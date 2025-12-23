Какие вкусы, блюда и напитки сегодня в тренде в Швейцарии?

В Швейцарии потребители всё чаще хотят сами определять размер порций, состав блюд и выбор напитков. Об этом свидетельствует ежегодный отчёт сервиса доставки еды Just Eat, в котором анализируются актуальные гастрономические тренды.

Уже в шестой раз Just Eat Schweiz публикует свой годовой аналитический обзор, основанный на данных почти 1,5 миллиона клиентов. Как отмечается в представленном в понедельник, 15 декабря, отчёте Just Eat Report 2025, выявленные тенденции отражают заметно меняющиеся привычки и ожидания пользователей этого сервиса.

Всё большую популярность получают заказы, собранные по собственному вкусу заказчика или заказчицы. Особенно наглядно это видно на примере пиццы: за последние пять лет количество заказов пиццы с самостоятельно выбранным составом увеличилось на 350 процентов. Блюда в формате bowl — то есть собранные из отдельных ингредиентов в одной глубокой тарелке — заказывают в пять раз чаще, чем уже готовые блюда. Устойчивый рост демонстрируют и растительные опции: заказы блюд на основе тофу по сравнению с 2024 годом выросли более чем вдвое.

Как подчёркивается в отчёте Just Eat Schweiz, выбором формата еды клиенты Just Eat всё чаще стремятся выразить свою индивидуальность. Компания фиксирует растущий интерес ко все более сложным и насыщенным вкусовым сочетаниям. Так, за последний год заметно увеличилось число заказов блюд с мисо и кимчи — характерными ингредиентами японской и корейской кухни. Среди напитков особенно быстро увеличивался спрос на матча, порошковый зелёный чай из Японии, чай масала, индийский пряный чай с молоком и специями, а также на кофе cold brew, приготовленный методом холодной экстракции.

Отчёт Just Eat Report 2025 указывает и на выраженные региональные различия. Самый лояльный клиент сервиса — 590 заказов только за 2025 год — проживает в Базеле. Самая высокая стоимость заказа зафиксирована в кантоне Швиц, где также чаще всего заказывали острые блюда. В кантоне Базель-городской особенно популярными оказались начос, больше всего алкогольных напитков доставляли в Санкт-Галлене, а рекорд по размеру чаевых был установлен в Берне. После расширения ассортимента сервиса в прошлом году в Цюрихе чаще всего заказывали цветы, а в Винтертуре — корм для домашних животных.

