Столкновение культур — это порой не только теория, но и практика: этим летом в горах Швейцарии местные представители иудейской общины выступили в качестве посредников и толкователей в общении с зарубежными гостями — ортодоксальными иудеями. Цель: предотвратить взаимное недопонимание и непродуманные шаги.

Напомним «краткое содержание предыдущих серий»: два года назад на швейцарском горном курорте Ароза разразился скандал, охотно подхваченный СМИ: тогда менеджер одного из местных отелей напомнил туристам-евреям о необходимости принимать душ перед посещением бассейна. В итоге на этот казус отозвался даже МИД Израиля, заявив об антисемитском акте наихудшего толка.

Швейцарская Ассоциация еврейских общин (Schweizerische Israelitische Gemeindebund — SIGВнешняя ссылка) отреагировала, как всегда, трезво, дипломатично и конструктивно: она не только взяла под защиту сотрудницу отеля, которая собственно невольно и запустила всю цепочку событий, но тут же реализовала целый ряд информационно-просветительских мероприятий в форме семинаров, круглых столов, информационных брошюр, подготовив в итоге своего рода «Памятку для еврейских гостей Швейцарии».

Такого рода проект — отнюдь в Швейцарии не первый. Мы уже сообщали о реализуемом еврейской молодежью страны образовательном проекте Likrat Public, цель которого наладить прикладную межкультурную коммуникацию и помочь фирмам, компаниям, предприятиям и отелям лучше понимать своих еврейских клиентов. В рамках этого проекта ведется также последовательная просветительская работа в школах. В SIG считают, что проблемы, возникающие в процессе коммуникации представителей разных национальностей и культур, следует решать через диалог и просвещение, а не в формате «обличительных скандалов».

Летний проект в горах

Сказано — сделано! Этим летом в рамках проекта Likrat Public Внешняя ссылкашвейцарские евреи впервые отправились в туристические горные районы страны с тем, чтобы выступить посредниками и толкователями-переводчиками между местными жителями и иностранными туристами из числа ортодоксальных иудеев.

Речь идет при этом даже не только о том, чтобы побудить местных жителей начать лучше разобраться в религиозных правилах иудаизма, сколько о том, чтобы познакомить иностранных гостей с укладом жизни швейцарцев, с их привычками и правилами. Все, например, знают, что совершая пешие прогулки по горам в Швейцарии принято, встречая даже совершенно незнакомых людей, приветствовать их ненавязчивым «грюци» или «бонжур». Это обычная вежливость, а вовсе не, как могло бы показаться, навязчивость или бестактность.

Для еврейских гостей из-за рубежа был даже специально издан буклет «Добро пожаловать в швейцарские Альпы» («Welcome to the Swiss AlpsВнешняя ссылка»), в котором подробно разъясняются швейцарские обычаи. Например, в брошюре говорится о том, что в Швейцарии из гигиенических соображений не разрешается плавать в общественных бассейнах в футболках. Кроме того, там сказано, что в Швейцарии ценятся не только чистота, но также и тишина, а потому не стоит громко разговаривать по телефону, находясь в общественных местах.

Разумеется, в брошюре дается еще и чисто практическая информация: как обстоит дело с кошерной едой, каковы часы работы банков и магазинов, каковы правила дорожного движения. А еще туристам советуют для прогулок по горам приобрести крепкую обувь, а выходя в такой поход, на всякий случай сообщать сотрудникам отеля, какой маршрут они себе выбрали.

Кстати, подобные брошюры по Швейцарии уже существуют для гостей из стран Персидского залива, Индии и Китай, планируется подготовить нечто подобное и для русскоязычных туристов. Для швейцарские горных курортов еврейские туристы представляют собой большую и важную группу клиентов. Ортодоксальные евреи со всего мира десятилетиями уже традиционно приезжают в Швейцарию, чтобы провести здесь свой отпуск. Летний проект Likrat будет продолжен и в будущем году.



