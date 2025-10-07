Получит ли Кристиан Крахт Нобелевку по литературе?
Швейцарский писатель-романист Кристиан Крахт (Christian Kracht) находится среди фаворитов на Нобелевскую премию по литературе.
Как и каждую осень, в Европе вспыхивает «нобелевская лихорадка», причем особенно «лихорадит» всех вокруг главной литературной награды мира, присуждаемой Шведской академией (Svenska Akademien). По сообщениям шведской прессы, швейцарский романист Кристиан Крахт (Christian Kracht) входит в число основных кандидатов на получение Нобелевской премии в области литературы.
Имя лауреата в этом году будет объявлено 9 октября. Слухи о том, что 58-летний Кристиан Крахт, один из самых именитых швейцарских и немецкоязычных писателей современности, может стать новым лауреатом, стали особенно упорными после его выступления на Гётеборгской книжной ярмарке (Göteborg Book Fair). Среди ее гостей там в первых рядах оказались несколько членов Шведской академии — намёк, который шведские литературные круги расценили как почти «пророческий».
«Это обычно верный знак», — заявил Бьёрн Виман (Björn Wiman), обозреватель отдела культуры шведской газеты Dagens Nyheter. По его словам, после того как в 2024 году премию получила южнокорейская писательница Хан Кан (Han Kang), Академия может вновь отдать предпочтение «белому мужчине из англосаксонского, германоязычного или франкоязычного мира». И с этой точки зрения Крахт и в самом деле выглядит идеальным выбором: утончённая проза, космополитический стиль и книги, которые уже много лет вызывают оживлённые дискуссии у критиков.
Кристиана Крахта часто считают немецким писателем, но родился он в 1966 году в Швейцарии в городе Заанен (Saanen, кантон Bern). В 2016 году он получил Швейцарскую книжную премию (Schweizer Buchpreis) и Литературную премию имени Германа Гессе (Hermann-Hesse-Literaturpreis) за роман Die Toten («Мёртвые»). Его роман «Империя» (Imperium, 2012) стал одним из главных литературных событий сезона и вошёл в Германии в число бестселлеров.
Кристиан Крахт умеет нарушать каноны, рвать шаблоны и по-своему интерпретировать основополагающие мифы западной культуры, причём с иронией и философской глубиной. На русский язык переведены его следующие тексты: «Faserland» (FaserlandВнешняя ссылка, 1995; рус. изд. 2001), «1979» (1979Внешняя ссылка, 2001; рус. изд. 2002), «Я буду здесь, на солнце и в тениВнешняя ссылка» (Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten, 2008; рус. изд. 2009), «ИмперияВнешняя ссылка» (Imperium, 2012; рус. изд. 2013), «МёртвыеВнешняя ссылка» (Die Toten, 2016; рус. изд. 2018), «ЕвротрэшВнешняя ссылка» (Eurotrash, 2021; рус. изд. 2024). О последнем его романе Air читайте ниже:
