стараются всегда добиваться разрядки и деэскалации. Они пытаются оказывать влияние на ситуацию, с тем чтобы вмешательство полиции или служб безопасности на стадионах не становилось необходимым.

swissinfo.ch: Некоторые «пророки в своем отечестве» прогнозируют, что вирус заставит нас теперь жить якобы совершенно по-другому. Допустим, что это так. Но разве тогда такая новая жизнь не должна наступить и в мире футбола?

Роланд Зайлер: Я исхожу из того, что в долгосрочной перспективе нам не удастся полностью запретить все мероприятия с массами гостей будь то фестивали, вечеринки, свадьбы или как в нашем случае спортивные мероприятия. Люди не согласятся с этим ни в Швейцарии, ни где-либо еще. Вот почему курс на постепенную отмену карантинных ограничений является наиболее реалистичной перспективой. Действовать осторожно и разумно, но если риск будет оставаться в приемлемых границах, то мы должны будем идти и еще дальше.

Нереально ожидать, что футбольные болельщики будут чинно сидеть на своих местах, не забывая при каждом забитом голе «соблюдать социальную дистанцию».

Конец цитаты

swissinfo.ch: Властям важно знать, кто с кем контактировал, они говорят, что это нужно для того, чтобы иметь возможность отслеживать все возможные цепочки заражения. Определенную роль здесь могут сыграть мобильные программы-приложения, отслеживающие контакты. Эти программы могли бы помогать и идентификации «настоящих буйных». Что Вы думаете об этом?

Роланд Зайлер: Думаю, что «ультрас» отвергнут все похожие планы с порога. Вспомним, сколь сильно было их сопротивление уже просто планам ввести личную идентификацию при входе на стадион. Программы, которые могли бы фиксировать местоположение каждого отдельного лица, стали бы серьезным посягательством на личную свободу.



swissinfo.ch: А чего мне, законопослушному футбольному болельщику, бояться, если даже власти и докажут, что я в самом деле был на стадионе? Я-то ведь ничего не нарушал?

Роланд Зайлер: Вспомним рекомендацию властей о том, что гости ресторана могли бы оставлять персоналу свои частные данные именно с такой же целью, то есть для отслеживания контактов. Многие представители индустрии общественного питания и не думают даже выполнять эту рекомендацию. Граждане такого либерального государства, как наше, не горят желанием каждый раз рассказывать властям, где и с кем они были. Это относится и к футбольным матчам. Фанаты хотят присутствовать на трибунах в обществе своих соратников, не будучи обязанными регистрироваться где бы то ни было.

swissinfo.ch: Футбольные матчи привлекают тысячи людей на стадионы именно потому, что там, на трибунах, можно все еще даже в наше виртуальное время испытать чувство реальной сопричастности и единства. Но при этом создается впечатление, что у болельщиков просто нет смелости брать на себя всю ответственность за свои же действия?

Роланд Зайлер: Системы наблюдений за ситуацией на стадионах постоянно и последовательно совершенствовались уже до пандемии. На хоккейных стадионах, где масштабы и дистанции меньше, есть уже возможность делать очень точные видеозаписи, которые позволяют быстро идентифицировать человека, зажигающего, скажем, запрещенный файер.

На футбольных стадионах такие системы еще работают не так эффективно из-за больших расстояний. Но если кто-то совершает уголовное преступление, то власти будут и так предпринимать всё возможное, чтобы найти данное лицо и привлечь его к ответственности. Поданная же под соусом борьбы с коронавирусом система регистрации и идентификации футбольных фанатов не будет воспринята положительно, это точно.



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