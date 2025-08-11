В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров

Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой. Keystone-SDA

Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой. В понедельник, 11 августа, для части западной Швейцарии и кантона Тичино была установлена третья из пяти ступеней опасности, что означает «высокий уровень угрозы».

2 минут

Согласно данным «Портала природных опасностей Конфедерации» (Naturgefahrenportal des Bundes), под предупреждение попадают регионы Женевского озера, Нижнего Вале (Unterwallis), район Трёх озёр (Trois-Lacs) и долина Брёй (Broye), а также Тичино в первой половине недели. Район Trois-Lacs включает территории вокруг Невшательского, Бильского и Муртенского озёр на стыке кантонов Во, Невшатель, Фрибург и Берн.

Регион Брёй — это долина и административный округ кантона Фрибург, названный по одноимённой реке, впадающей в Муртенское озеро. Третья ступень опасности объявляется при среднесуточной температуре выше 25 °C на протяжении более трёх дней подряд. По прогнозу MeteoSchweiz, до вечера воскресенья, 17 августа, в этих районах на высоте до 800 метров температура достигнет 32–37 °C при влажности 35–50 %, а ночью 17–23 °C.

Для остальной территории страны действует нулевая или умеренная опасность, хотя в равнинной части Швейцарии (Mittelland) воздух прогреется до 35 °C. Частная метеослужба Meteonews ожидает пик жары в среду, 13 августа: в Женеве прогнозируется до 37 °C. Параллельно в некоторых районах кантона Вале действует «высокий риск» лесных пожаров. В долине Висп (Vispertal), на Северном Симплоне (Simplon Nord) и южном склоне долины Лёчберг (Lötschberger Südrampe) объявлена максимальная, пятая ступень опасности.

Это означает риск возникновения интенсивных, в том числе верховых, пожаров с быстрым распространением огня на большие расстояния. Разведение открытого огня в таких условиях запрещено. В районах Сьон — Сидер (Sitten — Siders), Николаи (Nicolai), Бинне (Binn) и Саас (Saas) действует четвёртая ступень опасности. На остальной части кантона Вале, а также в кантонах Аргау, Базель, Берн, Золотурн, Люцерн и Цюрих уровень опасности остаётся на третьем, то есть «значительном» уровне. Но есть и хорошая новость: до Рождества остается всего 137 дней.

