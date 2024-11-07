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Мигранты не из стран ЕС получают меньше социальной помощи

В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше и меньше социальной помощи.
В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше и меньше социальной помощи. Keystone / Christian Beutler

В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше социальной помощи. Доля таковых по состоянию на 2022 год в стране составляла 6,7% от 669 100 человек, приехавших в Конфедерацию из «третьих стран».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Этот показатель немного, только на 0,5 процентных пункта, но все же снизился по сравнению с предыдущим 2021 годом. В период с 2015 по 2017 год этот показатель находился на уровне около 8,5%. Как сообщил на днях Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики Швейцарии) в 2022 году социальную помощь получали только 44 900 человек из числа выходцев из «третьих стран», то есть стран, не входящих в ЕС / ЕАСТ, что эквивалентно доли в 6,7%.

Из числа жителей Швейцарии, приехавших из стран Европейского союза (ЕС) и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), социальную помощь получают только 2,3%, среди граждан Швейцарии этот показатель составляет 1,9%. Большинство жителей третьих стран, получающих социальную помощь, являются выходцами из стран Европы, не входящих в ЕС или ЕАСТ (42,8%), за ними следуют уроженцы Африки (26,2%), Азии (19,9%) и Америки (10,8%).

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Около 56% таких лиц имели ВНЖ категории В (буква латинская), 42,8% — вид на жительство категории С (буква латинская). Около 28,1% жили в составе семейных пар с одним или несколькими детьми, 27,3% были родители-одиночки, 25,8% жили одни, а 9,1% составляли семейные пары. В 2022 году практически не нуждались в социальной помощи (0,2%) граждане третьих стран, въехавшие в Швейцарию с с целью «работы или получения образования».

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В отличие от них, доля тех, кто приехал в рамках воссоединения семьи и нуждался в социальной помощи, составила показатель в 5,3%. Риск «сесть на социал» у женщин выше (5,7%), чем у мужчин (4,5%), особенно в возрасте до 54 лет.

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