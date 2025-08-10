«Почему США взяли на прицел Швейцарию остаётся загадкой»
В пятницу, 8 августа 2025 года, в Женеве прошла встреча парламентариев США и Швейцарии. Она была запланирована задолго до нынешнего обострения торгово-таможенных отношений между Берном и Вашингтоном, однако главной темой дебатов стала именно таможенная политика США.
С американской стороны в консультациях участвовали 25 членов Палаты представителей, как республиканцы, так и демократы. Швейцарская делегация включала представителей федеральной администрации, кантонов, а также четырёх членов парламентской ассоциации «Швейцария — США». «Конечно, мы попросили американских коллег объяснить введение 39-процентных пошлин на швейцарский экспорт, но всё было безрезультатно».
Об этом телеканалу SRFВнешняя ссылка рассказал депутат Национального совета (большой палаты парламента Швейцарии) от Социал-демократической партии (SP) Фабиан Молина (Fabian Molina). Президент парламентской ассоциации «Швейцария — США», депутат от Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) Дамьен Котье (Damien Cottier), добавил: «Никто не смог объяснить нам, почему Швейцария оказалась в центре внимания США; никто не смог сказать, что будет дальше — и это очень тревожно».
По его словам, часть американских парламентариев, преимущественно республиканцев, в целом согласна с требованием президента Дональда Трампа (Donald Trump) повысить импортные пошлины, однако и они не понимают, почему тарифы на товары из Швейцарии оказались выше, чем на продукцию из любой другой европейской страны.
Д. Котье отметил, что многие члены американской делегации выразили понимание и сожаление, но при этом ясно дали понять, что не могут или не хотят влиять на торговую политику Белого дома. Фабиан Молина сформулировал это ещё жёстче: «К сожалению, вместе с США с президентом Трампом во главе мы находимся в ситуации, когда Конгресс фактически не имеет права голоса. Мы движемся к авторитаризму».
Оба швейцарских парламентария подчеркнули, что обмен мнениями был конструктивным, но питать иллюзии насчёт быстрых изменений не стоит. «У Швейцарии по-прежнему есть хорошие друзья в США, — отметил Ф. Молина, — просто они не занимают ключевых должностей».
