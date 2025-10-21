Большинство швейцарцев ценит психическое здоровье
Около 60% населения Швейцарии считают важным заботиться о своём психическом здоровье. Тем не менее лишь половина опрошенных знает, что именно можно предпринять для его укрепления на практике.
Среди наиболее эффективных мер поддержки своей психики респонденты называли спорт, досуг, хобби и социальные контакты. По данным общественного фонда Gesundheitsförderung Schweiz, в стране в целом заметно выросла готовность обращаться за профессиональной помощью. Об этом фонд сообщил в пятницу, 10 октября 2025 года, во Всемирный день психического здоровья.
Примерно 11% опрошенных считают, что обращение к специалистам помогает им сохранять психическое здоровье — тогда как два года назад этот показатель составлял всего 1%. В ситуациях длительных психологических кризисов люди, согласно данным Фонда, чаще всего обращаются за поддержкой к родным и близким, или же к специалистам — таким как психологи, психиатры или терапевты.
Исследование Фонда Gesundheitsförderung Schweiz также выявило различия между возрастными группами. Люди в возрасте от 65 до 95 лет чаще обращаются к своему семейному врачу, тогда как молодёжь — от 15 до 34 лет — предпочитает цифровые ресурсы, такие как сайты самопомощи или мобильные программы-приложения. Женщины чаще, чем мужчины, пользуются профессиональной поддержкой. При этом, как подчёркивает Фонд, всё ещё существуют барьеры, мешающие людям обращаться за такой помощью.
Одним из основных препятствий остаётся страх обременить других своими проблемами. Многие считают, что говорить о психическом здоровье — это стыдно или неловко. «Именно поэтому важно объяснять людям, что делиться чувствами с другими и обращаться за поддержкой — это нормально», — подчёркивает Фонд Gesundheitsförderung Schweiz. Наиболее известные в Швейцарии службы психологической помощи — фонд Pro Juventute, телефон доверия Dargebotene Hand («Протянутая рука», номер 143) и детско-юношеская «горячая линия» помощи (телефон 147).
