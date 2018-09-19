Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 13:48 19.09.2018 - 13:48

В один район Маттерхорна, где этим летом погибло 10 человек, Air Zermatt приходилось вылетать 36 раз. (KEYSTONE/ VALENTIN FLAURAUD)

В этом сезоне количество несчастных случаев со смертельным исходом в горах Швейцарии заметно выросло. Их стало вдвое больше, чем в 2017-м году. Об этом говорят данные, опубликованные в газете NZZ am Sonntag. Что происходит? С чем это связано?

Совсем недавно, 24 августа 2018 года, в горах недалеко от деревни Эрнен (Ernen), что в кантоне Вале, во время прогулки по неизвестным причинам погиб 58-летний уроженец этих мест. Как сообщила полиция кантона, он стал уже 46-й жертвой с начала года.

А за пять дней до этого все газеты писали о трагедии на вершине Вайсхорн (Weisshorn), когда двое французских альпинистов при спуске с горы не удержались на заснеженном склоне на высоте почти 4 тысяч метров и были обнаружены мёртвыми одной тысячью метров ниже. Тем самым в швейцарских Альпах с конца января по конец августа 2018 года только в одном кантоне Вале погибли почти полсотни человек — а это в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Что происходит? Каждую весну швейцарский Альпийский клуб (SAC) публикует статистические данные, иллюстрирующую ситуацию с чрезвычайными происшествиями в горах по всей Швейцарии за предыдущий отчётный год. А недавно SAC опубликовал промежуточный итог за январь-июнь текущего 2018 года. Из него следует, что в первой половине 2018 года по всей Швейцарии в горах погибло в общей сложности 80 человек, что в 2 раза больше, чем за тот же период в 2017 году, и заметно больше, чем в предыдущие годы.

В дополнение к информации, представленной SAC за первое полугодие, газета NZZ am Sonntag запросила у альпийских кантонов данные за июль и август 2018 года по несчастным случаям в горах. Результат: за два летних месяца в горах Швейцарии погибли 29 человек. Если сложить цифры, предоставленные кантонами, с данными SAC, то можно с уверенностью констатировать: 2018-й — рекордный год в грустной статистике несчастных случаев.

Rega и Air Zermatt

Этот вывод соответствует данным Швейцарской воздушной спасательной службы Rega и авиакомпании Air Zermatt, основной задачей которых является спасение людей, пострадавших или затерявшихся в горах или в труднодоступных регионах в Альпах. Как указывает Rega, ее сотрудники в период с июня по август накопили большое число сверхурочных, и это количество стало рекордом последних четырёх лет – и все из-за роста горного травматизма.

В компании Air Zermatt указывают, что с начала июня 2018 года она отлетала на четверть больше часов, чем в предыдущие годы в сравнимый период. В один район Маттерхорна, где этим летом погибло 10 человек, Air Zermatt приходилось вылетать 36 раз. Но в чем же дело? Ули Мозиман (Ueli Mosimann), глава отдела статистики чрезвычайных происшествий в горах при SAC, говорит, что статистика за этот год имеет, начиная с весны, негативный вектор. Он напоминает, что в апреле в местечке Пинь д’Арола (Pigne d’Arolla) в Нижнем Вале семь лыжников умерли от переохлаждения, после того как заблудились и были вынуждены ночевать на открытом воздухе.

Он также указывает на неблагоприятную ситуацию, сложившуюся этой зимой с лавинами. Так, в середине марта недалеко от Вербье четверо горнолыжников, катаясь вне обозначенных склонов и трасс, попали под лавину и погибли. Чрезвычайная снежная зима, о которой мы сообщали, и стала в сезоне 2017/2018 гг., по заключению Швейцарского института изучения снега и лавин (SLF) в Давосе, одной из причин повышенной смертности в горах.

Чем больше людей, тем чаще трагедии

Но это не единственная причина. С конца мая, говорит У. Мозиман, лыжный сезон плавно перешёл в горно-прогулочный сезон: погода очень быстро стала тёплой и сухой, что привело в Альпы большое количество туристов, в том числе и неопытных любителей спортивного ориентирования и бега в горах. Поговорив с экспертами, журналисты NZZ am Sonntag пришли к выводу, что в 2018 году просто сработала элементарное правило: чем больше людей в горах, тем чаще там случаются происшествия и даже трагедии.

Не следует забывать, что горные виды спорта в целом стали за последнее время более безопасными, — об этом еще в 2014 году Ули Мозиман рассказал в журнале «Alpen»: в наши дни во время занятий горнолыжным спортом или горных прогулок погибает на две трети меньше людей, чем в 1980-е годы.





Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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