Как переход на зимнее и летнее время влияет на людей и мир

Первоначально переход на летнее и зимнее время был введён ради экономии электроэнергии. Keystone-SDA

В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов вновь были переведены на один час назад. Учёные из самых разных областей знания продолжают изучать, как возвращение с летнего времени на стандартное зимнее отражается на человеке, природе и обществе.

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en What shifting the clocks really changes Читать далее What shifting the clocks really changes

Deutsch de Die Zeitumstellung verändert mehr als nur die Uhrzeit Оригинал Читать далее Die Zeitumstellung verändert mehr als nur die Uhrzeit

Выясняется, что перевод стрелок назад или вперёд изменяет гораздо больше, чем просто показания часов. Первоначально переход на летнее и зимнее время был введён ради экономии электроэнергии. Во время нефтяного кризиса 1970-х годов многие страны искали способы повысить эффективность использования ставшей вдруг дефицитной энергии.

Считалось, что если летом перевести стрелки на один час вперёд, то вечером потребуется меньше искусственного освещения. Это должно было сократить потребление электроэнергии и снизить зависимость от импорта энергоносителей. Однако с научной точки зрения такая экономия остаётся весьма спорной. В самом ли деле перевод времени действительно сокращает расход электричества?

Ещё в 2008 году исследование Министерства энергетики США показало, что экономия «статистически едва ли доказуема». К аналогичному выводу в 2016 году пришло Федеральное бюро по оценке последствий применения новых технологий ФРГ (Büro für Technikfolgen-Abschätzung). А вот эксперты швейцарской Федеральной лаборатории материаловедения (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, Empa) опубликовали в 2023 году в журнале Environmental Research Letters статью с иными результатами.

Согласно этим данным, благодаря более раннему окончанию рабочего дня в офисных зданиях можно сэкономить до 6% энергии, расходуемой на охлаждение помещений. Из-за более раннего начала работы потребность в отоплении по утрам несколько возрастает, но экономия на кондиционировании заметно компенсирует этот эффект.

Сон и здоровье

Учёные единодушны в том, что переход с зимнего на летнее время и обратно нарушает так называемый циркадный ритм — естественный 24-часовой цикл организма, регулирующий аппетит, настроение и сон. Вследствие этого, как показывают многочисленные исследования, повышается риск инфарктов, инсультов и суицидов.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Демография Швейцария и перевод часов на летнее/зимнее время Этот контент был опубликован на Каждый раз одно и тоже: так куда переставлять часы, вперед или назад? Спим мы сегодня на час больше или меньше? Давайте мы вам объясним! Читать далее Швейцария и перевод часов на летнее/зимнее время

В Швейцарии перевод часов также имеет измеримое воздействие на здоровье. Согласно опубликованному в сентябре 2025 года докладу Федерального статистического ведомства Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS), в день после перехода на зимнее время количество обращений в отделения неотложной помощи увеличивается в среднем на 3,5 %, а после перехода на летнее — на 6,5 %.

Больше лесных пожаров и ДТП

Переход на другое время сказывается и на живой природе. Многие животные оказываются не готовы к внезапному изменению интенсивности дорожного движения. После перевода часов утренний и вечерний трафик вновь приходится на время сумерек, а это именно то время, когда наиболее активны такие животные, как олени, косули и дикие кабаны. Это повышает риск столкновений животных с машинами.

Учёные также выявили связь между переводом времени и другими аспектами — уровнем преступности, количеством дорожно-транспортных происшествий, успеваемостью школьников и даже частотой возникновения лесных пожаров.

А также по теме:

Показать больше

Показать больше Демография Летнее время, зимнее время — швейцарские дебаты с оглядкой на ЕС Этот контент был опубликован на Как эта система работает на самом деле? И не следовало ли давно уже отменить переход на летнее время? Читать далее Летнее время, зимнее время — швейцарские дебаты с оглядкой на ЕС

Так, в США, согласно исследованию, опубликованному в 2020 году в журнале Science of the Total Environment, из-за перевода времени ежегодно происходит в среднем около ста «дополнительных» лесных пожаров. Учёные объясняют это тем, что после перевода часов люди чаще разжигают костры именно в те часы, когда риск возгораний особенно высок.

Строгие судьи и вялые финансовые рынки

Перевод времени влияет и на поведение человека. Он способен изменить то, как люди принимают решения. Согласно исследованию американских учёных, опубликованному в 2016 году в журнале Psychological Science, по понедельникам, следующими за весенним переводом часов, судьи в среднем выносят более строгие приговоры, чем обычно.

Затронуты оказываются и финансовые рынки. Канадские исследователи выяснили, что в понедельник после перевода часов биржевые индексы, как правило, демонстрируют более слабую динамику — вне зависимости от того, переводят ли стрелки вперёд или назад.

В исследовании, опубликованном в 2003 году в журнале American Economic Review, сравнивалась динамика курсов акций в странах, где переход на летнее и зимнее время происходит в разные даты. После учёта прочих факторов статистика показала заметное снижение доходности финансовых инструментов сразу после перевода часов.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch