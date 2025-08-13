Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны. Keystone-SDA

Швейцарский национальный банк (SNB) продолжает работу над новой серией банкнот. Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss National Bank publishes new banknote designs Читать далее Swiss National Bank publishes new banknote designs

Deutsch de Entwürfe für neue Banknotenserie liegen vor Оригинал Читать далее Entwürfe für neue Banknotenserie liegen vor

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Как сообщили в SNB в среду 13 августа, с сегодняшнего дня и до 7 сентября 2025 года опрос проведёт специализированный институт изучения общественного мнения. Параллельно оценит представленные проекты консультативный совет, состоящий из внешних экспертов.

По данным Национального (центрального) банка, шесть лучших эскизов выйдут во второй этап конкурса. Имя победителя станет известно в начале 2026 года, а новые банкноты поступят в обращение не ранее начала 2030-х годов.

Показать больше

Показать больше Швейцария получит новые банкноты к началу 2030-х годов Этот контент был опубликован на Швейцарский национальный (Центральный) банк (SNB) планирует разработать новую серию банкнот и уже объявил конкурс на лучший дизайн. Читать далее Швейцария получит новые банкноты к началу 2030-х годов

Конкурс на дизайн новой серии банкнот был объявлен в октябре 2024 года. Его тема — «Швейцария и её горные регионы». Как отмечается в сообщении SNB, тема уже получила самые разные и весьма инновационные художественные интерпретации. Подробнее с эскизами можно ознакомиться по ссылке. Внешняя ссылка

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch