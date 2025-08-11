В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров
Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой. В понедельник, 11 августа, для части западной Швейцарии и кантона Тичино была установлена третья из пяти ступеней опасности, что означает «высокий уровень угрозы».
Согласно данным «Портала природных опасностей Конфедерации» (Naturgefahrenportal des Bundes), под предупреждение попадают регионы Женевского озера, Нижнего Вале (Unterwallis), район Трёх озёр (Trois-Lacs) и долина Брёй (Broye), а также Тичино в первой половине недели. Район Trois-Lacs включает территории вокруг Невшательского, Бильского и Муртенского озёр на стыке кантонов Во, Невшатель, Фрибург и Берн.
Регион Брёй — это долина и административный округ кантона Фрибург, названный по одноимённой реке, впадающей в Муртенское озеро. Третья ступень опасности объявляется при среднесуточной температуре выше 25 °C на протяжении более трёх дней подряд. По прогнозу MeteoSchweiz, до вечера воскресенья, 17 августа, в этих районах на высоте до 800 метров температура достигнет 32–37 °C при влажности 35–50 %, а ночью 17–23 °C.
Для остальной территории страны действует нулевая или умеренная опасность, хотя в равнинной части Швейцарии (Mittelland) воздух прогреется до 35 °C. Частная метеослужба Meteonews ожидает пик жары в среду, 13 августа: в Женеве прогнозируется до 37 °C. Параллельно в некоторых районах кантона Вале действует «высокий риск» лесных пожаров. В долине Висп (Vispertal), на Северном Симплоне (Simplon Nord) и южном склоне долины Лёчберг (Lötschberger Südrampe) объявлена максимальная, пятая ступень опасности.
Это означает риск возникновения интенсивных, в том числе верховых, пожаров с быстрым распространением огня на большие расстояния. Разведение открытого огня в таких условиях запрещено. В районах Сьон — Сидер (Sitten — Siders), Николаи (Nicolai), Бинне (Binn) и Саас (Saas) действует четвёртая ступень опасности. На остальной части кантона Вале, а также в кантонах Аргау, Базель, Берн, Золотурн, Люцерн и Цюрих уровень опасности остаётся на третьем, то есть «значительном» уровне. Но есть и хорошая новость: до Рождества остается всего 137 дней.
