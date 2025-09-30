Новостройки в Цюрихе достаются местным жителям
Большинство новых квартир в кантоне Цюрих сдают не «богатым экспатам», а местным жителям. Об этом говорится в исследовании института изучения общественного мнения Sotomo, проведённом по заказу Цюрихской торговой палаты.
Согласно полученным данным, иностранцам, впервые приехавшим в кантон Цюрих и находящимся в поиске жилья, достаются только 8% новых квартир. Подавляющее большинство — 92% — сдаётся местным жителям, причём чаще всего тем, кто уже жил в том же районе или в непосредственной от него близости.
Причина кроется в том, что швейцарцы лучше ориентируются на своем рынке жилья: они раньше узнают о новых девелоперских проектах и имеют шанс раньше подать заявку на право аренды нового жилья. Экспаты же, напротив, часто ограничены во времени, плохо знакомы с локальной ситуацией и привыкли к ценовой ситуации, характерной скорее для мировых мегаполисов.
Читайте также:
Показать больше
Как трудовая иммиграция влияет на рынок жилья в Швейцарии
«Они соглашаются на завышенные расценки в капитально отремонтированных квартирах и фактически оказываются в положении обманутых арендаторов», — пояснил социолог Михаэль Херманн (Michael Hermann), представляя недавно указанное исследование. По его данным, арендная плата в капитально отремонтированных домах в регионе Цюриха примерно на 25% выше, чем в новостройках.
Но эта проблема затрагивает не только приезжих из богатых стран. «Выходцы из менее состоятельных государств также вынуждены платить за жильё больше, чем швейцарцы», — отметил Михаэль Херманн. По его словам, иностранцы в целом сталкиваются в Швейцарии с барьерами на рынке аренды, что делает их социально более уязвимыми.
Главный вывод исследования звучит неожиданно: строительство новых домов и квартир вовсе не вытесняет местных жителей из Цюриха, как это иногда утверждается в общественных дискуссиях. «Наоборот, именно новостройки обеспечивают возможность сокращения масштабов этого вытеснения», — подчеркнул Михаэль Херманн.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
В Швейцарии почти нет свободных квартир: что это значит?
Новости
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.