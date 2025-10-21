The Swiss voice in the world since 1935
Большинство швейцарцев ценит психическое здоровье

«Именно поэтому важно объяснять людям, что обращаться за поддержкой — это нормально», — подчёркивает Фонд Gesundheitsförderung Schweiz.
«Именно поэтому важно объяснять людям, что обращаться за поддержкой — это нормально», — подчёркивает Фонд Gesundheitsförderung Schweiz. Keystone-SDA

Около 60% населения Швейцарии считают важным заботиться о своём психическом здоровье. Тем не менее лишь половина опрошенных знает, что именно можно предпринять для его укрепления на практике.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Среди наиболее эффективных мер поддержки своей психики респонденты называли спорт, досуг, хобби и социальные контакты. По данным общественного фонда Gesundheitsförderung Schweiz, в стране в целом заметно выросла готовность обращаться за профессиональной помощью. Об этом фонд сообщил в пятницу, 10 октября 2025 года, во Всемирный день психического здоровья.

Примерно 11% опрошенных считают, что обращение к специалистам помогает им сохранять психическое здоровье — тогда как два года назад этот показатель составлял всего 1%. В ситуациях длительных психологических кризисов люди, согласно данным Фонда, чаще всего обращаются за поддержкой к родным и близким, или же к специалистам — таким как психологи, психиатры или терапевты.

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

Присоединяйтесь к дискуссии
12 Отметки «мне нравится»
19 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Исследование Фонда Gesundheitsförderung Schweiz также выявило различия между возрастными группами. Люди в возрасте от 65 до 95 лет чаще обращаются к своему семейному врачу, тогда как молодёжь — от 15 до 34 лет — предпочитает цифровые ресурсы, такие как сайты самопомощи или мобильные программы-приложения. Женщины чаще, чем мужчины, пользуются профессиональной поддержкой. При этом, как подчёркивает Фонд, всё ещё существуют барьеры, мешающие людям обращаться за такой помощью.

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Одним из основных препятствий остаётся страх обременить других своими проблемами. Многие считают, что говорить о психическом здоровье — это стыдно или неловко. «Именно поэтому важно объяснять людям, что делиться чувствами с другими и обращаться за поддержкой — это нормально», — подчёркивает Фонд Gesundheitsförderung Schweiz. Наиболее известные в Швейцарии службы психологической помощи — фонд Pro Juventute, телефон доверия Dargebotene Hand («Протянутая рука», номер 143) и детско-юношеская «горячая линия» помощи (телефон 147).

