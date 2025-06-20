Картина Эрнста Кирхнера «Танец в варьете» выставлена в Базеле
Картина «Танец в варьете» (Tanz im Varieté) Эрнста Людвига Кирхнера десятилетиями считалась утраченной. Теперь, спустя более ста лет, она вновь стала доступна публике — в рамках экспозиции Художественного музея Базеля.
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Это большеформатное полотно Эрнст Кирхнер создал в 1911 году, незадолго до того, как он от сцен в варьете обратился к сюжетам, связанным с жизнью на улицах Берлина. На полотне изображена танцевальная сцена в стиле cakewalk с участием чернокожего танцора и белой танцовщицы. Этот танец зародился в США: рабы высмеивали таким образом манеры и танцы (walk) белых хозяев, а победители получали в награду торт (cake), что и дало название танцу.
История картины, в последний раз выставленной в 1923 году в Берлине и затем исчезнувшей из публичного пространства, сама по себе читается как детектив. О её существовании долгое время напоминали только чёрно-белые фотографии — некоторые из них сделал сам Эрнст Кирхнер. Полотно вошло в коллекцию немецкого промышленника и мецената Макса Глэзера (Max Glaeser), который приобрёл его незадолго до своей смерти в 1931 году. В 1932 году картину предлагали Базельскому художественному музею (Basler Kunstmuseum), однако тогда он не смог её приобрести.
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Позднее работа оказалась у другого частного коллекционера. Во времена нацизма картина, классифицированная как «дегенеративное искусство», была спрятана. Её укрыли на ферме, где в 1945 году её обнаружили французские солдаты. Очевидно, живопись не произвела на них впечатления: в голове одной из танцовщиц осталось пулевое отверстие, а в теле танцора — след от штыка. В 1980 году владелец завещал картину своим детям с условием, что она должна быть возвращена обществу.
Потребовалось ещё 44 года, прежде чем это произошло: 7 июня 2024 года произведение было приобретено на аукционе фондом Stiftung Im OberstegВнешняя ссылка примерно за 7 миллионов евро и затем отреставрировано в Художественном музее Базеля. Теперь «Танец в варьете» впервые за более чем столетие снова доступен для широкой публики в рамках выставки «Paarlauf» («Парные танцы»,Внешняя ссылка до 27 июля 2025 года). Фонд Stiftung Im Obersteg: швейцарская некоммерческая организация, основанная 26 августа 1992 года.
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Цель фонда — сохранение, поддержание и расширение художественной коллекции семьи Им Оберштег, а также обеспечение её доступности для широкой публики. С 2004 года коллекция фонда размещена в Художественном музее Базеля (Kunstmuseum Basel) на постоянной основе. Среди около двух сотен полотен коллекции фонда — работы Марка Шагала, Пабло Пикассо, Алексея Явленского, Пауля Клее, Шаима Сутина (1893–1943) и других. Коллекция также включает обширный архив писем художников.
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