Российские деньги в Швейцарии: регулятор усиливает контроль

Недооценивая риски, связанные с отмыванием денег, банки рискуют понести репутационные потери и даже допустить нарушения финансового законодательства. Swissinfo SRF

Многие швейцарские банки с «неоднозначной» клиентурой часто недооценивают риски, связанные с отмыванием денег. Это может приводить к репутационным потерям и даже к нарушениям финансового законодательства. Об этом сообщает швейцарское телевидение SRF. Надзорное ведомство FINMA сейчас принимает меры сразу в отношении нескольких частных банков.

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Рейчел Винкельман (Rahel Winkelmann), Паскаль Шумахер (Pascal Schumacher)

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Швейцария и её банки снова оказались в центре скандала. На этот раз в центре внимания оказался частный банк Julius Bär. Как сообщил телеканал SRFВнешняя ссылка со ссылкой на онлайн-издание TippinpointВнешняя ссылка, клиенткой этого банка была Екатерина Сергеевна Винокурова, дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Однако отношения с ней были якобы, по словам банка, прекращены ещё до того, как она попала под санкции в связи с российским вторжением в Украину.

С точки зрения закона эти отношения не были нарушением законодательства. На это указывает Марк Пит (Mark Pieth), почётный профессор уголовного права Базельского университета. Однако, по его словам, «крайне неосторожно было бы» принимать средства от дочери «политически экспонированного лица» из страны, где не соблюдаются элементарные правовые нормы. «Это наносит ущерб репутации как самого банка, так и всей швейцарской финансовой системы», — заключает эксперт.

Недостаточный контроль

В прошлом ноябре банк Julius Bär уже был оштрафован FINMA на 4 миллиона швейцарских франков за систематические, имевшие место в период с 2009 по 2019 год, нарушения в сфере противодействия отмыванию денег и за недостаточный контроль над клиентами с «высоким уровнем риска». Об этом сообщала, в частности, газета Financial Times.

Но проблемы не ограничиваются одним банком Julius Bär. Осенью 2023 года, как указывает SRF, в центре внимания оказался и женевский банк Mirabaud. Поводом стало дело уже умершего американского миллиардера Роберта Брокмана, который, как утверждается, при содействии банка уклонился от уплаты налогов в США на сумму около двух миллиардов долларов. Проверка со стороны регулятора FINMA выявила серьёзные нарушения законодательства о борьбе с отмыванием средств и требований финансового регулирования.

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Ещё один случай, попавший в фокус FINMA, касается частного банка Reyl, также базирующегося в Женеве. Как писали газеты Le Monde и Tages-Anzeiger, в числе его клиентов числился Леонид Рейман, бывший министр связи России и советник Владимира Путина. Финансовые отношения с ним, по данным СМИ, продолжались с 2015 года до конца 2023 года. На пяти счётах, связанных с Рейманом, был обнаружен 81 миллион швейцарских франков. Его подозревают в незаконном обогащении за счёт российских государственных активов и отмывании средств. Банк Reyl на запросы телеканала SRF не ответил.

По словам Петера В. Кунца (Peter V. Kunz), профессора экономического права Бернского университета, за последние десять лет в Швейцарии действительно имели место вопиющие случаи пренебрежения банками своими обязательствами по проверке надёжности клиентов. Вместе с тем, он подчёркивает, что законодательные ужесточения последних лет существенно улучшили ситуацию.

«Банки извлекли уроки. Но надо понимать: ошибки будут всегда. Идеальных систем не бывает — даже в банковской сфере», — говорит Петер В. Кунц. В ответ на запрос портала SRF Швейцарская банкирская ассоциация (Schweizerische Bankiervereinigung) заявила, что все банки страны строго соблюдают действующее законодательство и предписания, включая санкции, введённые швейцарскими, международными и наднациональными органами в отношении, в частности, России.

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