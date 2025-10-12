В Берне пропалестинская демонстрация переросла в беспорядки

В центре Берна в субботу 11 октября произошли столкновения между полицией и участниками несанкционированной акции в поддержку Палестины. Keystone-SDA

В центре Берна в субботу 11 октября 2025 года произошли столкновения между полицией и участниками несанкционированной акции в поддержку Палестины. Демонстрация переросла в беспорядки: вспыхнул пожар, есть пострадавшие среди полицейских и протестующих.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Verletzte und Sachschaden an unbewilligter Palästina-Demo in Bern Оригинал Читать далее Verletzte und Sachschaden an unbewilligter Palästina-Demo in Bern

Некоторые участники бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы. По наблюдениям корреспондентки агентства Keystone-SDA, полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. На платформе X полиция сообщила также о «масштабном материальном ущербе».

По разным оценкам, в демонстрации приняли участие около 5000 человек. Колонна двигалась от железнодорожного вокзала к площади Федерального дворца (Bundesplatz) и обратно. Толпа скандировала лозунги Free, free Palestine и From the river to the sea, во главе шествия двигалась группа людей в масках. Протестующие запускали фейерверки и петарды, в том числе в направлении полицейских.

Когда демонстрация вновь вернулась на вокзальную площадь, полиция оцепила её. В этот момент вспыхнул пожар, и на место была вызвана пожарная служба. Несколько сотен человек были доставлены в полицейские участки для проверки личности. Об этом сообщила полиция в социальной сети X. Ранее полиция приказала участникам оставаться на площади Федерального дворца, предупредив, что «никакие новые шествия не будут допущены».

Здание парламента (Bundeshaus) было окружено временным защитным барьером, боковые улицы были перекрыты. В старом городе было задействовано значительное количество полицейских, включая подразделения из других кантонов. Организаторы несанкционированной демонстрации сообщили в своём Telegram-канале, что акция «завершится тогда, когда они сами решат ее завершить». Несмотря на попытки полиции разогнать демонстрацию, несколько сотен человек продолжали протестовать на вокзальной площади и вечером в субботу.

Перед главным входом на вокзал дежурили десятки бойцов спецподразделений, их цель была предотвратить блокировку железнодорожных путей. Движение транспорта в центре города было существенно ограничено. По данным полиции, к позднему вечеру субботы последние участники акции покинули прилегающий к бернскому вокзалу район Болльверк (Bollwerk). Попытки прорыва оцепления были предотвращены, обстановка «несколько стабилизировалась». Около 22:00 полиция объявила о полном прекращении демонстрации. В итоге пострадали несколько сотрудников полиции и протестующих.

Организаторами акции выступили пропалестинские группы со всей Швейцарии. Призывы к участию распространяли также левые движения, включая «Климатическую забастовку Швейцарии» (Klimastreik Schweiz) и «Коммунистическую молодёжь» (Kommunistische Jugend). Ведущие швейцарские политические партии и неправительственные организации участия в демонстрации не принимали, однако на месте присутствовали наблюдатели от Amnesty International. Как сообщила корреспондентка агентства Keystone-SDA, на месте работали также полицейские подразделения из других кантонов.

