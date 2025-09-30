The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Новостройки в Цюрихе достаются местным жителям

Большинство новых квартир в кантоне Цюрих сдают не «богатым экспатам», а местным жителям.
Большинство новых квартир в кантоне Цюрих сдают не «богатым экспатам», а местным жителям. Keystone-SDA

Большинство новых квартир в кантоне Цюрих сдают не «богатым экспатам», а местным жителям. Об этом говорится в исследовании института изучения общественного мнения Sotomo, проведённом по заказу Цюрихской торговой палаты.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Согласно полученным данным, иностранцам, впервые приехавшим в кантон Цюрих и находящимся в поиске жилья, достаются только 8% новых квартир. Подавляющее большинство — 92% — сдаётся местным жителям, причём чаще всего тем, кто уже жил в том же районе или в непосредственной от него близости.

Причина кроется в том, что швейцарцы лучше ориентируются на своем рынке жилья: они раньше узнают о новых девелоперских проектах и имеют шанс раньше подать заявку на право аренды нового жилья. Экспаты же, напротив, часто ограничены во времени, плохо знакомы с локальной ситуацией и привыкли к ценовой ситуации, характерной скорее для мировых мегаполисов.

Читайте также:

Показать больше
Что ищут экспаты на швейцарском рынке жилья и как они влияют на динамику стоимости аренды жилых объектов.

Показать больше

Швейцарская политика

Как трудовая иммиграция влияет на рынок жилья в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Что ищут экспаты на швейцарском рынке жилья и как они влияют на динамику стоимости аренды жилых объектов.

Читать далее Как трудовая иммиграция влияет на рынок жилья в Швейцарии

«Они соглашаются на завышенные расценки в капитально отремонтированных квартирах и фактически оказываются в положении обманутых арендаторов», — пояснил социолог Михаэль Херманн (Michael Hermann), представляя недавно указанное исследование. По его данным, арендная плата в капитально отремонтированных домах в регионе Цюриха примерно на 25% выше, чем в новостройках.

Но эта проблема затрагивает не только приезжих из богатых стран. «Выходцы из менее состоятельных государств также вынуждены платить за жильё больше, чем швейцарцы», — отметил Михаэль Херманн. По его словам, иностранцы в целом сталкиваются в Швейцарии с барьерами на рынке аренды, что делает их социально более уязвимыми.

Главный вывод исследования звучит неожиданно: строительство новых домов и квартир вовсе не вытесняет местных жителей из Цюриха, как это иногда утверждается в общественных дискуссиях. «Наоборот, именно новостройки обеспечивают возможность сокращения масштабов этого вытеснения», — подчеркнул Михаэль Херманн.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
Количество свободных квартир упало до минимального уровня за последние 12 лет, в то время как люди всё чаще селятся в сельской местности.

Показать больше

Лучшее из контента SRG

В Швейцарии почти нет свободных квартир: что это значит?

Этот контент был опубликован на Количество свободных квартир упало до минимального уровня за последние 12 лет, в то время как люди всё чаще селятся в сельской местности.

Читать далее В Швейцарии почти нет свободных квартир: что это значит?

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод?

Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Высказывайте свое мнение, нам интересен ваш опыт.

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
36 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Как новые таможенные пошлины США отразились, или могут отразиться, на вашей жизни?

Как вы считаете, может ли политика США в области таможенных пошлин повлиять на вашу жизнь?

Присоединяйтесь к дискуссии
26 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
36 Отметки «мне нравится»
27 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR