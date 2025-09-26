Насколько подорожает медстраховка в Швейцарии
В 2026 году страховые взносы в фонды обязательного медстрахования (ОМС) в Швейцарии увеличатся в среднем на 4,4%. Как сообщило Федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии (Bundesamt für Gesundheit, BAG), средний ежемесячный взнос составит 393,30 франка.
Для взрослых средний взнос повысится на 18,50 франка (+4,1%) и достигнет 465,30 франка в месяц. Молодые взрослые будут платить на 13,30 франка больше (+4,2%) — в среднем 326,30 франка. Страховка на детей подорожает на 5,70 франка (+4,9%) до 122,50 франка в месяц.
Сильнее всего повышение затронет италоязычный кантон Тичино (Ticino): здесь средний взнос в фонд ОМС увеличится на 7,1% — это самый высокий показатель по стране. В кантоне Вале (Valais) рост составит 5,9%, в Юре (Jura) — 5,3%, в кантоне Во (Vaud) — 4,9%. В то же время кантоны Берн (+3,9%), Фрибур (+3,4%) и Женева (+3,0%) окажутся в более благоприятной ситуации.
Настоящим исключением станет кантон Цуг (Zug), где средняя премия для взрослых снизится сразу на 14,7%. По данным BAG, рост страховых взносов напрямую связан с увеличением расходов на здравоохранение. В каждом кантоне премии должны покрывать прогнозируемые расходы на каждого застрахованного.
К концу июня 2025 года совокупные затраты выросли на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. Причины этого роста разнообразны. Федеральное ведомство здравоохранения называет, в частности, на увеличение продолжительности жизни и дальнейшее развитие медицины: это даёт новые возможности в плане лечения, но требует применения все более дорогих препаратов и технологий.
Кроме того, растёт спрос на медицинские услуги и в пересчете на душу населения, а тарифы повышаются как в амбулаторном, так и в стационарном секторе. Ведомство здравоохранения признаёт, что для многих домохозяйств страховые взносы становятся слишком тяжёлым финансовым бременем. Поэтому, подчёркивает BAG, все участники этой системы (страхователи, сами жители, врачи, клиники, фонды и кассы ОМС и так далее) должны продолжать прилагать усилия, чтобы удерживать рост расходов под контролем.
