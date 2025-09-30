Новостройки в Цюрихе достаются местным жителям

Большинство новых квартир в кантоне Цюрих сдают не «богатым экспатам», а местным жителям. Keystone-SDA

Большинство новых квартир в кантоне Цюрих сдают не «богатым экспатам», а местным жителям. Об этом говорится в исследовании института изучения общественного мнения Sotomo, проведённом по заказу Цюрихской торговой палаты.

Согласно полученным данным, иностранцам, впервые приехавшим в кантон Цюрих и находящимся в поиске жилья, достаются только 8% новых квартир. Подавляющее большинство — 92% — сдаётся местным жителям, причём чаще всего тем, кто уже жил в том же районе или в непосредственной от него близости.

Причина кроется в том, что швейцарцы лучше ориентируются на своем рынке жилья: они раньше узнают о новых девелоперских проектах и имеют шанс раньше подать заявку на право аренды нового жилья. Экспаты же, напротив, часто ограничены во времени, плохо знакомы с локальной ситуацией и привыкли к ценовой ситуации, характерной скорее для мировых мегаполисов.

«Они соглашаются на завышенные расценки в капитально отремонтированных квартирах и фактически оказываются в положении обманутых арендаторов», — пояснил социолог Михаэль Херманн (Michael Hermann), представляя недавно указанное исследование. По его данным, арендная плата в капитально отремонтированных домах в регионе Цюриха примерно на 25% выше, чем в новостройках.

Но эта проблема затрагивает не только приезжих из богатых стран. «Выходцы из менее состоятельных государств также вынуждены платить за жильё больше, чем швейцарцы», — отметил Михаэль Херманн. По его словам, иностранцы в целом сталкиваются в Швейцарии с барьерами на рынке аренды, что делает их социально более уязвимыми.

Главный вывод исследования звучит неожиданно: строительство новых домов и квартир вовсе не вытесняет местных жителей из Цюриха, как это иногда утверждается в общественных дискуссиях. «Наоборот, именно новостройки обеспечивают возможность сокращения масштабов этого вытеснения», — подчеркнул Михаэль Херманн.

