Военный экспорт Швейцарии вырос в первом полугодии 2025 года

Объём поставок военных материалов и оборудования из Швейцарии за первые шесть месяцев 2025 года составил около 358 миллионов швейцарских франков. Keystone-SDA

Объём экспорта военных материалов оборудования из Швейцарии за первые шесть месяцев 2025 года составил около 358 миллионов швейцарских франков. Об этом сообщил Государственный секретариат по экономике (Seco).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Waffenexporte sind im ersten Halbjahr 2025 angestiegen Оригинал Читать далее Waffenexporte sind im ersten Halbjahr 2025 angestiegen

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Крупнейшим получателем швейцарского вооружения остаётся Германия — на сумму 160 миллионов франков. На втором месте — США с показателем более 50 миллионов франков. Среди стран-импортёров также фигурируют государства с авторитарными режимами, включая Катар и Саудовскую Аравию.

Пацифистская Группа за Швейцарию без армии (GSoA) выразила обеспокоенность объёмами поставок. В своём заявлении организация подчеркнула, что «если уж полный запрет на экспорт вооружений невозможен, то Швейцария должна как минимум сохранить максимально строгий контроль, чтобы исключить попадание вооружений в зоны боевых действий».

По данным GSoA, первое полугодие 2025 года стало третьим по объёму экспорта за последние десять лет — после рекордных 2020 и 2022 годов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года военно-технический экспорт увеличился на 20,5%.

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