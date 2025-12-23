The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Какие вкусы, блюда и напитки сегодня в тренде в Швейцарии?

Заказчики доставки предпочитают самостоятельно укладывать пиццу
Гастрономические предпочтения: пицца с индивидуально выбранным составом, «блюда-конструкторы» и интерес к сложным вкусовым сочетаниям. Keystone-SDA

В Швейцарии потребители всё чаще хотят сами определять размер порций, состав блюд и выбор напитков. Об этом свидетельствует ежегодный отчёт сервиса доставки еды Just Eat, в котором анализируются актуальные гастрономические тренды.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Уже в шестой раз Just Eat Schweiz публикует свой годовой аналитический обзор, основанный на данных почти 1,5 миллиона клиентов. Как отмечается в представленном в понедельник, 15 декабря, отчёте Just Eat Report 2025, выявленные тенденции отражают заметно меняющиеся привычки и ожидания пользователей этого сервиса.

Всё большую популярность получают заказы, собранные по собственному вкусу заказчика или заказчицы. Особенно наглядно это видно на примере пиццы: за последние пять лет количество заказов пиццы с самостоятельно выбранным составом увеличилось на 350 процентов. Блюда в формате bowl — то есть собранные из отдельных ингредиентов в одной глубокой тарелке — заказывают в пять раз чаще, чем уже готовые блюда. Устойчивый рост демонстрируют и растительные опции: заказы блюд на основе тофу по сравнению с 2024 годом выросли более чем вдвое.

Читайте также:

Показать больше
говядина

Показать больше

Агробизнес

Окажется ли «гормональная» говядина из США на швейцарском столе?

Этот контент был опубликован на Будут ли швейцарские супермаркеты по итогам таможенно-тарифной сделки Берна с США завалены «гормональной» говядиной?

Читать далее Окажется ли «гормональная» говядина из США на швейцарском столе?

Как подчёркивается в отчёте Just Eat Schweiz, выбором формата еды клиенты Just Eat всё чаще стремятся выразить свою индивидуальность. Компания фиксирует растущий интерес ко все более сложным и насыщенным вкусовым сочетаниям. Так, за последний год заметно увеличилось число заказов блюд с мисо и кимчи — характерными ингредиентами японской и корейской кухни. Среди напитков особенно быстро увеличивался спрос на матча, порошковый зелёный чай из Японии, чай масала, индийский пряный чай с молоком и специями, а также на кофе cold brew, приготовленный методом холодной экстракции.

Отчёт Just Eat Report 2025 указывает и на выраженные региональные различия. Самый лояльный клиент сервиса — 590 заказов только за 2025 год — проживает в Базеле. Самая высокая стоимость заказа зафиксирована в кантоне Швиц, где также чаще всего заказывали острые блюда. В кантоне Базель-городской особенно популярными оказались начос, больше всего алкогольных напитков доставляли в Санкт-Галлене, а рекорд по размеру чаевых был установлен в Берне. После расширения ассортимента сервиса в прошлом году в Цюрихе чаще всего заказывали цветы, а в Винтертуре — корм для домашних животных.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше
Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Показать больше

Швейцарский ИИ

Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Этот контент был опубликован на Компания Just Eat Takeaway, запускает в Швейцарии экспериментальный проект: еду на дом будут доставлять роботы.

Читать далее Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR