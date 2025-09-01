Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген

Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

1 минута

На швейцарском Фестивале альпийских искусств и видов спорта (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, ESAF) коронован новый чемпион по борьбе швинген. Им стал 30-летний Армон Орлик (Armon Orlik). Фестиваль, проходящий раз в три года, собрал на главной арене в Моллисе (Mollis, кантон Гларус/Glarus) рекордные 56 500 зрителей.

Перед финалом три борца из Восточной Швейцарии имели равное количество очков, и в итоге титул «короля борьбы швинген» достался к восторгу публики, приветствовавшей нового чемпиона бурными аплодисментами, Армону Орлику из кантона Граубюнден (Graubünden).

Те, кому не хватило мест на арене, наблюдали за состязаниями в многочисленных фан-зонах с экранами для публичного просмотра. Всего за выходные в Моллисе побывали около 200 000 человек. По данным полиции кантона Гларус (Kantonspolizei Glarus), мероприятие в целом прошло спокойно. Правоохранители зафиксировали около 80 мелких инцидентов, в основном это были случаи чрезмерного употребления алкоголя и мелких краж. В пятницу вечером, однако, произошёл трагический инцидент: под колесами поезда погиб 33-летний болельщик.

