Некоторые люди с ограниченными возможностями защищены чрезмерно, что накладывает ограничения на их свободу.

(Keystone / Samuel Truempy)

В Швейцарии проживают почти 1,7 миллиона человек с той или иной степенью инвалидности. И вот уже больше века их поддерживает и консультирует организация Pro Infirmis. Если в начале 20-го века люди с ограниченными возможностями считались изгоями и относились к маргинальным слоям населения, то сейчас в стране на основе принципов инклюзивного общества активно осуществляется их социальная интеграция, что ведет к росту качества их жизни.

Напомним, что головная организация, занимающаяся вопросами защиты интересов инвалидов Швейцарии, была основана 31 января 1920 года в городе Ольтен что в кантоне Золотурн. В то время она носила неполиткорректное имя «Швейцарская ассоциация в поддержку людей с отклонениями от нормы» («Schweizerische Vereinigung für das Anormale» / «Association suisse en faveur des anormaux»).

Поэтому в 1946 году это название было изменено на «Организацию Pro InfirmisВнешняя ссылка». Тем не менее, сама по себе миссия организации остается неизменной вот уже 100 лет: именно она системно поддерживает и консультирует людей с ограниченными возможностями. «За это столетие был достигнут большой прогресс, но нам по-прежнему есть куда развиваться и совершенствоваться», — говорит президент Pro Infirmis Адриано Превитали (Adriano Previtali).

swissinfo.ch: Каков контингент людей с ограниченными возможностями, пользующийся поддержкой Вашей организации?

Адриано Превитали: Pro Infirmis занимается всеми видами инвалидности: физической, психической и психологической. В течение последних 20 лет мы, однако, во все большей степени концентрировались на области психических расстройств. В прошлом на эти виды инвалидности особенного внимания не обращалось, но сегодня эта сфера стала очень важной частью нашей работы.

Больные и инвалиды всегда были и будут, а это значит, что общество должно разработать и принять такие правила и нормы, которые позволят этим людям полноценно и полноправно стать и оставаться членами общества. Конец цитаты

swissinfo.ch: Как развивалась сфера инвалидности в Швейцарии за последнее столетие?

А.П.: Прежде всего за данный отрезок времени сильно эволюционировало само понятие «инвалидность». Более того, сто или даже каких-то пятьдесят лет назад такого термина фактически не существовало! Инвалиды считались людьми больными, лицами с отклонением от нормы. Поэтому их помещали в специализированные учреждения, изымая из общества с целью «его защиты».

Однако постепенно, в основном благодаря введению в систему базового медицинского страхования ещё и страхования по инвалидности и потере трудоспособности (IV / AI), статус «инвалида» сам по себе вышел на первый план. Сегодня мы различаем «болезнь» и «долгосрочную нетрудоспособность». Последний термин как раз даёт право на получения пособия по инвалидности (IV). Наконец, в 1980-х годах концепция инвалидности (Handicap) была сформулирована и на международном уровне Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Такой подход лучше отвечает действительности: ведь инвалидность — это не только личные проблемы индивидуума, но еще и социальная проблема. Больные и инвалиды всегда были и будут, а это значит, что общество должно разработать и принять такие правила и нормы, которые позволят этим людям полноценно и полноправно стать и оставаться членами общества.

Двадцать лет назад организация Pro Infirmis начала продвигать в своих разъяснительных кампаниях (как на этой фотографии 2019 года) представления о том, что люди с ограниченными возможностями могут вести самостоятельную жизнь и отстаивать свои права.

(ldd)

swissinfo.ch: Что Швейцария могла бы ещё сделать в плане улучшения ситуации, в которой находятся инвалиды?

А.П.: Ещё каких-то тридцать лет назад инвалидность была чем-то постыдным для человека, источником стигматизации. На данный момент мы уже можем предъявить определенные позитивные результаты, но нам необходим новый импульс для того, чтобы не попасть в стагнацию. Характер самого отношения к инвалидам должен измениться ещё сильнее. Необходимо усиливать степень присутствия людей с ограниченными возможностями в мире профессиональной подготовки, на рынке труда и вообще в социальной жизни в ее самом широком смысле этого слова. Сюда же относится политическая и культурная жизнь.

И хотя сделано уже многое, потенциал для улучшений все еще сохраняется весьма значительный. В частности, необходимо создать структуры, обеспечивающие большую поддержку родным и близким, занимающимся уходом за инвалидами в семье. Старение населения также будет оставаться одной из главных проблем на предстоящие годы. Потребуется мобилизовать дополнительные ресурсы с тем, чтобы люди, которые под конец своей жизни уже не смогут заботиться о себе самостоятельно, имели гарантии ухода и достойной жизни.

Необходимо усиливать степень присутствия людей с ограниченными возможностями в мире профессиональной подготовки, на рынке труда и вообще в социальной жизни в ее самом широком смысле этого слова. Конец цитаты

swissinfo.ch: Организация Pro Infirmis также заявляет о желании бороться с «раздражающими клише», от которых не могут избавиться люди с ограниченными возможностями. Что это конкретно за клише?

А.П.: Эти клише настолько укоренились в нашей культуре, что мы их даже не замечаем. Например, при слове инвалид нам часто представляется некто бедный и жалкий. Притом что в реальности многие люди с ограниченными возможностями вовсе не бедны и вносят весьма активный вклад в потребление и в создание богатого и процветающего общества. Распространена также и идея о том, что человек с ограниченными возможностями менее продуктивен, чем «обычный» человек — несмотря на то, что на самом деле инвалид может быть очень даже продуктивным.

Мы также считаем, что люди, страдающие психическими или психологическими расстройствами, должны быть защищены в особенной степени. Однако они вовсе не нуждаются в какой-то чрезмерной опеке. В Швейцарии, например, сегодня несколько десятков тысяч человек не могут из-за своего психического заболевания воспользоваться своим избирательным правом — и это притом, но некоторые из них вполне даже в состоянии и хотят избирать и голосовать.

Некоторые инвалиды также слишком уж отгорожены от внешнего мира и в том, что касается их личной жизни, из-за чего они не могут иметь любовные или сексуальные отношения. Объективно говоря, да, конечно есть люди с ограниченными возможностями, которые нуждаются в защите и связанных с ней ограничениях, но при этом заметная часть из них могут свободно вступать в личные отношения или свободно голосовать.

Инвалидность в Швейцарии По оценочным данным в Швейцарии проживает порядка 1,7 миллиона человек с ограниченными возможностями при общем населении в 8,5 млн. чел. Из них 27% могут считаться «сложными инвалидами». Такие пациенты проживают в специализированных медицинских учреждениях, поскольку они не в состоянии самостоятельно и полноценно жить у себя дома. Что касается детей с ограниченными возможностями, их количество трудно оценить в цифрах, поскольку все зависит от того, что считать тяжелым нарушением, то есть инвалидностью. Считается, что в стране около 10 000 детей живут с серьезными инвалидностями, и еще около 44 000 с инвалидностями среднего уровня. (Источник: Федеральное статистическое ведомство — BfSВнешняя ссылка) Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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