Новости

Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген

Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.
Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена. Keystone / Urs Flueeler

Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

На швейцарском Фестивале альпийских искусств и видов спорта (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, ESAF) коронован новый чемпион по борьбе швинген. Им стал 30-летний Армон Орлик (Armon Orlik). Фестиваль, проходящий раз в три года, собрал на главной арене в Моллисе (Mollis, кантон Гларус/Glarus) рекордные 56 500 зрителей.

Перед финалом три борца из Восточной Швейцарии имели равное количество очков, и в итоге титул «короля борьбы швинген» достался к восторгу публики, приветствовавшей нового чемпиона бурными аплодисментами, Армону Орлику из кантона Граубюнден (Graubünden).

Фестиваль, проходящий раз в три года, собрал на главной арене в Моллисе (Mollis, кантон Гларус/Glarus) рекордные 56 500 зрителей.
Фестиваль, проходящий раз в три года, собрал на главной арене в Моллисе (Mollis, кантон Гларус/Glarus) рекордные 56 500 зрителей. Keystone-SDA

Те, кому не хватило мест на арене, наблюдали за состязаниями в многочисленных фан-зонах с экранами для публичного просмотра. Всего за выходные в Моллисе побывали около 200 000 человек. По данным полиции кантона Гларус (Kantonspolizei Glarus), мероприятие в целом прошло спокойно. Правоохранители зафиксировали около 80 мелких инцидентов, в основном это были случаи чрезмерного употребления алкоголя и мелких краж. В пятницу вечером, однако, произошёл трагический инцидент: под колесами поезда погиб 33-летний болельщик.

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
66 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

