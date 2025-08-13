Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.
Швейцарский национальный банк (SNB) продолжает работу над новой серией банкнот. Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.
13 августа 2025 года - 11:00
Как сообщили в SNB в среду 13 августа, с сегодняшнего дня и до 7 сентября 2025 года опрос проведёт специализированный институт изучения общественного мнения. Параллельно оценит представленные проекты консультативный совет, состоящий из внешних экспертов.
По данным Национального (центрального) банка, шесть лучших эскизов выйдут во второй этап конкурса. Имя победителя станет известно в начале 2026 года, а новые банкноты поступят в обращение не ранее начала 2030-х годов.
