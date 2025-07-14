The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Военный экспорт Швейцарии вырос в первом полугодии 2025 года

Объём поставок военных материалов и оборудования из Швейцарии за первые шесть месяцев 2025 года составил около 358 миллионов швейцарских франков.
Объём поставок военных материалов и оборудования из Швейцарии за первые шесть месяцев 2025 года составил около 358 миллионов швейцарских франков. Keystone-SDA

Объём экспорта военных материалов оборудования из Швейцарии за первые шесть месяцев 2025 года составил около 358 миллионов швейцарских франков. Об этом сообщил Государственный секретариат по экономике (Seco).

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Крупнейшим получателем швейцарского вооружения остаётся Германия — на сумму 160 миллионов франков. На втором месте — США с показателем более 50 миллионов франков. Среди стран-импортёров также фигурируют государства с авторитарными режимами, включая Катар и Саудовскую Аравию.

Пацифистская Группа за Швейцарию без армии (GSoA) выразила обеспокоенность объёмами поставок. В своём заявлении организация подчеркнула, что «если уж полный запрет на экспорт вооружений невозможен, то Швейцария должна как минимум сохранить максимально строгий контроль, чтобы исключить попадание вооружений в зоны боевых действий».

По данным GSoA, первое полугодие 2025 года стало третьим по объёму экспорта за последние десять лет — после рекордных 2020 и 2022 годов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года военно-технический экспорт увеличился на 20,5%.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
53 Отметки «мне нравится»
60 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
60 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Швейцария рассматривает возможность присоединения к масштабной оборонной инициативе Европейского союза, объём которой достигает 800 миллиардов евро.

Показать больше

Швейцария намерена наладить оборонное партнёрство с ЕС

Этот контент был опубликован на Швейцарскому ВПК это откроет доступ к заказам, финансируемым за счет кредитов Европейского союза. Партия SVP настроена скептически.

Читать далее Швейцария намерена наладить оборонное партнёрство с ЕС
«Начальство надо знать в лицо»! Сможете узнать, кто есть кто на этом фото?

Показать больше

Правительство Швейцарии: как оно проведет этим летом

Этот контент был опубликован на На период летних каникул и отпусков министры Федерального совета планируют в основном оставаться в Швейцарии.

Читать далее Правительство Швейцарии: как оно проведет этим летом
Она стала последним «кирпичиком» в здании современной Швейцарии, проведя тогда нечто, сегодня почти немыслимое: массовую натурализацию.

Показать больше

150 лет назад деревня Кавайоне вошла в состав Швейцарии

Этот контент был опубликован на Она стала последним «кирпичиком» в здании современной Швейцарии, проведя тогда нечто, сегодня почти немыслимое: массовую натурализацию.

Читать далее 150 лет назад деревня Кавайоне вошла в состав Швейцарии
Президент Национального совета Швейцарии укрывалась в бункере во время атаки российских беспилотников.

Показать больше

Швейцарская делегация пережила атаку российских дронов в Виннице

Этот контент был опубликован на Президент Национального совета Швейцарии укрывалась в бункере во время атаки российских беспилотников.

Читать далее Швейцарская делегация пережила атаку российских дронов в Виннице
В четверг в Риме Швейцария и Украина подписали государственный договор о сотрудничестве в восстановлении страны, пострадавшей от агрессии.

Показать больше

Швейцария и Украина подписали договор о сотрудничестве

Этот контент был опубликован на В четверг в Риме Швейцария и Украина подписали государственный договор о сотрудничестве в восстановлении страны, пострадавшей от агрессии.

Читать далее Швейцария и Украина подписали договор о сотрудничестве
Молодой, хорошо образованный и из соседней страны — так сегодня выглядит типичный трудовой иммигрант в Швейцарии.

Показать больше

В Швейцарии преобладают устаревшие представления об иммигрантах

Этот контент был опубликован на Группа учёных из Политеха Лозанны (École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL) и Женевского университета решила составить всесторонний портрет трудовой иммиграции в Швейцарию с 1966 года по настоящее время.

Читать далее В Швейцарии преобладают устаревшие представления об иммигрантах
Консорциум швейцарских вузов представит ИИ-модель (LLM), обученную на базе открытой инфраструктуры и ориентированную на поддержку 1 500 языков.

Показать больше

Швейцария представит многоязычную ИИ-модель

Этот контент был опубликован на Консорциум швейцарских вузов представит ИИ-модель (LLM), обученную на базе открытой инфраструктуры и ориентированную на поддержку 1 500 языков.

Читать далее Швейцария представит многоязычную ИИ-модель
У большинства жителей этой страны сохраняются реальные шансы на социальный рост независимо от социального происхождения.

Показать больше

Социальные лифты в Швейцарии работают стабильно

Этот контент был опубликован на У большинства жителей этой страны сохраняются реальные шансы на социальный рост независимо от социального происхождения.

Читать далее Социальные лифты в Швейцарии работают стабильно
Правительство официально обнародовало список вопросов, которые будут вынесены на всенародное голосование 30 ноября 2025 года.

Показать больше

Швейцария проголосует 30 ноября по трём законопроектам

Этот контент был опубликован на Правительство официально обнародовало список вопросов, которые будут вынесены на всенародное голосование 30 ноября 2025 года.

Читать далее Швейцария проголосует 30 ноября по трём законопроектам
С 6 по 16 августа 2025 года в Локарно пройдет 78-й Международный кинофестиваль. В программе — 221 фильм, включая 99 премьер.

Показать больше

На кинофестивале в Локарно покажут 221 фильм

Этот контент был опубликован на С 6 по 16 августа 2025 года в Локарно пройдет 78-й Международный кинофестиваль. В программе — 221 фильм, включая 99 премьер.

Читать далее На кинофестивале в Локарно покажут 221 фильм

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Швейцария хочет спасти свой ВПК от гибели, делая ставку на собственное производство и свои научные разработки.

Показать больше

Правительство Швейцарии корректирует оборонную стратегию

Этот контент был опубликован на Швейцария хочет спасти свой ВПК от гибели, делая ставку на собственное производство и свои научные разработки.

Читать далее Правительство Швейцарии корректирует оборонную стратегию
«В трансатлантических отношениях бывали взлеты и падения, но тот факт, что США начинают дистанцироваться от Европы и одновременно сближаться с Россией ... вызвал шок во всей Европе, включая Швейцарию»

Показать больше

Нейтральная Швейцария, вопросы обороны и «эффект Дональда Трампа»

Этот контент был опубликован на Должность главы МО Швейцарии займет человек, выступающий за расширение сотрудничества Берна с НАТО и соседями по ЕС.

Читать далее Нейтральная Швейцария, вопросы обороны и «эффект Дональда Трампа»
Швейцарские станки работают на российский ВПК.

Показать больше

Швейцарские станки работают на российский ВПК

Этот контент был опубликован на Россия, несмотря на санкции, продолжает производить вооружения, включая автоматы Калашникова, используя швейцарские станки и оборудование.

Читать далее Швейцарские станки работают на российский ВПК
Подрыв неразорвавшегося снаряда на учебном полигоне: компания Nitrochemie AG — одно из немногих в Европе предприятий, производящих пропеллентный порох для артиллерийских боеприпасов.

Показать больше

Швейцария обеспокоена судьбой своего порохового завода

Этот контент был опубликован на Компания Nitrochemie AG — одно из немногих в Европе предприятий, производящих пропеллентный порох для артиллерийских снарядов.

Читать далее Швейцария обеспокоена судьбой своего порохового завода
Украинский военнослужащий запускает средний разведывательный беспилотник в Харьковской области, Украина, 19 июня 2024 г.

Показать больше

Швейцарские беспилотники и дилемма нейтралитета

Этот контент был опубликован на Для швейцарского ВПК рынок БПЛА очень выгоден, но насколько такой бизнес совместим с политикой нейтралитета?

Читать далее Швейцарские беспилотники и дилемма нейтралитета

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR