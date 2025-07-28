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Майя Риникер призвала к миру с участием женщин

«Никакой мир не может быть прочным, если он строится без участия женщин», — подчеркнула она.
«Никакой мир не может быть прочным, если он строится без участия женщин», — подчеркнула Майя Риникер. Keystone-SDA

На открытии в Женеве 15-го Саммита председательниц парламентов президент Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) Майя Риникер (Maja Riniker) призвала к инклюзивному и устойчивому миру. «Мир не может быть прочным, если он строится без участия женщин», — подчеркнула она.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В своём выступлении политик из кантона Аргау от партии «Либералы» (FDP) заявила, что женщины по-прежнему слишком часто исключаются из мирных процессов и ключевых решений. Такое исключение, по её словам, подрывает легитимность и эффективность достигнутых соглашений, несмотря на то что именно женщины и девочки наиболее уязвимы в условиях конфликтов и нестабильности.

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Майа Риникер назвала «тревожным» факт роста насилия в отношении женщин. Это насилие, как подчеркнула она, всё чаще применяется стратегически в зонах боевых действий — и одновременно проникает в частную сферу через цифровые платформы. «Эти факты подчёркивают необходимость создания устойчивых механизмов интеграции гендерных вопросов в государственную политику», — заявила она. Препятствием остаются укоренившиеся «негативные маскулинные нормы», которые поддерживают исключение женщин и воспроизводят логику конфликта.

Во встрече приняли участие более 300 участниц из 37 стран, включая 30 женщин-спикеров национальных парламентов. Как ожидается, по итогам саммита будет принята итоговая декларация, призванная задать тон предстоящей Всемирной конференции спикеров парламентов, которая откроется во вторник в Женеве. Саммит был организован Межпарламентским союзом (IPU). В нем должны участвовать представительницы Украины и России. Подробнее ниже.

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