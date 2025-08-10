The Swiss voice in the world since 1935
Новости

«Почему США взяли на прицел Швейцарию остаётся загадкой»

Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут.
Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут. Keystone-SDA

В пятницу, 8 августа 2025 года, в Женеве прошла встреча парламентариев США и Швейцарии. Она была запланирована задолго до нынешнего обострения торгово-таможенных отношений между Берном и Вашингтоном, однако главной темой дебатов стала именно таможенная политика США.

С американской стороны в консультациях участвовали 25 членов Палаты представителей, как республиканцы, так и демократы. Швейцарская делегация включала представителей федеральной администрации, кантонов, а также четырёх членов парламентской ассоциации «Швейцария — США». «Конечно, мы попросили американских коллег объяснить введение 39-процентных пошлин на швейцарский экспорт, но всё было безрезультатно».

Об этом телеканалу SRFВнешняя ссылка рассказал депутат Национального совета (большой палаты парламента Швейцарии) от Социал-демократической партии (SP) Фабиан Молина (Fabian Molina). Президент парламентской ассоциации «Швейцария — США», депутат от Партии «Либералы» (FDP.Die Liberalen) Дамьен Котье (Damien Cottier), добавил: «Никто не смог объяснить нам, почему Швейцария оказалась в центре внимания США; никто не смог сказать, что будет дальше — и это очень тревожно».

«Скрижали судьбы»: Трамп обрушил на Швейцарию свою «таможенную дубинку» в её национальный праздник, День 1 Августа.

Показать больше

Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

Этот контент был опубликован на Американские пошлины на уровне 39% стали шоком для Берна — и аргументом в пользу сближения с Европой.

Читать далее Как Трамп подталкивает Швейцарию к сближению с ЕС

По его словам, часть американских парламентариев, преимущественно республиканцев, в целом согласна с требованием президента Дональда Трампа (Donald Trump) повысить импортные пошлины, однако и они не понимают, почему тарифы на товары из Швейцарии оказались выше, чем на продукцию из любой другой европейской страны.

Д. Котье отметил, что многие члены американской делегации выразили понимание и сожаление, но при этом ясно дали понять, что не могут или не хотят влиять на торговую политику Белого дома. Фабиан Молина сформулировал это ещё жёстче: «К сожалению, вместе с США с президентом Трампом во главе мы находимся в ситуации, когда Конгресс фактически не имеет права голоса. Мы движемся к авторитаризму».

Оба швейцарских парламентария подчеркнули, что обмен мнениями был конструктивным, но питать иллюзии насчёт быстрых изменений не стоит. «У Швейцарии по-прежнему есть хорошие друзья в США, — отметил Ф. Молина, — просто они не занимают ключевых должностей».

Выступая на историческом лугу Рютли в Центральной Швейцарии во время церемонии по случаю Национального праздника Швейцарии Дня 1 Августа, президент Швейцарии и ее министр финансов Карин Келлер-Зуттер назвала позицию Вашингтона «абсурдной» и подтвердила готовность Берна возобновить переговоры.

Показать больше

Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам

Этот контент был опубликован на В Берне заявили, что «продолжают контакты с американскими коллегами» с намерением «искать переговорное решение».

Читать далее Швейцария хочет продолжить переговоры с США по тарифам

Новости

Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

Показать больше

Швейцарский офицер передавал информацию России?

Этот контент был опубликован на Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

Читать далее Швейцарский офицер передавал информацию России?
Швейцарские ученые из ВТШ / ETHZ совместно с их китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли.

Показать больше

Магнитное поле Земли оказалось значительно древнее

Этот контент был опубликован на Швейцарские ученые из ВТШ / ETHZ совместно с их китайскими коллегами выполнили реконструкцию эволюции магнитного поля Земли.

Читать далее Магнитное поле Земли оказалось значительно древнее
НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.

Показать больше

Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов

Этот контент был опубликован на НИИ Agroscope разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, призванную более эффективно отпугивать птиц от сельскохозяйственных угодий.

Читать далее Agroscope тестирует интеллектуальные пугала для защиты посевов
Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Показать больше

Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии

Этот контент был опубликован на Татуировка как ремесло достигла высокой степени технической и художественной сложности уже в кочевых обществах раннего железного века.

Читать далее Учёные раскрыли технику татуировок древней мумии
Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Показать больше

Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM

Этот контент был опубликован на Поставка осуществляется в рамках Европейской инициативы по защите неба (European Sky Shield Initiative, ESSI) и служит цели укрепления ПВО страны.

Читать далее Швейцария закупает в Германии пять комплексов IRIS-T SLM
Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.

Показать больше

Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер будет принята госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в среду днем 6 августа.

Читать далее Президент Швейцарии встретится с Марко Рубио
Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Показать больше

Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»

Этот контент был опубликован на Административный суд кантона Цюрих отказал гражданину Австрии в автоматическом получении прав швейцарского гражданства. Почему?

Читать далее Суд Цюриха не признал «вечное наследуемое гражданство»
Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Показать больше

Рынок роскоши тормозится во всём мире, но не в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Рынок предметов роскоши регистрирует замедление по всему миру. Однако в Швейцарии он продолжает демонстрировать рост.

Читать далее Рынок роскоши тормозится во всём мире, но не в Швейцарии
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) поступила бы разумнее, если бы лично вместе с представителями Европейского союза встретилась с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в Шотландии.

Показать больше

«Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»

Этот контент был опубликован на Таково мнение бывшего дипломата и посла Швейцарии в Германии Томаса Борера.

Читать далее «Президент Швейцарии должна была бы встретиться с Трампом»
Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.

Показать больше

Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны

Этот контент был опубликован на Три с половиной десятка украинских детей и подростков провели две недели в Санкт-Галлене, восстанавливаясь после потрясений, пережитых на родине.

Читать далее Украинские дети отдохнули в Санкт-Галлене от войны

