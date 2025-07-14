Военный экспорт Швейцарии вырос в первом полугодии 2025 года
Объём экспорта военных материалов оборудования из Швейцарии за первые шесть месяцев 2025 года составил около 358 миллионов швейцарских франков. Об этом сообщил Государственный секретариат по экономике (Seco).
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Крупнейшим получателем швейцарского вооружения остаётся Германия — на сумму 160 миллионов франков. На втором месте — США с показателем более 50 миллионов франков. Среди стран-импортёров также фигурируют государства с авторитарными режимами, включая Катар и Саудовскую Аравию.
Пацифистская Группа за Швейцарию без армии (GSoA) выразила обеспокоенность объёмами поставок. В своём заявлении организация подчеркнула, что «если уж полный запрет на экспорт вооружений невозможен, то Швейцария должна как минимум сохранить максимально строгий контроль, чтобы исключить попадание вооружений в зоны боевых действий».
По данным GSoA, первое полугодие 2025 года стало третьим по объёму экспорта за последние десять лет — после рекордных 2020 и 2022 годов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года военно-технический экспорт увеличился на 20,5%.
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