The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.
Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны. Keystone-SDA

Швейцарский национальный банк (SNB) продолжает работу над новой серией банкнот. Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Как сообщили в SNB в среду 13 августа, с сегодняшнего дня и до 7 сентября 2025 года опрос проведёт специализированный институт изучения общественного мнения. Параллельно оценит представленные проекты консультативный совет, состоящий из внешних экспертов.

По данным Национального (центрального) банка, шесть лучших эскизов выйдут во второй этап конкурса. Имя победителя станет известно в начале 2026 года, а новые банкноты поступят в обращение не ранее начала 2030-х годов.

Показать больше
Нынешняя серия швейцарских банкнот украшена не мостами или лицами известных людей, а руками людей совершенно неизвестных.

Показать больше

Швейцария получит новые банкноты к началу 2030-х годов

Этот контент был опубликован на Швейцарский национальный (Центральный) банк (SNB) планирует разработать новую серию банкнот и уже объявил конкурс на лучший дизайн.

Читать далее Швейцария получит новые банкноты к началу 2030-х годов

Конкурс на дизайн новой серии банкнот был объявлен в октябре 2024 года. Его тема — «Швейцария и её горные регионы». Как отмечается в сообщении SNB, тема уже получила самые разные и весьма инновационные художественные интерпретации. Подробнее с эскизами можно ознакомиться по ссылке. Внешняя ссылка

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
9 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Показать больше

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

Этот контент был опубликован на Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Читать далее Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться
Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.

Показать больше

Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость

Этот контент был опубликован на Согласно новому исследованию, скоростные модели регулярно разгоняются более чем до 30 км/ч — даже на жилых улицах, где действует ограничение скорости.

Читать далее Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость
Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Показать больше

Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти

Этот контент был опубликован на Швейцария усиливает санкционное давление на Россию в контексте войны Кремля против Украины. Меры направлены на ограничение нефтяных доходов Москвы.

Читать далее Швейцария тоже вводит санкции против российской нефти
Мари-Франс Ломбардо (Marie-France Lombardo): «В долгосрочной перспективе необходимы более устойчивые решения».

Показать больше

Как выживают швейцарские издательства

Этот контент был опубликован на Как выживают швейцарские издательства? Одним из немногих успешных примеров стала краудфандинговая кампания цюрихского издательства комиксов Edition Moderne.

Читать далее Как выживают швейцарские издательства
Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Показать больше

Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом

Этот контент был опубликован на Швейцарские малые и средние предприятия (МСП) всё чаще испытывают трудности с подбором персонала. Ситуацию усугубляют возросшие требования работников к условиям труда и участившиеся случаи прогулов.

Читать далее Швейцарские МСП сталкиваются с кадровым голодом
Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой.

Показать больше

В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии продлило предупреждение о «значительной опасности», связанной с жарой.

Читать далее В Швейцарии сохраняется угроза жары и лесных пожаров
Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.

Показать больше

Кантон Нидвальден сильнее других пострадает от пошлин США

Этот контент был опубликован на Из всех 26 швейцарских кантонов в наибольшей степени от введённых США новых таможенных пошлин пострадает кантон Нидвальден в Центральной Швейцарии.

Читать далее Кантон Нидвальден сильнее других пострадает от пошлин США
Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут.

Показать больше

«Почему США взяли на прицел Швейцарию остаётся загадкой»

Этот контент был опубликован на Представители политических кругов США выражают сожаление по поводу таможенной политики президента Трампа, однако признают: изменить ее они не могут.

Читать далее «Почему США взяли на прицел Швейцарию остаётся загадкой»
Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

Показать больше

Швейцарский офицер передавал информацию России?

Этот контент был опубликован на Сотрудник швейцарской делегации при ОБСЕ отстранён от должности и отозван в Швейцарию. Военная юстиция ведёт расследование.

Читать далее Швейцарский офицер передавал информацию России?

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Швейцария стремительно переходит к цифровым формам оплаты, но население пока не готово отказаться от привычных банкнот и монет.

Показать больше

Швейцарцы остаются верны наличным, несмотря на цифровую революцию

Этот контент был опубликован на Электронные платежи впервые обошли по популярности наличные в повседневной жизни швейцарцев. Но почему Швейцария все еще так цепляется за бумагу?

Читать далее Швейцарцы остаются верны наличным, несмотря на цифровую революцию
Федеральный центр и кантоны получат более 700 миллионов франков за счёт не обмененных банкнот старых серий.

Показать больше

Центр и кантоны получат миллионы за счет старых банкнот

Этот контент был опубликован на Федеральный центр и кантоны получат более 700 миллионов франков за счёт не обмененных банкнот старых серий.

Читать далее Центр и кантоны получат миллионы за счет старых банкнот
Глядя на дизайн иных выпускавшихся в прошлом купюр так и хочется спросить: как до такого только можно было вообще додуматься?

Показать больше

Откуда на швейцарской банкноте появилась «Пляска смерти»?

Этот контент был опубликован на Глядя на дизайн иных выпускавшихся в прошлом купюр так и хочется спросить: как до такого только можно было вообще додуматься?

Читать далее Откуда на швейцарской банкноте появилась «Пляска смерти»?
Монета номиналом 5 сантимов чеканится в своем неизменном виде с 1981 года. Тогдашнее решение заменить белую медно-никелевую монету желтой монетой из алюминиевой бронзы было вызвано необходимостью перестать путать в кошельках монетки в пять сантимов и монеты достоинством в ½ франка.

Показать больше

«Швейцарский пятачок», или Странная популярность неудобной монеты

Этот контент был опубликован на Её постоянно забывают в ящиках столов, тем не менее ее продолжают зачем-то чеканить. Почему швейцарский пятачок столь популярен?

Читать далее «Швейцарский пятачок», или Странная популярность неудобной монеты
cash

Показать больше

Швейцарский кабмин намерен закрепить наличные в Конституции

Этот контент был опубликован на Вчера Федеральный совет представил свой контрпроект к аналогичной инициативе швейцарского либертарианского движения.

Читать далее Швейцарский кабмин намерен закрепить наличные в Конституции

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR